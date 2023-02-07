13 случаев, когда звезды вышли в свет с таким нестандартным макияжем, что хочется приблизить фото и залипнуть

Знаменитости стремятся всегда находиться в центре внимания. Поэтому помимо профессиональных достижений они удивляют поклонников запоминающимися образами и экспериментами с внешностью. А ничто так не бросается в глаза, как яркий макияж. Мы вспомнили 13 случаев, когда звезды появились на публике с таким необычным мейкапом, что мы просто потеряли дар речи.

На сиднейской премьере фильма «Кролик Питер» в 2018 году Марго Робби появилась с естественным макияжем, который оживила при помощи блесток на веках

На балу Института костюма в 2019 году Джиджи Хадид ошеломила всех «снежным» взглядом. Образ получился поистине сказочным

ANGELA WEISS / AFP / East News , Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Приянка Чопра тоже не осталась в стороне, продемонстрировав гротескный макияж на Met Gala в том же году. Актриса напоминала Безумного Шляпника и выглядела просто невероятно

Anthony Behar / Sipa USA / East News

Не менее запоминающийся образ получился у Лупиты Нионго. Его изюминкой стали неестественно приподнятые брови и обилие пайеток на веках

Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

В 2018 году Лили Коллинз появилась на Met Gala с мрачным макияжем со стразами, напоминающими слезы. Кажется, актриса вдохновлялась образом Пьеро

AFP / EAST NEWS

Люси Бойнтон также большая любительница страз. Создавая образ для посещения бала моды в 2022 году, актриса украсила ими глаза, придав взгляду особую выразительность

ANGELA WEISS / AFP / East News , GilbertFlores@Broadimage / Broad Image / East News

В 2022 году FKA twigs привлекла к себе внимание окружающих необычным готическим макияжем. Лицо артистки украшал авангардный рисунок в серых тонах

Vianney Le Caer / Invision / East News

Макияж модели Марты Хант сложно было бы назвать необычным, если бы не россыпь страз вокруг глаз, которые придали ее образу особое очарование

Van Tine Dennis / ABACA / EAST NEWS , Van Tine Dennis / ABACA / EAST NEWS

В 2019 году Сара Сампайо показала по-настоящему насыщенный макияж глаз. Гипертрофированные ресницы модели напоминали крылья бабочки

Anthony Behar / Sipa USA / East News , Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

В 2016 году Бетт Мидлер также сделала акцент на ресницах, которые выглядели словно паучьи лапки

Evan Agostini / Invision / AP / East News

В 2019 году Селин Дион появилась на Met Gala вся в золоте. И макияж был под стать. Присмотревшись, можно заметить, что даже брови певицы окрашены в золотой

Hahn Lionel / ABACA / Abaca / East News , Hahn Lionel / ABACA / Abaca / East News

В 2022 году на показе Thom Browne Белла Хадид удивила зрителей необычным даже для модели образом. Лицо девушки помимо яркой помады украшали черные диски из сетки

На Неделе моды в 2023 году Doja Cat обескуражила всех, представ перед публикой с полностью красным лицом. К телу певицы было приклеено 30 тыс. кристаллов

Berzane Nasser / ABACA / Abaca / East News , Berzane Nasser / ABACA / Abaca / East News

А на этом кадре можно увидеть, как создавали образ

Какой макияж нравится вам? Как часто вы экспериментируете с косметикой?