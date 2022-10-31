17 человек поделились фото обуви, дизайн которой выходит далеко за рамки обыденности

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Сегодня ассортимент разной обуви невообразимо велик. Казалось бы, фантазия производителей должна бы уже достигнуть предела. Ан нет: на свет то и дело появляются весьма оригинальные дизайнерские решения. Мы обратились к пользователям сети, которые поделились фотографиями нетривиальный обуви.

«Туфли на каблуках без каблуков»

«Готовлю костюм черного всадника на костюмированную вечеринку. Хотел, чтобы обувь была удобной. Поэтому я сделал рыцарские кроксы»

«Перья на этих свадебных туфлях будут постоянно щекотать лодыжки»

«Туфли из кожуры растения дуриан»

Они настолько ужасны, что почти нравятся мне. © iBeenie / Reddit

«Ботинки со встроенным радио»

«Необычный дизайн каблука»

Надеюсь, что пятка закреплена в подошве на стальной опоре. Иначе владельцу грозит куча проблем с ногами. © Unknown Author / Reddit

«Туфли с шипами на носах»

Они предназначены для очень высокого уровня драй-тулинга. Драй-тулинг похож на ледолазание, только по скалам. © Antopologuiste / Reddit

«Пошел в магазин... нашел туфли с травой»

Плюс в том, что в них ноги не чешутся. © Cold_Leather710 / Reddit

«На Рождество на работе я получил шлепанцы в виде рыбы»

«Купил себе кроссовки из „Назад в будущее“»

Сочетание самых несочетаемых элементов

«Когда хочется выглядеть утонченно и со вкусом»

«Увидел такое на парне в Токио. Вы бы их надели?»

«Мне нравится странная обувь»

«При ходьбе такой каблук будет издавать очень громкий звук»

Создатели обуви могли пойти дальше и сделать вместо каблуков маленькие аквариумы с золотыми рыбками. © gerry367 / Reddit

«Мне не стыдно признаться, я бы такие носил»

«Моя работа по дизайну обуви для конкурса»

Лапша выступает как поддержка для каблука. © thedankmemer_1 / Reddit