10 вечерних платьев, которые затмят даже новогоднюю елку и соберут мешочек комплиментов

Праздники и корпоративы — отличный повод пощеголять в красивом вечернем платье. Но чтобы выглядеть отпадно, важно выбрать наряд, который будет актуальным. Мы на примере звезд выявили, какое платье соберет кучу комплиментов.

Корсетное платье

STEFANI REYNOLDS/AFP/East News , Wiese/face to face/FaceToFace/REPORTER/East News

Корсеты частенько мелькают на модных показах. Но теперь они не просто белье, позволяющее корректировать силуэт, а настоящий аксессуар, придающий чувство силы и уверенности. Если вы предпочитаете облегающие платья, то стоит обратить внимание именно на эти модели с корсетом.

Изящное кружево

Giulio Marcocchi/Sipa USA/East News , Emiley Schweich/Everett Collection/East News

Кружевные платья — неустаревающая классика, однако есть существенная разница между качественным кружевом в дизайнерских моделях и грубой синтетикой из массмаркета. Последняя обычно отличается неровной поверхностью, неестественным блеском и шершавостью, что поэтому выглядит дешево. Лучше сделать выбор в пользу платья пусть и с небольшой, но качественной кружевной вставкой — плоской, тонкой и нежной на ощупь.

Платье с объемными цветами

© AFF / Alamy Stock Photo , VALERIE MACON / AFP / East News VALERIE MACON / AFP / East News

В этом году модельеры предлагают отказаться от платьев с простенькими цветочными принтами. Сейчас в моде пышные детали, поэтому и цветочный декор платья вполне может быть объемным.

На одно плечо

Dee Cercone/Everett Collection/East News , Piovanotto Marco/ABACA/EAST NEWS

Платья с обычными рукавами — это классика, однако порой она выглядит немного скучно. А вот модели «на одно плечо» с асимметричным декольте ворвались в мир моды и продолжают набирать популярность. Такой крой выглядит эффектно и утонченно. К тому же можно подобрать универсальный вариант, который подойдет хоть на новогоднюю вечеринку, хоть на свадебное мероприятие.

Нестандартные вырезы

ANGELA WEISS/AFP/East News , Jordan Strauss/Invision/AP/East News

Хотя классические декольте всегда будет актуально, порой оно надоедает. Но если хочется чего-то оригинального, то лучше обратить внимание на платья с необычными вырезами. Сейчас есть модели с вырезами на талии, на животе, в зоне декольте. Формы тоже разнообразны: каплевидные, треугольные и другие. Этот тренд зародился год назад и не собирается уходить в прошлое. Звезды частенько выбирают платья с оригинальными вырезами — у нас есть целая подборка таких платье.

Эффект омбре

Morandi/Terenghi/EAST NEWS , MICHAEL TRAN/AFP/East News

Он уже давно вышел за рамки применения только в макияже или при окрашивании волос. Его яркая вариация ворвалась в нашу жизнь еще в 2020 году и называлась тай-дай — тогда чуть ли не каждый второй носил спортивные костюмы и футболки в ярких расплывающихся и сливающихся цветных пятнах. Сейчас же дизайнеры пересмотрели подход и представили более элегантную версию этого тренда, которая отлично вписывается в праздничный гардероб.

Движущиеся детали

VALERIE MACON/AFP/East News , Jordan Strauss / Invision / East News

Платья в пайетках и стразах — идеальный выбор для новогодних вечеринок и корпоративов. Однако, как и с любым трендом, их популярность падает, сейчас они уже приелись. Если хочется выделиться из толпы, обратите внимание на наряды с необычной подвижной текстурой, например, украшенные перьями или мерцающей бахромой.

Цвет металлик

MARK RALSTON/AFP/East News , AP/East News

Платья неоновых оттенков пока лучше отложить. имеет смысл обратить внимание на платья цвета металлик. Одежда и аксессуары с этим эффектом были актуальны в течение всех сезонов этого года и по-прежнему находятся в топе.

Платье без лямок

Charles Sykes/Invision/AP/East News , Richard Shotwell/Invision/East News

Обычные платья на бретельках — это, конечно, классика, но выглядят они немного скучно и банально. Платья-тубы без бретелек снова в моде, и это отличный вариант как на лето, так и на новогодний корпоратив. Такая модель смотрится просто и элегантно. Можно выбирать платья любой длины и ткани.

Пышные детали без перебора

RW/Capital Pictures/East News , Evan Agostini/Invision/AP/East News

Также не стоит перебарщивать и с объемами, особенно при любви к ярким цветам, чтобы в итоге не стать похожей на зефирку. Если вы питаете слабость к внушительным деталям, рюшам и т. п., выбирайте элегантные классические платья с одним большим элементом. Например, это может быть довольно спокойное и короткое платье, но с крупным бантом и длинным шлейфом. Либо же облегающее платье миди, но с объемными рукавами. А чтобы зимний наряд получился не только красивым, но и теплым, лучше надевать колготки. У нас есть статья о том, как правильно их сочетать с другими элементами гардероба.

Конечно, платье должно быть модным и современным. Однако при выборе наряда необходимо также учитывать и некоторые нюансы, которые могут испортить весь образ.