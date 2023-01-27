16 нарядов звезд, которые показали, что знаменитости — обычные люди и у них тоже бывают промахи
С каким бы мастерством знаменитости ни подбирали наряды на красную дорожку, у всех них, как и у нас, порой случаются промахи. Одни так стремятся эпатировать зрителей, что временно теряют чувство прекрасного, а другие просто не угадывают с размером, принтом или расцветкой. Эта статья даст вам лишний повод убедиться в том, что ошибки совершают все и переживать по этому поводу стоит не больше, чем жалеть о прошлогоднем снеге.
Сандра Буллок на премьеру фильма «Затерянный город» (2022) к роскошному платью с эффектом омбре надела совершенно неподходящую обувь и черный блейзер
Все у Оливии Уайлд было прекрасно: и лучезарная улыбка, и серебристо-сиреневое платье с шевронным узором. Но латексные перчатки кричащей расцветки не шли к наряду совсем
Платье Кейт Бланшетт от Alexander McQueen вызвало неоднозначные отзывы интернет-пользователей
Некоторые посчитали его симпатичным, а вот другие были весьма категоричны и заявили, что это одно из самых странных и нелепых платьев, которые когда-либо носила Кейт Бланшетт.
Кирстен Данст выглядела слегка зажатой в своем несколько бесформенном платье в пол
Кристина Агилера на красную дорожку надела черный кожаный костюм, который был ей совсем не по размеру, а бюстгальтер заменила X-образным кулоном
Смешение нескольких принтов, серо-синяя помада — появиться в таком странном образе могла осмелиться только Джиджи Хадид
Простой наряд Кристины Хендрикс не смог улучшить неподходящий к ее образу головной убор
Наряд Кортни Кардашьян на вечеринке, посвященной премии «Оскар» 2022 года, прямо-таки пестрил всевозможным декором — от роз и блестящих тканей до гипюра
Геометрический вырез на черном бархатном платье Селены Гомес испортил ее формы, а рукава и шлейф скрыли талию
Черная водолазка, перья и цветы по подолу платья — все это соединила в своем образе Николь Кидман, когда пришла на премьеру фильма «Варяг» (2022)
Платье певицы и актрисы Эрики Джейн на церемонии People’s Choice Awards 2022 не скрывало буквально ничего
Хайди Клум на церемонии вручения премии «Золотой глобус» 2023 года соединила в своем наряде и переливающуюся серебром ткань, и боа из перьев
Единственное, что испортило наряд Дакоты Джонсон на премьере фильма «В ритме ча-ча-ча», — странный принт ткани, который мало подходит для костюма
Билли Айлиш прямо утопала в своем необъятном черном платье на церемонии «Оскар-2022»
Лили Джеймс на церемонии вручения «Золотого глобуса» 2023 года была великолепна в алом платье. Вот только его размер ей подобрали не лучшим образом
Джулия Гарнер на церемонию «Эмми» надела великолепное черное платье, которое было бы только лучше без ромбообразного выреза, обнажавшего бледную кожу живота актрисы
А обувь оказалась не только не очень подходящей к платью, но и жутко неудобной. Так что звезда, получив «Эмми» за актерскую работу в сериале «Озарк», разулась и позировала для фотографов уже без туфель.
Какой из вышеперечисленных нарядов знаменитостей лично вам пришелся по вкусу, а какой показался чересчур причудливым и пафосным или, наоборот, простоватым?