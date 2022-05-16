16 девушек, которые хотели лишь слегка прихорошиться, но их ждало полное фиаско

Не всегда результат простых, казалось бы, бьюти-процедур приходится по душе модницам. Будь то неудачный маникюр, провальный макияж или прическа в плохом исполнении — любая из этих мелочей может как следует подпортить настроение.

Мы в ADME встретили в сети 16 разочарованных девушек, которые вряд ли теперь согласятся повторить свои неудачные эксперименты с внешностью.

1. «Я думала, что клею себе нюдовые ногти. Села в машину, и они стали розовыми при естественном освещении»

2. «Я потратила кучу денег на эту „водостойкую“ подводку для глаз, но в итоге она размазалась по векам, как обычная дешевая косметика»

3. «В воскресенье сделала себе маникюр. Посмотрела на свои руки во время работы и увидела, что на одном пальце оторвалась сразу половина покрытия»

4. «Волосы дочери выцвели меньше чем за неделю. Мой изначальный восторг испарился так же быстро»

5. «Решила сделать свой собственный блеск для губ, поэтому добавила пищевой краситель в вазелин. Теперь никак не получается эту ерунду смыть с губ»

6. «У меня одной аллергия на все виды кисточек?»

7. «Проснулась вот с этим. Так выглядит главная проблема всех, кто недавно покрасил волосы»

8. «Несколько недель отращивала себе ногти для свадебного маникюра, но один сломался»

9. «Красила себе волосы и не заметила, что у меня порвалась одна из перчаток»

10. «Сходила на маникюр. Пошла в магазин. Теперь мои ногти выглядят так»

А вы вообще уверены, что ходили именно в маникюрный салон? © Awkward-Painting-591 / Reddit

11. «Когда-то у меня были здоровые и сильные волосы, но я их несколько раз обесцветила. В итоге пришлось все отрезать, и теперь я думаю, как вернуть красоту волос»

12. «Наконец-то все мои ногти отросли до одинаковой длины. А потом случилось вот это»

13. Результат окрашивания волос в дешевых перчатках

14. «Вот такое окрашивание сделали мне в одном из салонов. Я теперь даже и не знаю, как мне его исправить»

15. «Вот так выглядят мои ногти после снятия лака»

«Именно поэтому мне приходится делать перерывы между процедурами».

16. «Сегодня впервые открыла новую тушь для ресниц. Вынула палочку, а заодно и всю тушь из контейнера»