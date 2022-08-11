AdMe
AdMe

Мы сравнили, как по-разному выглядят звезды на снимках фотографов и у себя в соцсетях

6825

Как бы ни старались звезды прихорашиваться перед выходом на красную дорожку, а все равно не всех из них устраивают фото, сделанные во время мероприятий. Кто-то любит ретушировать все до блеска, кому-то нравится естественность, есть даже и те, кто не боится выглядеть курьезно, как, например, Джиллиан Андерсон.

ADME сопоставил снимки, которые сняли фотографы, с теми, что звезды показали нам.

Николь Кидман

ANGELA WEISS / AFP / East News

Тейлор Свифт

ABACA / Abaca / East News

Эль Фэннинг

Invision / Invision / East News

Дженнифер Гарнер

Invision / Invision / East News

Ана де Армас

Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Джиллиан Андерсон

ROBYN BECK / AFP / East News

Кирстен Данст

Steve Eichner / NameFace / Sipa USA / East News

Меган Фокс

ANGELA WEISS / AFP / East News

Шарлиз Терон

Invision / Invision / East News

Риз Уизерспун

Invision / Invision / East News

Джулианна Мур

Invision / Invision / East News

Кейт Хадсон

fernandoallende@broadimage / Broad Image / East News

Аманда Сейфрид

Invision / Invision / East News

Аня Тейлор-Джой

Laurent VU / SIPA / SIPA / East News

Эмма Робертс

Laurent VU / SIPA / SIPA / East News

Дженнифер Лопес

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Как вы считаете, на снимках все должно оставаться в первозданном виде или все же иногда можно прибегнуть к ретуши фотографий?

Фото на превью ANGELA WEISS / AFP / East News
6825
AdMe/Фотографы/Мы сравнили, как по-разному выглядят звезды на снимках фотографов и у себя в соцсетях
Поделиться этой статьёй
Возможно, вам понравятся эти статьи
5