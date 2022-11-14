16 стильных фишек королевы Испании Летисии, которая легко составит модную конкуренцию Кейт Миддлтон

Будущая королева Испании родилась в семье журналиста и медсестры. Замуж за короля Испании Филиппа VI женщина вышла в 2004-м, ей тогда был 31 год. С тех пор ее стиль претерпел большие изменения. Летисия всегда любила классические наряды, но с каждым годом ее образы становились все утонченнее. Мы собрали доказательства того, что у Летисии отличный вкус, а ее модные приемы можно взять на вооружение и нам.

1. Королева посетила фестиваль в, казалось бы, классическом образе, но с изюминкой — вырезом на колене

Eduardo Sanz / Associated Press / East News

2. На церемонию награждения Летисия прибыла в красном платье и с сумочкой с бахромой, которая повторяла фактуру наряда

3. В этом платье с открытыми плечами королева выглядит почти в точности как голливудская звезда

4. Смелое платье с открытой спиной королева выбрала для посещения театра. Чтобы уравновесить откровенный вырез, Летисия собрала волосы в пучок

5. Кожаное платье 49-летней королевы свело поклонников с ума

MANUEL CEDRON / agefotostock / East News

6. Отличительная черта стиля королевы — добавление в классические образы ярких деталей. Например, этот украшенный стразами воротничок

AP / East News

7. Этот образ Летисии как будто бы взят из романов Джейн Остин. Закрытая белая блузка, юбка в пол с пуговицами и классический пучок

LIMITED PICTURES / agefotostock / East News

8. Королева также неравнодушна к блузкам и платьям с завязками на шее и выбирает такие наряды довольно часто

LIMITED PICTURES / agefotostock / East News

9. Смелые аксессуары — еще одна фишка Летисии. Например, простой образ женщина дополнила туфлями с прозрачными ремнями

LIMITED PICTURES / agefotostock / East News , LIMITED PICTURES / agefotostock / East News

К слову, платье королевы — бюджетное и продавалось на ASOS всего за $ 119.

10. Это кольцо — одно из самых любимых украшений королевы. По всей видимости, его ей подарили дочери

LIMITED PICTURES / agefotostock / East News

11. К классическому пальто женщина надела кожаную юбку в тон с оранжевыми вставками. Они идеально сочетаются с блузкой — получился графический образ

LIMITED PICTURES / agefotostock / East News

12. Королева не боится показать публике оголенную кожу. Она частенько выходит в свет в блузках без рукавов, а пару раз даже надевала на мероприятия платья-корсеты

LIMITED PICTURES / agefotostock / East News

13. Чаще всего на публике королева появляется в туфлях на каблуке. Этот случай — один из тех немногих, когда Летисия надела классическую обувь на плоской подошве

Raúl Terrel / Associated Press / East News

14. Королева просто обожает красный цвет, его даже можно назвать ее фирменным. Например, в этом образе total red женщина смотрится шикарно

ddp images / PPE / Thorton / EAST NEWS

15. В дождливую прохладную погоду королева отдала предпочтение белоснежному пончо. Летисия часто выбирает верхнюю одежду необычной формы

16. Еще один кожаный лук королевы — красный

Какой образ королевы вам приглянулся больше всего?