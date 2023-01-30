AdMe
AdMe

15 знаменитостей, которые после расставания сгоряча сменили имидж и засияли еще ярче

35--

Часто после окончания отношений хочется отпустить прошлое и начать все с чистого листа. Кто-то находит новое хобби или отправляется в путешествие, а кто-то просто радикально меняет свою внешность. Возможно, это помогает перезагрузиться и двигаться вперед. Звезды, как и другие люди, после расставания нередко пускаются в эксперименты с имиджем.

После развода с актером Ником Лаше Джессика Симпсон внезапно перестала быть блондинкой: она обрезала волосы и покрасилась в каштановый цвет

Mary Evans/Allstar/Graham Whitby Boot/East News, EVERETT COLLECTION/EAST NEWS, facetoface/REPORTER/East News

После расставания с моделью Беллой Хадид певец The Weeknd появился на людях в обновленном образе

Arthur Mola/Invision/AP/East News

В отношениях Селены Гомес и Джастина Бибера был момент, когда они решили взять паузу. В тот период девушка подстригла свои волосы

Face to Face/REPORTER/East News, Face/REPORTER/East News

Тейлор Свифт стала платиновой блондинкой уже в конце отношений с диджеем Кельвином Харрисом и после разрыва какое-то время сохраняла такой цвет волос

AFP/EAST NEWS, John Salangsang/Invision/AP/East News

Сделать ультракороткую стрижку Кэти Перри решилась после того, как разошлась с Орландо Блумом. Сейчас пара снова вместе

Jordan Strauss/Invision/AP/East News, Sthanlee Mirador/Sipa USA/East News

Эмма Стоун и Эндрю Гарфилд встречались несколько лет. Когда их отношения закончились, девушка сменила рыжий цвет волос на темный

East News, Joe Sutter, PacificCoastNews/EAST NEWS, © Storms Media Group / Alamy Stock Photo

Окончание отношений с экс-футболистом Регги Бушем Ким Кардашьян отметила осветлением своих смоляных локонов. Но проходила она так недолго

Axelle/Bauer-Griffin/East News

Будучи в браке с моделью Габриэлем Обри, Хэлли Берри носила относительно длинные волосы, а после развода сделала пикси

RL/REPORTER/East News, KENNELL KRISTA/SIPA/EAST NEWS

Актриса Ная Ривера решила расстаться с рэпером Биг Шоном прямо перед их свадьбой, а потом сменила цвет волос

Jordan Strauss/Invision/AP/East News, imago/PicturePerfect/EAST NEWS

Находясь в отношениях с Майклом Шином, Рейчел Макадамс носила золотой блонд. Разойдясь с бойфрендом, девушка вдруг стала рыжей

Dee Cercone/Everett Collection/East News, Jon Furniss/Invision/AP/East News

Белла Торн любит менять цвет волос. После расставания с актером и музыкантом Тайлером Пози актриса перекрасилась в красный, а кончики волос сделала зелеными

Rich Fury/Invision/AP/East News, PacificCoastNews/EAST NEWS

Разойдясь с певицей FKA Twigs, Роберт Паттинсон решился на кардинальные изменения и предстал перед публикой в необычном образе

AFP/EAST NEWS, Joel Ryan/Invision/AP/East News

После развода принцесса Диана радикально сменила имидж в целом. В том числе прическу: ее волосы стали гораздо короче

East News, UPPA/Photoshot/REPORTER/East News, ASSOCIATED PRESS/East News

Кэмерон Диас рассталась не только с бойфрендом, но и со своими светлыми кудрями. Когда актриса разошлась с Джастином Тимберлейком, она покрасилась в темный цвет

FARR LAURA/ADMEDIA/SIPA/EAST NEWS, Everett Collection/East News

Эшли Симпсон, сестра Джессики, стала блондинкой и сделала пикси после развода с музыкантом Питом Вентцем

MCMULLAN CO/SIPA/EAST NEWS, Emiley Schweich/Everett Collection/East News

А у вас после расставания когда-либо возникало желание сменить имидж? Как думаете, это действительно помогает отпустить старые отношения?

Фото на превью East News, Storms Media Group / Alamy Stock Photo
35--
AdMe/Дизайн/15 знаменитостей, которые после расставания сгоряча сменили имидж и засияли еще ярче
Поделиться этой статьёй
Возможно, вам понравятся эти статьи