16 привычных вещей, которые и так были удобны, но их прокачали до следующего уровня

Мы так привыкли к удобствам, что не задумываемся о том, что некоторые вещи можно сделать еще более крутыми. Например, объединить мыльницу, кран и сушилку для рук в один девайс, доработать контейнер для перевозки десертов и многое другое.

Мы в ADME изучили множество вещей, которые кто-то уже усовершенствовал, и покажем их в этой подборке.

В держатель для полотенец встроены маркеры, чтобы было удобнее делать отметки, прежде чем прикрутить его к стене

В душевой в отеле есть специальное отверстие, через которое можно включить воду, прежде чем зайти

Это мини-копия аппарата МРТ со звуками, с помощью которой можно подготовить детей к процедуре

«Мой кабель для зарядки показывает, сколько энергии в ваттах он подает, пока заряжает телефон»

Приспособление 3 в 1: мыло, кран и сушилка для рук

Унитаз для полных людей

В комплекте к светильнику идет монтажный крючок, чтобы его можно было подвесить, пока вы подключаете провода

Ничего необычного, просто в скамейке есть место для парковки велосипеда

Нижние шкафчики очень удобны для людей с ограниченными возможностями

«Только что на меня снизошло озарение и я понял, что у моего совка есть гребень сбоку, чтобы можно было расчесать метлу и убрать из нее волосы, а не выковыривать их руками»

«В нашем магазине 3 вида швабр. Синими моют уборные, красными — мясные отделы, зелеными — все остальные помещения»

«Мы тут купили упаковку кексов. У нее есть встроенный зажим для ремня безопасности»

В туалете стоят освежители воздуха, которые активируются движением

«Увидел в отеле крутую урну»

«Несортируемые отходы, пластик, банки, бумага».

Чемодан со встроенным подстаканником

«В уборной в кафе увидел вот такой таймер, который позволяет включить свет на нужное время»