17 модников и модниц, которым надоели пресловутые брошки-сережки, и они сделали кое-что уникальное
Когда особенно рукастым модницам и модникам хочется чего-то эдакого, они используют буквально все, что находят рядом. Вот тогда-то и появляются сережки в виде кусочков цитруса, брошки в форме цветов и даже украшения-пластыри.
Мы в ADME прошерстили интернет в поисках работ талантливых мастеров, которым по плечу сделать по-настоящему крафтовые и оригинальные украшения.
1. «На создание этого браслета у меня ушло 4 месяца»
2. «Я собрала целую коллекцию из таких самодельных ландышей»
3. «Я сделала аметистовую цепочку на пояс»
4. «„Глаза — зеркало души“, — сказала я себе и придумала вот эти сережки»
5. «Эти штучки я назвал „упс-украшениями“»
«Ну а что, кольца, которые фиксируют лейкопластыри, еще и придерживают бинты в случае необходимости».
6. «Малиновая заколка, которую я сделала сама из полимерной глины»
7. «Я нарисовала пейзажи осеннего леса на своих деревянных серьгах»
8. «Начиталась отзывов о своих предыдущих работах и сделала небольшие сережки в виде кусочков лимона»
9. «Это ожерелье я смастерила из проволоки и аметиста»
10. «Я сама придумала дизайн и воплотила в реальность вот это светящееся ожерелье»
11. «Пересмотрев любимый мультик, слепила себе вот таких черепахо-уток из полимерной глины»
12. «А я вручную расписала ожерелье с котенком»
13. «Сплела это крутое ожерелье из бисера»
14. «Я смастерила крошечные сережки в виде яблочного пирога из двух видов глины»
15. «Я сделала несколько грубых колец, но мой муж почему-то оказался от них не в восторге. Неужели они и вправду слишком топорные?»
16. «Мои последние творения не получили особого признания, но я надеюсь, что вам понравятся эти браслеты, которые я сделала из розового кварца»
17. «Вот что я называю „температурными сережками“. Каждая горизонтальная линия представляет собой среднюю недельную температуру тела моего сына в 1-й год его жизни»
А вам приходилось мастерить что-нибудь своими руками? Что у вас получилось?
Фото на превью ArielsCrystalJewelry / Reddit, Hannahporcelain / Reddit
AdMe/Дизайн/17 модников и модниц, которым надоели пресловутые брошки-сережки, и они сделали кое-что уникальное
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