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20+ случаев, когда звездные мамы вышли на красную дорожку с дочерьми и затмили всех своими нарядами

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Звездные мамы довольно часто берут на красную ковровую дорожку своих дочерей. Некоторые давно уже выросли, как дочь Голди Хоун, другие же совсем еще крохи, как наследницы Ким Кардашьян или Мэрайи Кэри. Пока мы рассматривали фотографии знаменитостей с их девочками, сделанные на официальных мероприятиях, поняли, что они своими нарядами могли бы сразить наповал даже отъявленных модников. Предлагаем убедиться в этом и вам.

1. Ким Кардашьян и ее дочь Норт Уэст

JM HAEDRICH / SIPA / SIPA / East News

2. Бейонсе и ее дочь Блю Айви Картер

3. Мэрайя Кэри и ее дочь Монро Кэннон

AFP / East News

4. Деми Мур и ее дочь Румер Уиллис

Joe Sutter, PacificCoastNews / East News

5. Пинк с супругом Кэри Хартом и дочерью Уиллоу Сейдж Харт

AFP / East News

6. Тильда Суинтон и ее дочь Онор Суинтон-Бирн

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

7. Cинди Кроуфорд и ее дочь Кайя Гербер

VALERIE MACON / AFP / East News

8. Мерил Стрип и ее дочь Грейс Гаммер

Gilbert Flores / Broadimage / East News

9. Блайт Даннер и ее дочь Гвинет Пэлтроу

Gilbert Flores / Broadimage / East News

10. Ванесса Паради и ее дочь Лили-Роуз Депп

11. Мелани Гриффит и ее дочь Дакота Джонсон

12. Энди Макдауэлл и ее дочь Маргарет Куэлли

East News

13. Кэтрин Зета-Джонс и ее дочь Кери Зета-Дуглас

14. Сара Джессика Паркер с дочерьми Мэрион Лореттой Элвел Бродерик и Табитой Ходж Бродерик

Charles Sykes / Invision / East News

15. Серена Уильямс с супругом Алексисом Оганяном и дочерью Алексис Олимпией Оганян

LISA O'CONNOR / AFP / East News

16. Хайди Клум и ее дочь Лени Олуми Клум

Kristin Callahan / Everett Collection / East News

17. Джада Пинкетт-Смит и ее дочь Уиллоу Смит

Invision / Invision / East News

18. Джулианна Мур и ее дочь Лив Фрейндлих

19. Сальма Хайек и ее дочь Валентина Палома Пино

VALERIE MACON / AFP / East News

20. Голди Хоун и ее дочь Кейт Хадсон

Hahn Lionel / ABACA / East News

21. Риз Уизерспун и ее дочь Ава Элизабет Филлипп

Gilbert Flores / Broadimage / East News

Стиль какой из этих пар вам импонирует больше всего?

Фото на превью Kevin Winter / Getty Images Entertainment / Getty Images, JM HAEDRICH / SIPA / SIPA / East News
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AdMe/Дизайн/20+ случаев, когда звездные мамы вышли на красную дорожку с дочерьми и затмили всех своими нарядами
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