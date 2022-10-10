20+ случаев, когда звездные мамы вышли на красную дорожку с дочерьми и затмили всех своими нарядами
Звездные мамы довольно часто берут на красную ковровую дорожку своих дочерей. Некоторые давно уже выросли, как дочь Голди Хоун, другие же совсем еще крохи, как наследницы Ким Кардашьян или Мэрайи Кэри. Пока мы рассматривали фотографии знаменитостей с их девочками, сделанные на официальных мероприятиях, поняли, что они своими нарядами могли бы сразить наповал даже отъявленных модников. Предлагаем убедиться в этом и вам.
1. Ким Кардашьян и ее дочь Норт Уэст
2. Бейонсе и ее дочь Блю Айви Картер
3. Мэрайя Кэри и ее дочь Монро Кэннон
4. Деми Мур и ее дочь Румер Уиллис
5. Пинк с супругом Кэри Хартом и дочерью Уиллоу Сейдж Харт
6. Тильда Суинтон и ее дочь Онор Суинтон-Бирн
7. Cинди Кроуфорд и ее дочь Кайя Гербер
8. Мерил Стрип и ее дочь Грейс Гаммер
9. Блайт Даннер и ее дочь Гвинет Пэлтроу
10. Ванесса Паради и ее дочь Лили-Роуз Депп
11. Мелани Гриффит и ее дочь Дакота Джонсон
12. Энди Макдауэлл и ее дочь Маргарет Куэлли
13. Кэтрин Зета-Джонс и ее дочь Кери Зета-Дуглас
14. Сара Джессика Паркер с дочерьми Мэрион Лореттой Элвел Бродерик и Табитой Ходж Бродерик
15. Серена Уильямс с супругом Алексисом Оганяном и дочерью Алексис Олимпией Оганян
16. Хайди Клум и ее дочь Лени Олуми Клум
17. Джада Пинкетт-Смит и ее дочь Уиллоу Смит
18. Джулианна Мур и ее дочь Лив Фрейндлих
19. Сальма Хайек и ее дочь Валентина Палома Пино
20. Голди Хоун и ее дочь Кейт Хадсон
21. Риз Уизерспун и ее дочь Ава Элизабет Филлипп
Стиль какой из этих пар вам импонирует больше всего?
Фото на превью Kevin Winter / Getty Images Entertainment / Getty Images, JM HAEDRICH / SIPA / SIPA / East News
AdMe/Дизайн/20+ случаев, когда звездные мамы вышли на красную дорожку с дочерьми и затмили всех своими нарядами
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