15 случаев, когда все смотрели вовсе не на макияж или платье звезды, а на бомбическую обувь

Как правило, знаменитости дополняют свои образы классическими лодочками или незамысловатыми босоножками. Ведь такая обувь подходит почти ко всему и ошибиться с ее выбором практически невозможно. Но иногда душа просит экспериментов, и тогда в ход идут туфли с нестандартным дизайном.

Дженнифер Лоуренс

Lee Young Ho/Sipa USA/East News

На премьере «Пассажиров» в Южной Корее в 2016 году Дженнифер Лоуренс вышла к поклонникам в украшенных крупными кристаллами сандалиях с еле заметным ремешком из прозрачного материала от бренда Alexander Wang.

Кэти Перри

MAVRIXONLINE.COM/EAST NEWS

В умении носить эпатажную одежду Кэти Перри сложно найти равных. Обувь певица выбирает не менее причудливую. Например, в 2012 году она покорила гостей благотворительного вечера в Лас-Вегасе необычными туфлями на высоченной танкетке от Alexander McQueen.

Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм не только сама создает обувь и одежду, но и по достоинству оценивает творения своих коллег по цеху. В 2008 году бывшая «перчинка» посетила премию Совета модельеров Америки CFDA Fashion Awards в роскошных сандалиях с замысловатым каблуком авторства Марка Джейкобса.



Рита Уилсон

imago stock&people/EAST NEWS

Супруга Тома Хэнкса Рита также питает любовь к необычной обуви. В 2010 году она приковала к себе внимание, пройдясь по красной дорожке телевизионной премии «Эмми» в «хрустальных» туфлях от Prada.

Пенелопа Крус

BIGPICTURESPHOTO.COM/EAST NEWS , BIGPICTURESPHOTO.COM/EAST NEWS

Для лондонской премьеры фильма «Разомкнутые объятия» в 2009 году Пенелопа Крус выбрала лаконичный алый костюм. А перчинку в образ внесли умопомрачительные туфли на необычной танкетке.

Дженнифер Лопес

East News , East News

В 2012 году Дженнифер Лопес посетила показ Chanel. Для выхода Джей Ло выбрала маленькое белое платье, а украшением образа стали лакированные лодочки Tom Ford Padlock с изюминкой в виде декоративных замков.

Дженна Ортега

MICHAEL TRAN/AFP/East News , IMAGO/Faye Sadou/Imago Stock and People/East News

Юная звезда Дженна Ортега уверенно закрепляет за собой звание новой иконы стиля. В 2022 году девушка вышла на ковровую дорожку премии «Кинонаграды MTV» в самых нашумевших туфлях года — лакированных лодочках на громадной платформе от Valentino.

Леди Гага

AXELLE/BAUER-GRIFFIN/East News , AFP/EAST NEWS

У Леди Гага особый акробатический талант балансировать на огромных каблуках. И эта красная пара от Stuart Weitzman — лучшее тому доказательство.

Шакира

Конкуренцию Леди может составить разве Шакира, способная изящно дефилировать по красной дорожке в этих металлических босоножках с каблуком невероятной высоты.

Наоми Кэмпбелл

Boyer-Hahn-Marechal/ABACA/Abaca/East News , Mary Evans/Allstar/Graham Whitby Boot/East News

В 2018 году Наоми Кэмпбелл сразила всех наповал, появившись на премьере фильма «Черный клановец» в замшевых мюлях с «раскладным» каблуком.

Белла Хадид

На Met Gala в 2022 году Белла Хадид блистала в готическом образе. А пикантность ему придали босоножки с ремешками из многочисленных нитей жемчуга.



Дакота Джонсон

Jordan Strauss/Invision/AP/East News

В 2017 году Дакота посетила Голливудский кинофестиваль в костюме-двойке насыщенного багрового оттенка. Но, кажется, все взгляды окружающих были обращены на асимметричные босоножки актрисы. Одна туфля была украшена камнями, а другая нет. И из-за этого могло показаться, что Дакота надела разные туфли.

Шарлиз Терон

В 2011 году на фестивале San Diego Comic-Con International Шарлиз Терон щеголяла в эффектных горчичных босоножках с просвечивающим насквозь каблуком.



Джулианна Мур

Milestone Media/EAST NEWS

Годом ранее на кинофестивале в Риме в подобной модели, только черного цвета, была замечена Джулианна Мур. На первый взгляд обувь актрисы кажется самой обычной, но, если присмотреться, можно заметить, что каблук выполнен из материала, похожего на стекло.

Эмма Уотсон

Enrique Rc, PacificCoastNews.com/EAST NEWS

В 2012 году Эмма Уотсон прошлась по улицам Нью-Йорка в черных лодочках с оригинальным изогнутым каблуком и золотыми цепями. Необычная модель внесла яркие краски в нейтральный образ актрисы.