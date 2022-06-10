16 знаменитых женщин, которые отказались от каблуков в пользу удобной обуви и произвели фурор

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Дресс-код black tie, царящий на многих светских мероприятиях и красных дорожках в том числе, не приемлет обувь на низком ходу. И если большинство знаменитых женщин неукоснительно следуют этому правилу, то некоторые звезды порой игнорируют подобные предписания. Они отдают предпочтение удобным моделям обуви, ведь красота важна, но комфорт — превыше всего.

Мы в ADME вспомнили 17 случаев, когда известные женщины не побоялись нарушить правила и доказали, что необязательно надевать каблуки, чтобы чувствовать себя королевой.

Кристен Стюарт на лондонской премьере боевика «Ангелы Чарли» в 2019 году

Она же на церемонии вручения премии «Оскар» в 2022 году

Мишель Уильямс в Каннах на премьере ленты «Появление» в 2022 году

Джиджи Хадид на церемонии вручения премии CFDA Fashion Awards в 2017 году

Клаудия Шиффер на премьере фильма «King’s Man: Начало» в 2021 году

Ума Турман на Каннском кинофестивале в 2011 году

Николь Кидман на премьере фильма «Колдунья» в 2005 году

Сьюзан Сарандон на премьере комедии «Светская жизнь» в Каннах в 2016 году

Кейт Бланшетт на премии Women in Film Crystal + Lucy Awards в 2014 году

Лора Дерн на гала-вечере LACMA Art+Film Gala в 2019 году

Фрэнсис Макдорманд на церемонии вручения премии «Оскар» в 2019 году

Энн Хэтэуэй на премьере драмы «Горбатая гора» в 2005 году

Кейт Босуорт на Неделе моды в Нью-Йорке в 2006 году

Галь Гадот на премьере фильма «Чудо-женщина» в 2017 году

Эмма Уотсон на церемонии вручения премии BAFTA в 2018 году

Хелен Миррен на Фестивале израильского кино в 2015 году

Шарлиз Терон на премьере боевика «Хэнкок» в 2008 году