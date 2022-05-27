11 звезд, которые вдохновились чужими нарядами, но внесли в них свою изюминку

Увидеть на ком-то то же платье, что надела сама, — пожалуй, это страх каждой женщины. От подобной ситуации не застрахованы даже звезды. Но некоторые из них своими нарядами намеренно делают отсылки к образам коллег.

Мы в ADME вспомнили популярных женщин, которые по тем или иным причинам надели одинаковые или похожие наряды, и убедились в том, что каждая из нас уникальна.

Джейн Фонда и Эбби Ли

На церемонии «Грэмми» в 2015 году Джейн Фонда затмила всех, появившись перед публикой в комбинезоне Balmain. Несколькими месяцами позже тот же комбинезон, но другого цвета был замечен на австралийской супермодели и актрисе Эбби Ли. Обе знаменитости дополнили образ украшениями. И если Эбби не стала закрывать декольте, но Джейн элегантно прикрыла его при помощи колье с бахромой.

Шер и Зендея

Платье от Valentino, в котором Зендея была на церемонии вручения «Оскара» в 2021 году, было данью уважения певице Шер. Образ актрисы — отсылка к наряду Шер, в котором она появилась на той же церемонии в 1973 году.

Николь Кидман и Эмма Стоун

На церемонии вручения премии «Оскар» в 2007 году Николь Кидман появилась в красном платье с огромным бантом. Эффектный образ актрисы всплыл в памяти у многих, кто видел Эмму Стоун на «Оскаре» в 2012 году. Ее выбор пал на сногсшибательное красное платье с объемным бантом на правом плече. Совпадение или дань уважения стилю Кидман — споры по этому поводу не утихают до сих пор.

Елизавета II и Кейт Миддлтон

Для своего выхода в туре по Карибскому морю Кейт Миддлтон выбрала шелковое жаккардовое платье с баской и цветочным поясом. Наряд в стиле 80-х с бантом, рюшами, пуговицами из искусственного жемчуга многим напомнил платье королевы Елизаветы, в котором она путешествовала по Южной Африке в 1947 году. Возможно, так и было, и герцогиня вдохновилась именно этим образом.

Рианна и Билли Айлиш

Образ Билли Айлиш на «Грэмми-2022» назвали смелым. Певица любит эксперименты и на красной дорожке появилась в наряде, который в одном ракурсе казался платьем, а в другом — скорее объемным жакетом. Что-то подобное было на Рианне на Met Gala — 2021. Возможно, на выбор Айлиш повлияла именно она.

Оливия Палермо и Наталия Водянова

В 2015 году, на Неделе моды в Париже, известные модницы Оливия Палермо и Наталия Водянова появились в одинаковых платьях от Dior. Палермо надела клетчатое платье с шейным платком и балетками телесного цвета. Буквально на следующий день платье презентовала Наталья Водянова. Модель стилизовала образ иначе: она добавила белую рубашку, синие балетки и ярко-красную мини-сумочку.

Меган Маркл и Кристина Агилера

В 2018 году Меган и Кристина были замечены в одном и том же модном пальто Stella McCartney. Маркл дополнила наряд черным шарфом, узкими джинсами и темно-зеленой сумкой. Подход Агилеры был кардинально иной. Певица создала образ в стиле 90-х за счет винтажных аксессуаров — кожаного берета, массивного золотого ожерелья и сапог до колен.

Кендалл Дженнер и Селена Гомес

В 2021 году супермодель Кендалл Дженнер позировала среди полевых цветов в розовом шелковом платье с маргаритками, с завышенной талией, V-образным вырезом и пышными рукавами. Но первой это платье надела Селена Гомес. В своем музыкальном клипе певица сделала отсылку к Фриде Кало: платье с объемными рукавами, цветы в волосах и сияющее сердце на груди создали невероятный художественный образ.

Роузи Хантингтон-Уайтли и Крисси Тайген

Роузи Хантингтон-Уайтли появилась в мерцающем наряде в стиле диско из коллекции Balmain в 2014 году. Спустя несколько месяцев точно такой же костюм надела Крисси Тайген, дополнив его поясом и клатчем. Роузи, кстати, решила не добавлять аксессуары, приковав все внимание к комбинезону.

Кэти Перри и Джеки Айна

Ярко-желтое пальто с леопардовым принтом в разное время становилось выбором певицы Кети Пэрри и визажиста Джеки Айны. Пэрри надела пальто поверх колготок, стилизованных под змеиную кожу, в 2018 году. Спустя несколько месяцев в нем появилась Айна. Правда, она решила не скрывать ноги и дополнила наряд лишь босоножками и поясом.

Кэри Маллиган и Кейт Миддлтон

Кэри надела твидовое платье с открытыми плечами на мероприятие в 2017 году. Кейт Миддлтон появилась в этом же платье в 2018 году. Герцогиня внесла в образ некоторые коррективы, дополнив его ремнем и лодочками бордового цвета.