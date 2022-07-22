20+ примеров летнего маникюра, который радует как первый день отпуска

Когда, как не летом, можно позволить себе более легкомысленный маникюр, чем обычно, — яркий, многоцветный, экспериментальный, сочетающийся с летящими платьями и цветочными принтами, привлекающий внимание друзей, коллег и знакомых.

Мы в ADME постоянно экспериментируем с маникюром и вас призываем к тому же. Вот вам свежая подборка от известных мастеров для пущего вдохновения. А в конце статьи вас ждет парочка бонусов от пользователей с безудержной маникюрной фантазией.

Маникюр с волнами

Радужный

Абстрактный

Минималистичный и яркий одновременно

Тропический

Лимонный

Арбузный

Цветной

Небесно-ромашковый

Медовый

Ягодный

Маникюр с объемными фруктами

Лепестки и золото

Френч, летняя версия

Разноцветные стразы

Зелень и перышки

Золотые точки

Геометрия

Смайлики

«Металлический» френч

Маникюр с мраморными разводами

Солнце, которое всегда с тобой

Бонус № 1: «Витражный маникюр. Чтобы сделать его, я потратила 17 часов»

Бонус № 2: «У меня маникюр как у русалки!»