20+ примеров летнего маникюра, который радует как первый день отпуска
Когда, как не летом, можно позволить себе более легкомысленный маникюр, чем обычно, — яркий, многоцветный, экспериментальный, сочетающийся с летящими платьями и цветочными принтами, привлекающий внимание друзей, коллег и знакомых.
Мы в ADME постоянно экспериментируем с маникюром и вас призываем к тому же. Вот вам свежая подборка от известных мастеров для пущего вдохновения. А в конце статьи вас ждет парочка бонусов от пользователей с безудержной маникюрной фантазией.
Маникюр с волнами
Радужный
Абстрактный
Минималистичный и яркий одновременно
Тропический
Лимонный
Арбузный
Цветной
Небесно-ромашковый
Медовый
Ягодный
Маникюр с объемными фруктами
Лепестки и золото
Френч, летняя версия
Разноцветные стразы
Зелень и перышки
Золотые точки
Геометрия
Смайлики
«Металлический» френч
Маникюр с мраморными разводами
Солнце, которое всегда с тобой
Бонус № 1: «Витражный маникюр. Чтобы сделать его, я потратила 17 часов»
Бонус № 2: «У меня маникюр как у русалки!»
А какой маникюр у вас сейчас?
Фото на превью Klekd2 / Reddit
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