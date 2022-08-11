Мы сравнили, как по-разному выглядят звезды на снимках фотографов и у себя в соцсетях

Как бы ни старались звезды прихорашиваться перед выходом на красную дорожку, а все равно не всех из них устраивают фото, сделанные во время мероприятий. Кто-то любит ретушировать все до блеска, кому-то нравится естественность, есть даже и те, кто не боится выглядеть курьезно, как, например, Джиллиан Андерсон.