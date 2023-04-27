13 звездных дочерей, которые повторили культовые образы своих мам. И получилось загляденье
Для многих девушек мама — главный эталон красоты и стиля. И знаменитости не исключение. Мы вспомнили 13 случаев, когда известные матери и дочери вышли в свет в очень похожих, а порой вообще идентичных нарядах.
Мелани Гриффит и Дакота Джонсон
Мадонна и Лурдес Мария Чикконе-Леон
Ванесса Паради и Лили-Роуз Депп
Дайана Росс и Трейси Эллис Росс
Деми Мур и Румер Уиллис
Голди Хоун и Кейт Хадсон
Изабель Юппер и Лолита Шамма
Лиа Томпсон и Зои Дойч
Риз Уизерспун и Ава Филипп
Синди Кроуфорд и Кайя Гербер
Энди Макдауэлл и Маргарет Куэлли
Ума Турман и Майя Хоук
Сальма Хайек и Валентина Палома Пино
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