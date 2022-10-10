20+ случаев, когда звездные мамы вышли на красную дорожку с дочерьми и затмили всех своими нарядами

Звездные мамы довольно часто берут на красную ковровую дорожку своих дочерей. Некоторые давно уже выросли, как дочь Голди Хоун, другие же совсем еще крохи, как наследницы Ким Кардашьян или Мэрайи Кэри. Пока мы рассматривали фотографии знаменитостей с их девочками, сделанные на официальных мероприятиях, поняли, что они своими нарядами могли бы сразить наповал даже отъявленных модников. Предлагаем убедиться в этом и вам.