15 знаменитых женщин, которые своим ярким макияжем могут утереть нос подросткам

С тех пор как вышел первый сезон сериала «Эйфория», блестки и стразы на лицах молодого поколения стали чуть ли не будничным явлением. Для тех, кто постарше, броские бьюти-эксперименты все еще в новинку. Но знаменитости уже рушат этот стереотип.