19 новогодних нарядов из кино, которыми хочется любоваться, словно гирляндами на елках

Предвкушение праздников придает особое волшебство даже самым унылым и холодным дням. Особенно настроение поднимается в процессе подготовки к торжествам. Например, при выборе новогоднего наряда. А вдохновение можно черпать из стильных образов героинь новогодних и рождественских фильмов. Ведь вариантов действительно множество.