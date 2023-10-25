16 киногероинь, которые повернулись к нам спиной, и мы обалдели от красоты их нарядов

Одежда в фильмах и сериалах всегда приковывает к себе внимание, ведь зачастую это очень важная часть сюжета, которая несет в себе определенный смысл и отражает характер героев. Красивые платья и костюмы, сшитые талантливыми дизайнерами, нередко становятся объектом восхищения зрителей. И сегодня мы расскажем о нарядах известных киногероинь, которые сзади, как оказалось, выглядят так же очаровательно, как спереди.

Афера по-американски (2013)

События фильма разворачиваются в 70-е годы. Тогда на пике моды были не только безумные прическе с тоннами лака для волос, но и наряды им под стать. Героиня Дженнифер Лоуренс достаточно смелая и без капли сомнения надевает сногсшибательное белое платье, украшенное кристаллами в области декольте и спины. И именно в этом наряде она лицом к лицу встречается со своей сопернице.

Беспокойный свидетель (1999)

Дорис Дэй сыграла в кинокартине супругу главного героя. И несмотря на то, что фильм в прокате провалился, забыть потрясающее платье героини мы не вправе. Длинное, оранжевое, расшитое пайетками, с голой спиной — оно скомбинировано с туфлями в цвет.

Лицо со шрамом (1983)

Культовое платье, которое носила Мишель Пфайффер в фильме «Лицо со шрамом» было создано дизайнером Патрицией Норрис. Поскольку этот фильм является ремейком ленты 1932 года, костюмер решила отдать дань оригиналу и передать дух Голливуда 30-х годов в нарядах персонажей. И, конечно, она просто не могла спрятать спину Пфайффер под платье.

Красотка (1990)

Одним из знаменитых платьев с открытой спиной в истории кино стало то, которое носила Джулия Робертс в фильме «Красотка». Этот наряд был создан известным дизайнером костюмов Мэрилин Вэнс. Режиссер хотел, чтобы в сцене преображения героиня предстала в черном платье, но костюмер настояла на красном и не прогадала.

Астерикс и Обеликс: Миссия «Клеопатра» (2002)

Белое платье Клеопатры в исполнении Моники Беллуччи стало одним из самых запоминающихся костюмов этого фильма. А все благодаря весьма смелому вырезу на спине, который свел с ума как героев картины, так и зрителей. Определенно этот образ не забудешь.

В джазе только девушки (1959)

EAST NEWS , Ashton Productions/Collection Christophel/East News

Костюмы Мэрилин Монро из киноленты поражают своей красотой. Одно из них — утягивающее платье в цвет кожи, расшитое пайетками. Вырез на спине делал наряд еще более откровенным. По словам коллег актрисы, костюмер Орри-Келли добился эффекта второй кожи, буквально зашив его на актрисе.

Как отделаться от парня за 10 дней (2003)

Платье входит в списки самых любимых нарядов из кинокартин. Его создала специально для фильма команда дизайнера Каролины Эреры. Костюмеры решили не перегружать образ и сделали героине минималистскую прическу.

Воды слонам! (2011)

Красное платье из фильма «Воды слонам!» несло в себе посыл для зрителей. Алый цвет символизировал любовь, которая начала зарождаться в сердце героини Риз Уизерспун. Дизайн наряда был лаконичным спереди и весьма оригинальным сзади.

Голодные игры (2012)

Когда главная героиня кружилась на сцене во время церемонии открытия Голодных игр, зрители глаз не могли от нее отвести. Конечно, их внимание было приковано к языкам пламени. Но кроме того, у них появилась возможность рассмотреть роскошное платье Китнисс со всех сторон. Ведь сзади наряд выглядел тоже круто: на спине девушки можно было увидеть декоративный элемент из тюля.

Век Адалин (2015)

Перед костюмером фильма стояла задача подобрать такое вечернее платье для нестареющей героини Блейк Лайвли, какое было бы актуальным как в 1945-м, так и в 2014 году. Решение было найдено отличное: длинное платье глубокого бордового цвета с вырезом на спине чуть выше пояса по достоинству оценила бы любая модница, к какой бы эпохе она ни принадлежала.

Джентльмены предпочитают блондинок (1953)

Золотое платье, которое Мэрилин Монро носила в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок», посчитали неприличным до такой степени, что зрители увидели его в фильме только сзади. Но и этого хватило для того, чтобы оно стало частью коллекции культовых костюмов актрисы. Ведь вырез на спине этого облегающего платья произвел впечатление на всех, кто его увидел.

Пассажиры (2016)

В кадре Дженнифер Лоуренс великолепно выглядела в эффектном черном платье с американской проймой, которая зачастую подразумевает открытую спину. Но это платье имело еще и тканевую вставку по линии позвоночника, которая сделала силуэт более изящным.

Не время умирать (2020)

Ана де Армас носила синее платье в бельевом стиле в фильме «Не время умирать». Оно прекрасно подчеркивало фигуру актрисы и выделяло ее формы, создавая утонченный силуэт. Основной особенностью наряда была открытая спина, которая делала образ более чувственным и романтичным.

Казино «Рояль» (2006)

BIGPICTURESPHOTO.COM GSMP001/EAST NEWS , BIGPICTURESPHOTO.COM GSMP001/EAST NEWS

Этот фильм притягивает взгляды зрителей сразу, как только появляется Ева Грин в ее впечатляющих нарядах. Однако невозможно не заметить в кинокартине и итальянскую актрису Катерину Мурино. Она сыграла в бондиане роль жены Димитриоса. На ней было нарядное коралловое платье с атласными лентами, зашнурованными на спине.

Высокий блондин в черном ботинке (1972)

Во французском фильме Мирей Дарк исполняет роль привлекательной блондинки. Сцена ее встречи с главным героем происходит у двери, во время которой она одета в строгое черное платье. Но его главную фишку зритель видит, когда она поворачивается спиной. Сегодня это наряд хранится в коллекции музея кинематографа в Париже.

Турист (2010)

В начале фильма Джоли наряжена в изысканный кремовый костюм. Однако его особая деталь предстает перед нами, когда актриса поворачивается спиной. Сзади на талии Элизы игривая розовая лента. Этот наряд напоминает платье Блейк Лайвли, которое мы видели в фильме «Век Адалин».