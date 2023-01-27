16 нарядов звезд, которые показали, что знаменитости — обычные люди и у них тоже бывают промахи

С каким бы мастерством знаменитости ни подбирали наряды на красную дорожку, у всех них, как и у нас, порой случаются промахи. Одни так стремятся эпатировать зрителей, что временно теряют чувство прекрасного, а другие просто не угадывают с размером, принтом или расцветкой. Эта статья даст вам лишний повод убедиться в том, что ошибки совершают все и переживать по этому поводу стоит не больше, чем жалеть о прошлогоднем снеге.

Сандра Буллок на премьеру фильма «Затерянный город» (2022) к роскошному платью с эффектом омбре надела совершенно неподходящую обувь и черный блейзер

Invision / Invision / East News

Все у Оливии Уайлд было прекрасно: и лучезарная улыбка, и серебристо-сиреневое платье с шевронным узором. Но латексные перчатки кричащей расцветки не шли к наряду совсем

MICHAEL TRAN / AFP / East News

Платье Кейт Бланшетт от Alexander McQueen вызвало неоднозначные отзывы интернет-пользователей

Jordan Strauss / Invision / East News

Некоторые посчитали его симпатичным, а вот другие были весьма категоричны и заявили, что это одно из самых странных и нелепых платьев, которые когда-либо носила Кейт Бланшетт.

Кирстен Данст выглядела слегка зажатой в своем несколько бесформенном платье в пол

VALERIE MACON / AFP / East News

Кристина Агилера на красную дорожку надела черный кожаный костюм, который был ей совсем не по размеру, а бюстгальтер заменила X-образным кулоном

ROBYN BECK / AFP / East News

Смешение нескольких принтов, серо-синяя помада — появиться в таком странном образе могла осмелиться только Джиджи Хадид

Guerin Charles / ABACA / Abaca / East News

Простой наряд Кристины Хендрикс не смог улучшить неподходящий к ее образу головной убор

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Наряд Кортни Кардашьян на вечеринке, посвященной премии «Оскар» 2022 года, прямо-таки пестрил всевозможным декором — от роз и блестящих тканей до гипюра

Invision / Invision / East News

Геометрический вырез на черном бархатном платье Селены Гомес испортил ее формы, а рукава и шлейф скрыли талию

Jordan Strauss / Invision / East News

Черная водолазка, перья и цветы по подолу платья — все это соединила в своем образе Николь Кидман, когда пришла на премьеру фильма «Варяг» (2022)

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Платье певицы и актрисы Эрики Джейн на церемонии People’s Choice Awards 2022 не скрывало буквально ничего

LISA O'CONNOR / AFP / East News

Хайди Клум на церемонии вручения премии «Золотой глобус» 2023 года соединила в своем наряде и переливающуюся серебром ткань, и боа из перьев

FREDERIC J. BROWN / AFP / East News

Единственное, что испортило наряд Дакоты Джонсон на премьере фильма «В ритме ча-ча-ча», — странный принт ткани, который мало подходит для костюма

Invision / Invision / East News

Билли Айлиш прямо утопала в своем необъятном черном платье на церемонии «Оскар-2022»

ANGELA WEISS / AFP / East News

Лили Джеймс на церемонии вручения «Золотого глобуса» 2023 года была великолепна в алом платье. Вот только его размер ей подобрали не лучшим образом

Jordan Strauss / Invision / East News

Джулия Гарнер на церемонию «Эмми» надела великолепное черное платье, которое было бы только лучше без ромбообразного выреза, обнажавшего бледную кожу живота актрисы

Invision / Associated Press / East News , Invision / Invision / East News

А обувь оказалась не только не очень подходящей к платью, но и жутко неудобной. Так что звезда, получив «Эмми» за актерскую работу в сериале «Озарк», разулась и позировала для фотографов уже без туфель.

Какой из вышеперечисленных нарядов знаменитостей лично вам пришелся по вкусу, а какой показался чересчур причудливым и пафосным или, наоборот, простоватым?

Фото на превью MICHAEL TRAN / AFP / East News