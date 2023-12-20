19 новогодних нарядов из кино, которыми хочется любоваться, словно гирляндами на елках
Предвкушение праздников придает особое волшебство даже самым унылым и холодным дням. Особенно настроение поднимается в процессе подготовки к торжествам. Например, при выборе новогоднего наряда. А вдохновение можно черпать из стильных образов героинь новогодних и рождественских фильмов. Ведь вариантов действительно множество.
Жюнона — «Рождественская сказка» (2008)
Адалин — «Век Адалин» (2015)
Миссис Клаус — «Рождественские хроники» (2018)
Мери — «Эта замечательная жизнь» (1946)
Кейт Маккаллистер — «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» (1992)
Королева страны Сладостей — «Щелкунчик и Четыре королевства» (2018)
Марго — «Ирония судьбы в Голливуде» (2022)
Салли — «Когда Гарри встретил Салли» (1989)
Алисия — «Пережить Рождество» (2004)
Слоун — «Пара на праздники» (2020)
Марта Мэй — «Гринч — похититель Рождества» (2000)
Софи — «Замок к Рождеству» (2021)
Натали — «Реальная любовь» (2003)
Майя — «Начни сначала» (2018)
Элен — «Рождественские каникулы» (1989)
Стейси — «На месте принцессы» (2018)
Бриджит Джонс — «Дневник Бриджит Джонс» 2001
Джуди — «Светлое Рождество» (1954)
Скарлетт О`Хара — «Унесенные ветром» (1939)
Некоторые считают, что в новогодние праздники выигрышнее всего будет смотреться красное платье. Роскошные героини наших любимых фильмов подскажут, какой фасон выбрать.
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