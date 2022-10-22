Мы подсмотрели у звезд 9 простых приемов, как составить крутой осенний гардероб

Порой даже при всем желании оказывается довольно сложно разобраться в модных тенденциях и подобрать удачные образы. В таких ситуациях бывает полезно обратить внимание на то, как составляют свой гардероб звезды. Именно это мы и сделали и в итоге выделили наиболее популярные осенние тренды, следуя которым селебрити удается всегда выглядеть на все сто.

1. Кожаные брюки

bauergriffin.com / East News , Gardiner Anderson / Bauergriffin.com / East News , Dylan Travis / ABACA / Abaca / East News

Классические голубые и черные джинсы вряд ли когда-то полностью выйдут из моды, однако порой так хочется подобрать им какую-то свежую замену. Наверное, именно поэтому в текущем сезоне стали так популярны кожаные брюки. Их прелесть заключается в том, что в зависимости от модели и сочетания с остальной одеждой можно составить как удобный стильный образ на повседневку, так и очень женственный и праздничный наряд на вечер.

2. Монохромные костюмы

Berzane Nasser / ABACA / Abaca / East News , Mohammed Mosteghanemi / KCS / East News

В прошлом году невероятным спросом пользовались спортивные комплекты всех мастей. Однако если это была совершенно не ваша история, возможно, вас порадует новый тренд, предлагающий дать вторую жизнь классическим костюмам. Они крайне удобны тем, что позволяют не тратить много времени на подбор удачных сочетаний, так как представляют собой почти полностью готовый образ, к которому остается подобрать лишь аксессуары и обувь.

3. Крупные сумки

DDNY / Broadimage / East News , Brabus, PacificCoastNews / East News

Вслед за спортивными костюмами в прошлое уходят и мини-сумочки, в которых помещались разве что ключи и телефон. Из глубин шкафов снова можно смело доставать свои любимые вместительные сумки, в которые можно спокойно закинуть все необходимое и даже докинуть парочку продуктов, купленных вечером по пути домой.

4. Пиджаки оверсайз

Dylan Travis / ABACA / Abaca / East News , Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News

Качественный пиджак оверсайз — незаменимая вещь в гардеробе каждой женщины. Причем, пожалуй, во все времена, а не только этой осенью. Его прелесть заключается в том, что он способен мгновенно поднять на новый уровень любой из ваших любимых образов. И составит хорошую пару как обтягивающему платью, так и стандартной футболке с джинсами.

5. Грубые ботинки

Laurent Vu / SIPA / SIPA / East News , Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News

В моду снова вернулся байкерский стиль, поэтому не удивительно, что на полках магазинов можно встретить такое разнообразие тяжелых и массивных сапог и ботинок. На самом деле, они также отличаются универсальностью, поэтому полностью переделывать под них свой гардероб не придется — они сами отлично впишутся в него. Особенное внимание стоит уделить моделям с отличительными чертами, например, на шнуровке, с металлической фурнитурой и так далее.

6. Широкие джинсы

ABACA / Abaca / East News , Dylan Travis / ABACA / Abaca / East News

Джинсы скинни, напротив, снова отправились во временную спячку. Как и в прошлом году с пьедестала их подвинули широкие и мешковатые джинсы. По большому счету они сочетаются практически с чем угодно, ничем не уступая привычным для многих облегающим моделям. Но они также обладают дополнительным преимуществом в виде повышенного удобства, которое обеспечивает свободная посадка.

7. Розовые акценты

Palace Lee, PacificCoastNews / East News , Zabulon Laurent / ABACA / Abaca / East News

Невозможно было не заметить, что ярко-розовые элементы были в центре внимания всех осенних подиумов. Ограничений для фантазии нет, любая часть одежды в розовом приветствуется — это могут быть платья, рубашки, брюки и все, что только душе угодно. Но заявлять о себе, составляя ослепительный монохромный образ, вовсе не обязательно. Можно и просто добавить отдельные элементы вроде сумочек, заколок и обуви.

8. Комбинезоны

Laurent Vu / SIPA / SIPA / East News , Laurent Salmon / KCS / East News

Мир моды наполнен микротрендами, которые сегодня могут быть на вершине, а через месяц исчезнуть навсегда. Но наряду с ними существует и незабвенная классика, которая уходит в тень только на время, и к ней явно можно отнести комбинезоны. Они выглядят стильно даже при простом и минималистичном дизайне, и при этом позволяют не жертвовать комфортом.

9. Леопардовый принт

DRILA / Broadimage / East News , East News , BG001 / Bauergriffin.com / East News

Еще одним ярким трендом текущего сезона является леопардовый принт. Причем вариантов его обыгрывания бесконечное множество — начиная скромными вкраплениями, например, в виде аксессуаров, и заканчивая полноценными шикарными образами. Так что для всех, кто испытывает желание не просто обновить стиль, но и выделиться среди толпы, вместо традиционных кожаных или болоньевых курток, например, стоит приглядеться к аналогам в леопардовой отделке.