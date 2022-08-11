Мы сравнили, как по-разному выглядят звезды на снимках фотографов и у себя в соцсетях
Как бы ни старались звезды прихорашиваться перед выходом на красную дорожку, а все равно не всех из них устраивают фото, сделанные во время мероприятий. Кто-то любит ретушировать все до блеска, кому-то нравится естественность, есть даже и те, кто не боится выглядеть курьезно, как, например, Джиллиан Андерсон.
ADME сопоставил снимки, которые сняли фотографы, с теми, что звезды показали нам.
Николь Кидман
Тейлор Свифт
Эль Фэннинг
Дженнифер Гарнер
Ана де Армас
Джиллиан Андерсон
Кирстен Данст
Меган Фокс
Шарлиз Терон
Риз Уизерспун
Джулианна Мур
Кейт Хадсон
Аманда Сейфрид
Аня Тейлор-Джой
Эмма Робертс
Дженнифер Лопес
Как вы считаете, на снимках все должно оставаться в первозданном виде или все же иногда можно прибегнуть к ретуши фотографий?
Фото на превью ANGELA WEISS / AFP / East News
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