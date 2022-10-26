13 случаев, когда звезды добавили в образы перчинки и выглядели просто бомбически

Найдя свой стиль, многие знаменитости придерживаются его годами. Ведь так почти наверняка можно быть уверенным в том, что каждый новый образ получится удачным. Но есть и те, кто обожает экспериментировать, нарушать модные правила и первыми пробовать на себе яркие тренды. Мы вспомнили 13 случаев, когда известные женщины выгуляли достаточно нетривиальные наряды и произвели фурор.

Кейт Бланшетт

MARCO BERTORELLO / AFP / East News , MARCO BERTORELLO / AFP / East News

В сентябре 2022 года Кейт Бланшетт посетила премьеру картины «Тар» в по-настоящему сказочном образе. Актриса надела черный бархатный комбинезон, из бюстье которого будто бы росли цветы. Необычный наряд приковал внимание публики и стал одним из самых обсуждаемых на красной дорожке 79-го Венецианского кинофестиваля.

Энн Хэтэуэй

Charles Sykes / Invision / East News , NDZ/STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Резко сменившая стиль в 2022 году Энн Хэтэуэй вновь взбудоражила общественность смелым выбором. На премьеру своего нового фильма «Время Армагеддона» актриса надела эффектное серебряное платье, которое было полностью расшито жемчугом. Наряд дополнили высокие сапоги из того же материала и украшения под стать ансамблю.

Джессика Бил

Jordan Strauss / Invision / East News

Немало внимания к своей персоне привлекла и Джессика Бил, появившись на гала-концерте CHLA 2022 в ярком платье авторства итальянского дизайнера Джамбаттисты Валли. Наряд украшало обилие декоративных элементов: бахрома, бантики и стразы.

Катрин Денев

Cyril Pecquenard / KCS / East News

78-летняя Катрин Денев стала несомненной звездой показа Louis Vuitton весна-лето — 2022. Актриса блеснула перед репортерами в смелом мини, нарушив одно из главных модных табу, согласно которому после определенного возраста женщинам не стоит носить короткие юбки. Нужно отдать должное кинодиве: она выглядела поистине роскошно.

Кейт Хадсон

Scott Garfitt / Invision / East News , ISABEL INFANTES / AFP / East News

На премьере детектива «Достать ножи: Стеклянная луковица» в Лондоне Кейт Хадсон выгуляла платье с заниженной талией бренда Saint Laurent. Наряд, главным украшением которого стал глубокий V-образный вырез, актриса дополнила шубой из искусственного меха.

Чон Хо Ён

Invision / Invision / East News

В 2022 году звезда сериала «Игра в кальмара» Чон Хо Ён прибыла на церемонию Critics Choice Awards в весьма замысловатом наряде из весенней коллекции Louis Vuitton. Благодаря жесткой конструкции платье напоминало по форме канделябр. И, судя по всему, сидеть в нем было тем еще испытанием.

Эмма Коррин

Scott Garfitt / Invision / East News

В октябре 2022 года полюбившаяся зрителям по сериалу «Корона» Эмма Коррин представила новый фильм со своим участием «Мой полицейский». Для премьеры девушка выбрала оригинальный наряд. Платье, завязанное в узел на одном плече, создавало полную иллюзию пластикового пакета с плавающей внутри золотой рыбкой. А на ногах актрисы красовались трендовые массивные сандалии.

Шарлиз Терон

Для посещения гала-вечера журнала ELLE Шарлиз Терон отдала предпочтение бренду Alaia. Актриса вышла на ковровую дорожку в красном total look: обтягивающем платье-водолазке в сочетании с соответствующими брюками. Завершили образ черный жакет и сандалии с необычным прозрачным каблуком.

Шер

Laurent Vu / SIPA / SIPA / East News

Несмотря на солидный возраст, Шер по-прежнему продолжает гордо носить звание модной иконы. А все потому, что певица не боится экспериментов. Осенью 2022 года она в очередной раз доказала это, посетив показ бренда Rick Owens в юбке, надетой поверх штанов.

Эль Фэннинг

Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News , VALERIE MACON / AFP / East News

В 2021 году Эль Фаннинг продемонстрировала, пожалуй, самый провокационный образ в своей карьере. Актриса была одета в облегающую юбку макси, а также декоративный топ в виде сплетенных звеньев золотой цепи, который украшала россыпь камней. Аксессуары звезды также были выполнены из золота.

Тесса Томпсон

Kazuko Wakayama / KCS / East News , TIZIANA FABI / AFP / East News

Во время кинофестиваля в Венеции Тесса Томпсон приковала к себе взгляды окружающих в нежно-салатовом наряде Marc Jacobs с металлизированным шлейфом. Вишенкой образа стали белые туфли на массивной платформе.

Блейк Лайвли

Блейк Лайвли всегда уделяет особое внимание выбору аксессуаров. В 2015 году актриса явилась на премьеру ленты «Век Адалин» в изумительном алом платье в пол и дополнила образ причудливым клатчем в форме рыбки.

Тильда Суинтон

Joel Ryan / Invision / AP / East News , imago / Future Image / East News

Для премьеры фильма «Отель „Гранд Будапешт“» в Берлине Тильда Суинтон выбрала черный костюм-двойку из кутюрной коллекции Schiaparelli. И если бы не обувь актрисы, то этот выход вполне мог остаться незамеченным. Но украшенные перьями вьетнамки перетянули на себя все внимание.

Какие из этих образов вам понравились? Какая самая смелая вещь, которую вы носили?