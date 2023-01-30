15 знаменитостей, которые после расставания сгоряча сменили имидж и засияли еще ярче
Часто после окончания отношений хочется отпустить прошлое и начать все с чистого листа. Кто-то находит новое хобби или отправляется в путешествие, а кто-то просто радикально меняет свою внешность. Возможно, это помогает перезагрузиться и двигаться вперед. Звезды, как и другие люди, после расставания нередко пускаются в эксперименты с имиджем.
После развода с актером Ником Лаше Джессика Симпсон внезапно перестала быть блондинкой: она обрезала волосы и покрасилась в каштановый цвет
После расставания с моделью Беллой Хадид певец The Weeknd появился на людях в обновленном образе
В отношениях Селены Гомес и Джастина Бибера был момент, когда они решили взять паузу. В тот период девушка подстригла свои волосы
Тейлор Свифт стала платиновой блондинкой уже в конце отношений с диджеем Кельвином Харрисом и после разрыва какое-то время сохраняла такой цвет волос
Сделать ультракороткую стрижку Кэти Перри решилась после того, как разошлась с Орландо Блумом. Сейчас пара снова вместе
Эмма Стоун и Эндрю Гарфилд встречались несколько лет. Когда их отношения закончились, девушка сменила рыжий цвет волос на темный
Окончание отношений с экс-футболистом Регги Бушем Ким Кардашьян отметила осветлением своих смоляных локонов. Но проходила она так недолго
Будучи в браке с моделью Габриэлем Обри, Хэлли Берри носила относительно длинные волосы, а после развода сделала пикси
Актриса Ная Ривера решила расстаться с рэпером Биг Шоном прямо перед их свадьбой, а потом сменила цвет волос
Находясь в отношениях с Майклом Шином, Рейчел Макадамс носила золотой блонд. Разойдясь с бойфрендом, девушка вдруг стала рыжей
Белла Торн любит менять цвет волос. После расставания с актером и музыкантом Тайлером Пози актриса перекрасилась в красный, а кончики волос сделала зелеными
Разойдясь с певицей FKA Twigs, Роберт Паттинсон решился на кардинальные изменения и предстал перед публикой в необычном образе
После развода принцесса Диана радикально сменила имидж в целом. В том числе прическу: ее волосы стали гораздо короче
Кэмерон Диас рассталась не только с бойфрендом, но и со своими светлыми кудрями. Когда актриса разошлась с Джастином Тимберлейком, она покрасилась в темный цвет
Эшли Симпсон, сестра Джессики, стала блондинкой и сделала пикси после развода с музыкантом Питом Вентцем
А у вас после расставания когда-либо возникало желание сменить имидж? Как думаете, это действительно помогает отпустить старые отношения?
Фото на превью East News, Storms Media Group / Alamy Stock Photo
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