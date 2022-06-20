15 знаменитых женщин, которые своим ярким макияжем могут утереть нос подросткам
С тех пор как вышел первый сезон сериала «Эйфория», блестки и стразы на лицах молодого поколения стали чуть ли не будничным явлением. Для тех, кто постарше, броские бьюти-эксперименты все еще в новинку. Но знаменитости уже рушат этот стереотип.
Мы в ADME решили вспомнить звездных женщин, которые доказывают, что яркий макияж смотрится круто в любом возрасте. А для наглядности приложили их фотографии с деликатным мейком.
Энди Макдауэлл, 64 года
Хелен Миррен, 76 лет
Памела Андерсон, 54 года
Наоми Кэмпбел, 52 года
Мэй Маск, 74 года
Кристина Агилера, 41 год
Николь Ричи, 40 лет
Анджела Бассетт, 63 года
Иман, 66 лет
Росси де Пальма, 57 лет
Хайди Клум, 49 лет
Ева Лонгория, 47 лет
Лаверна Кокс, 50 лет
Джулианна Мур, 61 год
Шэрон Стоун, 64 года
Чей бьюти-образ вам понравился больше других? Какой макияж готовы повторить?
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