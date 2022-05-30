16 привычных вещей, которые и так были удобны, но их прокачали до следующего уровня
Мы так привыкли к удобствам, что не задумываемся о том, что некоторые вещи можно сделать еще более крутыми. Например, объединить мыльницу, кран и сушилку для рук в один девайс, доработать контейнер для перевозки десертов и многое другое.
Мы в ADME изучили множество вещей, которые кто-то уже усовершенствовал, и покажем их в этой подборке.
В держатель для полотенец встроены маркеры, чтобы было удобнее делать отметки, прежде чем прикрутить его к стене
В душевой в отеле есть специальное отверстие, через которое можно включить воду, прежде чем зайти
Это мини-копия аппарата МРТ со звуками, с помощью которой можно подготовить детей к процедуре
«Мой кабель для зарядки показывает, сколько энергии в ваттах он подает, пока заряжает телефон»
Приспособление 3 в 1: мыло, кран и сушилка для рук
Унитаз для полных людей
В комплекте к светильнику идет монтажный крючок, чтобы его можно было подвесить, пока вы подключаете провода
Ничего необычного, просто в скамейке есть место для парковки велосипеда
Нижние шкафчики очень удобны для людей с ограниченными возможностями
«Только что на меня снизошло озарение и я понял, что у моего совка есть гребень сбоку, чтобы можно было расчесать метлу и убрать из нее волосы, а не выковыривать их руками»
«В нашем магазине 3 вида швабр. Синими моют уборные, красными — мясные отделы, зелеными — все остальные помещения»
«Мы тут купили упаковку кексов. У нее есть встроенный зажим для ремня безопасности»
В туалете стоят освежители воздуха, которые активируются движением
«Увидел в отеле крутую урну»
«Несортируемые отходы, пластик, банки, бумага».
Чемодан со встроенным подстаканником
«В уборной в кафе увидел вот такой таймер, который позволяет включить свет на нужное время»
А вы встречали подобные продуманные и функциональные вещи? Что из этой подборки, по вашему мнению, должно быть распространено повсеместно?
Фото на превью jjjon_l / Reddit
Поделиться этой статьёй