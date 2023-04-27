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13 звездных дочерей, которые повторили культовые образы своих мам. И получилось загляденье

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Для многих девушек мама — главный эталон красоты и стиля. И знаменитости не исключение. Мы вспомнили 13 случаев, когда известные матери и дочери вышли в свет в очень похожих, а порой вообще идентичных нарядах.

Мелани Гриффит и Дакота Джонсон

WENN/agefotostock/East News, AFP/EAST NEWS

Мадонна и Лурдес Мария Чикконе-Леон

PHOTOlink/Everett Collection/East News, Stars Image Bank/KCS/East News

Ванесса Паради и Лили-Роуз Депп

ASSOCIATED PRESS/East News, Invision/Invision/East News

Дайана Росс и Трейси Эллис Росс

Деми Мур и Румер Уиллис

Laurent VU/SIPA/SIPA/East News, Hahn Lionel/ABACA/Abaca/East News

Голди Хоун и Кейт Хадсон

Jordan Strauss/Invision/AP/East News, PHOTOSHOT/REPORTER / East News

Изабель Юппер и Лолита Шамма

AFP/EAST NEWS, Vianney Le Caer/Invision/AP/East News

Лиа Томпсон и Зои Дойч

David Edwards/DailyCeleb/MediaPunch/EAST NEWS, © s_bukley / Shutterstock.com

Риз Уизерспун и Ава Филипп

NPA/The Grosby Group/EAST NEWS, Gilbert Flores/Broadimage/Broad Image/East News

Синди Кроуфорд и Кайя Гербер

© Featureflash Archive / Alamy Stock Photo, Shootpix/ABACA/Abaca/East News

Энди Макдауэлл и Маргарет Куэлли

JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP/East News, © Kathy Hutchins / Shutterstock.com

Ума Турман и Майя Хоук

© Kathy Hutchins / Shutterstock.com, ImagePressAgency/face to face/FaceToFace/REPORTER/East News

Сальма Хайек и Валентина Палома Пино

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AdMe/Дизайн/13 звездных дочерей, которые повторили культовые образы своих мам. И получилось загляденье
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