8 уроков по отменному вкусу, которые Сара Джессика Паркер преподала всему миру

Независимо от того, представляем мы себе Кэрри Брэдшоу, Сару Сандерсон или другого персонажа в исполнении актрисы Сары Джессики Паркер, одно можно сказать наверняка: настоящая Сара такая же модная дива, как и все ее киногероини. Конечно, стиль актрисы эволюционировал с годами: нашлось место и для классики, и для эффектных нарядов. Но есть определенные вещи, которым она не изменяет с 80-х годов и которые составляют часть ее гардероба и сейчас.

Мы в ADME постарались выяснить, каких модных принципов придерживается Сара Джессика Паркер, чтобы всегда выглядеть так же стильно, как она.

Актриса уделяет особое внимание туфлям с украшениями

face to face / FaceToFace / REPORTER / East News , JGM, PacificCoastNews.com / East News

Начать, пожалуй, стоит с обуви — именно ей героиня Сары Кэрри Брэдшоу уделяла особое внимание. Туфли с украшениями периодически уходят с модной авансцены, а затем появляются вновь. Но Паркер на протяжении десятилетий отдает предпочтение украшенным драгоценными камнями каблукам и балеткам и даже включила эту деталь во многие собственные модели. Она придерживается мнения, как и ее знаменитая героиня, что любой наряд можно преобразить с помощью оригинальных туфель.

Одним из обязательных элементов ее гардероба является лаконичное платье

Charles Sykes / Invision / AP / East News

Да, Сару часто можно увидеть в довольно экстравагантных платьях, однако одно из основных правил ее гардероба, которое позволяет в любой ситуации выглядеть элегантно, — это «меньше значит больше». Легкое платье без излишеств, подобранное по фигуре, всегда выдает в его обладательнице стильную натуру. Даже в собственной коллекции Паркер уделила внимание простым платьям.

В сериале «И просто так» героиня Паркер Кэрри, в создании гардероба которой актриса также принимала участие, даже будучи в зрелом возрасте, очаровывает всех своим простым элегантным нарядом от Нормы Камали.

Паркер умело носит яркие цвета и составляет нетривиальные сочетания

Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Актрису чаще можно увидеть в яркой одежде, нежели в нарядах черных, бежевых и других нейтральных оттенков. Кроме того, она часто комбинирует цвета для создания уникального и модного образа. Паркер непринужденно сочетает самые, казалось бы, несочетающиеся принты. На своем примере она не раз доказывала, что клетчатые жакеты можно носить практически с чем угодно — хоть с рисунком в горошек или в виде огромных цветов. И если придерживаться цветовой гаммы, например наличию голубых вкраплений, можно создать действительно причудливые сочетания. Именно смелость создавать такие миксы и определяет индивидуальность.

Аксессуары имеют особое значение

ANGELA WEISS / AFP / East News , Darla Khazei, PacificCoastNews / East News

С чем, безусловно, ассоциируется стиль этой голливудской дивы, так это с ее многочисленными аксессуарами и украшениями. От милых шляпок до больших разноцветных брошей, детали — часть ее имиджа, которая привлекает внимание, и именно они завершают весь образ.

Dylan Travis / ABACA / Abaca / East News , Wiese / FaceToFace / REPORTER / East News

Гардероб Сары полон различных поясов, которые зачастую выполняют двойную функцию — подчеркивают талию даже в широких платьях и придают любому образу шик.

DDNY / Broadimage / East News

Выглядеть мило, когда на улице холодно, непросто, но у Паркер есть быстрый способ дополнить любой зимний образ — надеть вязаную шапочку. Чаще всего на актрисе можно заметить этот головной убор с принтом.

PHOTOlink / Courtesy Everett Collection / East News

Также Паркер в качестве завершающего штриха часто выбирает эффектное ожерелье — как для официальных мероприятий, так и в повседневной жизни.

Для придания образу завершенности Сара добавляет темный блейзер почти к любому наряду

Evan Agostini / Invision / AP / East News , AFP / East News , Darla Khazei, PacificCoastNews / East News

Если посмотреть фото, сделанные в начале кинокарьеры Паркер и сегодня, то черный пиджак мы увидим на актрисе всегда, будь он в паре с джинсами, поверх платья или обычной майки. Сара Джессика знает, что структурированный черный жакет — это универсальная и разумная инвестиция. Так что такой прием можно считать одним из излюбленных у актрисы.

Она отлично владеет искусством многослойности

Dylan Travis / ABACA / Abaca / East News

Как только дни становятся чуть прохладнее, Паркер не спешит переходить с летнего гардероба на скучное сочетание свитера и брюк. Она выбирает максимальное количество одежды в одном образе. Причем цветовые миксы могут быть абсолютно неожиданными. Благодаря такому приему одежда любого сезона не залеживается на полках, а участвует в создании уникального образа. К тому же многослойность — отличный способ экономии. Если научиться грамотно собирать наряды из разной одежды, то можно сократить количество покупок.

Паркер носит укороченные штаны

Steve Sands / Bauergriffin.com / East News

Рост Сары Джессики Паркер всего 158,8 см. Так что можно с уверенностью сказать, что она знает по крайней мере один трюк, который помогает визуально удлинить ноги и сделать себя немного выше в глазах окружающих, — носить укороченные брюки или подвернутые джинсы. Но с таким лайфхаком важно соблюдать некоторые правила, чтобы не попасть впросак со стилем: прежде чем закатать джинсы, стоит убедиться, что они достаточно длинные и в обычном состоянии касаются верха обуви.

Актриса придает изюминку повседневному образу, надевая броские носки

face to face / FaceToFace / REPORTER / East News , Enrique RC, PacificCoastNews.com / East News

Даже в те дни, когда стиль Сары слегка небрежен, она добавляет индивидуальности с помощью длинных массивных носков. Будь то однотонная, с принтом или графическая пара, она демонстрирует их с помощью укороченных брюк. А иногда еще и выбирает к ним неожиданный фасон обуви, например сабо или сандалии.

Какой из этих приемов вы уже применяете в своем стиле? А какой хотели бы перенять?