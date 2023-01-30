15 знаменитостей, которые после расставания сгоряча сменили имидж и засияли еще ярче

Часто после окончания отношений хочется отпустить прошлое и начать все с чистого листа. Кто-то находит новое хобби или отправляется в путешествие, а кто-то просто радикально меняет свою внешность. Возможно, это помогает перезагрузиться и двигаться вперед. Звезды, как и другие люди, после расставания нередко пускаются в эксперименты с имиджем.