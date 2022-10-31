17 человек поделились фото обуви, дизайн которой выходит далеко за рамки обыденности
Сегодня ассортимент разной обуви невообразимо велик. Казалось бы, фантазия производителей должна бы уже достигнуть предела. Ан нет: на свет то и дело появляются весьма оригинальные дизайнерские решения. Мы обратились к пользователям сети, которые поделились фотографиями нетривиальный обуви.
«Туфли на каблуках без каблуков»
«Готовлю костюм черного всадника на костюмированную вечеринку. Хотел, чтобы обувь была удобной. Поэтому я сделал рыцарские кроксы»
«Перья на этих свадебных туфлях будут постоянно щекотать лодыжки»
«Туфли из кожуры растения дуриан»
- Они настолько ужасны, что почти нравятся мне. © iBeenie / Reddit
«Ботинки со встроенным радио»
«Необычный дизайн каблука»
- Надеюсь, что пятка закреплена в подошве на стальной опоре. Иначе владельцу грозит куча проблем с ногами. © Unknown Author / Reddit
«Туфли с шипами на носах»
- Они предназначены для очень высокого уровня драй-тулинга. Драй-тулинг похож на ледолазание, только по скалам. © Antopologuiste / Reddit
«Пошел в магазин... нашел туфли с травой»
- Плюс в том, что в них ноги не чешутся. © Cold_Leather710 / Reddit
«На Рождество на работе я получил шлепанцы в виде рыбы»
«Купил себе кроссовки из „Назад в будущее“»
Сочетание самых несочетаемых элементов
«Когда хочется выглядеть утонченно и со вкусом»
«Увидел такое на парне в Токио. Вы бы их надели?»
«Мне нравится странная обувь»
«При ходьбе такой каблук будет издавать очень громкий звук»
- Создатели обуви могли пойти дальше и сделать вместо каблуков маленькие аквариумы с золотыми рыбками. © gerry367 / Reddit
«Мне не стыдно признаться, я бы такие носил»
«Моя работа по дизайну обуви для конкурса»
- Лапша выступает как поддержка для каблука. © thedankmemer_1 / Reddit
А что из этой обуви вам все-таки захотелось на себя примерить?
Фото на превью IDOxVOODOO / Reddit, General_Run_3697 / Reddit
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