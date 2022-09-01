17 модников и модниц, которым надоели пресловутые брошки-сережки, и они сделали кое-что уникальное

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Когда особенно рукастым модницам и модникам хочется чего-то эдакого, они используют буквально все, что находят рядом. Вот тогда-то и появляются сережки в виде кусочков цитруса, брошки в форме цветов и даже украшения-пластыри.

Мы в ADME прошерстили интернет в поисках работ талантливых мастеров, которым по плечу сделать по-настоящему крафтовые и оригинальные украшения.

1. «На создание этого браслета у меня ушло 4 месяца»

2. «Я собрала целую коллекцию из таких самодельных ландышей»

3. «Я сделала аметистовую цепочку на пояс»

4. «„Глаза — зеркало души“, — сказала я себе и придумала вот эти сережки»

5. «Эти штучки я назвал „упс-украшениями“»

«Ну а что, кольца, которые фиксируют лейкопластыри, еще и придерживают бинты в случае необходимости».

6. «Малиновая заколка, которую я сделала сама из полимерной глины»

7. «Я нарисовала пейзажи осеннего леса на своих деревянных серьгах»

8. «Начиталась отзывов о своих предыдущих работах и сделала небольшие сережки в виде кусочков лимона»

9. «Это ожерелье я смастерила из проволоки и аметиста»

10. «Я сама придумала дизайн и воплотила в реальность вот это светящееся ожерелье»

11. «Пересмотрев любимый мультик, слепила себе вот таких черепахо-уток из полимерной глины»

12. «А я вручную расписала ожерелье с котенком»

13. «Сплела это крутое ожерелье из бисера»

14. «Я смастерила крошечные сережки в виде яблочного пирога из двух видов глины»

15. «Я сделала несколько грубых колец, но мой муж почему-то оказался от них не в восторге. Неужели они и вправду слишком топорные?»

16. «Мои последние творения не получили особого признания, но я надеюсь, что вам понравятся эти браслеты, которые я сделала из розового кварца»

17. «Вот что я называю „температурными сережками“. Каждая горизонтальная линия представляет собой среднюю недельную температуру тела моего сына в 1-й год его жизни»