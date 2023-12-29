10 вечерних платьев, которые затмят даже новогоднюю елку и соберут мешочек комплиментов
Праздники и корпоративы — отличный повод пощеголять в красивом вечернем платье. Но чтобы выглядеть отпадно, важно выбрать наряд, который будет актуальным. Мы на примере звезд выявили, какое платье соберет кучу комплиментов.
Корсетное платье
Корсеты частенько мелькают на модных показах. Но теперь они не просто белье, позволяющее корректировать силуэт, а настоящий аксессуар, придающий чувство силы и уверенности. Если вы предпочитаете облегающие платья, то стоит обратить внимание именно на эти модели с корсетом.
Изящное кружево
Кружевные платья — неустаревающая классика, однако есть существенная разница между качественным кружевом в дизайнерских моделях и грубой синтетикой из массмаркета. Последняя обычно отличается неровной поверхностью, неестественным блеском и шершавостью, что поэтому выглядит дешево. Лучше сделать выбор в пользу платья пусть и с небольшой, но качественной кружевной вставкой — плоской, тонкой и нежной на ощупь.
Платье с объемными цветами
В этом году модельеры предлагают отказаться от платьев с простенькими цветочными принтами. Сейчас в моде пышные детали, поэтому и цветочный декор платья вполне может быть объемным.
На одно плечо
Платья с обычными рукавами — это классика, однако порой она выглядит немного скучно. А вот модели «на одно плечо» с асимметричным декольте ворвались в мир моды и продолжают набирать популярность. Такой крой выглядит эффектно и утонченно. К тому же можно подобрать универсальный вариант, который подойдет хоть на новогоднюю вечеринку, хоть на свадебное мероприятие.
Нестандартные вырезы
Хотя классические декольте всегда будет актуально, порой оно надоедает. Но если хочется чего-то оригинального, то лучше обратить внимание на платья с необычными вырезами. Сейчас есть модели с вырезами на талии, на животе, в зоне декольте. Формы тоже разнообразны: каплевидные, треугольные и другие. Этот тренд зародился год назад и не собирается уходить в прошлое.
Звезды частенько выбирают платья с оригинальными вырезами — у нас есть целая подборка таких платье.
Эффект омбре
Он уже давно вышел за рамки применения только в макияже или при окрашивании волос. Его яркая вариация ворвалась в нашу жизнь еще в 2020 году и называлась тай-дай — тогда чуть ли не каждый второй носил спортивные костюмы и футболки в ярких расплывающихся и сливающихся цветных пятнах. Сейчас же дизайнеры пересмотрели подход и представили более элегантную версию этого тренда, которая отлично вписывается в праздничный гардероб.
Движущиеся детали
Платья в пайетках и стразах — идеальный выбор для новогодних вечеринок и корпоративов. Однако, как и с любым трендом, их популярность падает, сейчас они уже приелись. Если хочется выделиться из толпы, обратите внимание на наряды с необычной подвижной текстурой, например, украшенные перьями или мерцающей бахромой.
Цвет металлик
Платья неоновых оттенков пока лучше отложить. имеет смысл обратить внимание на платья цвета металлик. Одежда и аксессуары с этим эффектом были актуальны в течение всех сезонов этого года и по-прежнему находятся в топе.
Платье без лямок
Обычные платья на бретельках — это, конечно, классика, но выглядят они немного скучно и банально. Платья-тубы без бретелек снова в моде, и это отличный вариант как на лето, так и на новогодний корпоратив. Такая модель смотрится просто и элегантно. Можно выбирать платья любой длины и ткани.
Пышные детали без перебора
Также не стоит перебарщивать и с объемами, особенно при любви к ярким цветам, чтобы в итоге не стать похожей на зефирку. Если вы питаете слабость к внушительным деталям, рюшам и т. п., выбирайте элегантные классические платья с одним большим элементом. Например, это может быть довольно спокойное и короткое платье, но с крупным бантом и длинным шлейфом. Либо же облегающее платье миди, но с объемными рукавами.
А чтобы зимний наряд получился не только красивым, но и теплым, лучше надевать колготки. У нас есть статья о том, как правильно их сочетать с другими элементами гардероба.
Конечно, платье должно быть модным и современным. Однако при выборе наряда необходимо также учитывать и некоторые нюансы, которые могут испортить весь образ.