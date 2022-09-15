18 женщин, которые носят одежду «не по фигуре» и «не по возрасту» и плевать хотели на то, что думают другие

Пожалуй, каждая из нас хотя бы раз в жизни слышала фразу: «Ну и вырядилась». Ведь в обществе есть стереотипы о том, как и кому положено одеваться «по фигуре» или «по возрасту».

Нас в ADME радует то, что есть немало смелых женщин, которые выбирают одежду по своему вкусу и не обращают внимания на то, кто что подумает.

«Эти эффектные брюки провалялись в шкафу 5 лет. И вот наконец-то я их надела»

«Мне сказали, что это похоже на бабушкин наряд, но я хочу надеть его в первый день учебы в школе»

«Я переживаю из-за пышных форм и не уверена, стоит ли носить обтягивающую одежду. Знаю, что мне нужно работать над этим. Как думаете, слишком открытый наряд?»

«Мне немного за 20. Я одеваюсь слишком по-взрослому для своего возраста»

«Пошел 2-й год, как я начала чувствовать себя комфортно в таком теле. Надела бикини на общественный пляж и начхать хотела на то, кто что подумает»

«Я не носила кроп-топ, пока мне не исполнилось 40. Никогда не поздно»

«Я устала прятать свое тело только потому, что при виде меня окружающие могут почувствовать себя некомфортно»

«Осмелилась на купальник, который обнажает живот»

«Скоро ли я стану слишком старой, чтобы так одеваться?»

«38 лет превращаются в новые 18»

«Сшила себе наряд из детских пододеяльников и наволочек»

«Моей маме не нравится, когда я заправляю футболку. Потому что так видно, что у меня большой живот. Но мне все равно и мне по кайфу то, как я выгляжу»

«Меня всегда пугали облегающие платья, но я все равно решила надеть»

«Я сшила себе комбинезон с овечками»

«Всегда боялась носить шорты, больше не боюсь»

«Сестра отругала меня за этот наряд, а я думаю, что выгляжу мило»

«Джинсы с низкой посадкой снова в моде, но обычно я их вижу на худых. А мне нравится эта модель. Что скажете, как выглядит на девушке с пышными формами?»

«Я люблю говорить, что если у вас есть возможность носить тиару, то носите ее»