10+ актеров, которые играют так, что от экрана не оторваться

Успех фильма зависит от сильного сценария, умелого режиссера и, конечно же, актерской игры. Есть такие артисты, которые могут на себе вывезти весь фильм — зритель, увидев их имя в титрах, пойдет покупать билет. Сегодня как раз поговорим о таких актерах и актрисах, чей талант светит ярко, как солнце.

Мерьем Узерли в роли Хюррем («Великолепный век»)

Роль девушки, попавшей в гарем султана, стала судьбоносной для Мерьем Узерли. Поклонницы уважительно называют актрису Хюррем-султан и засматривают любимые моменты из сериала до дыр. Мерьем Узерли было что играть в «Великолепном веке»: ревность и любовь, материнскую нежность, ненависть к соперницам и всем, кто хотел ее погубить. Но вместе с тем было много веселых моментов, и зрители отметили потрясающую живую мимику актрисы. Узерли вдохнула жизнь в своего персонажа, чем и заработала себе мировую славу.

Мэтт Смит в роли Деймона Таргариена («Дом Дракона»)

Мэтта Смита, который исполнил роль принца Деймона Таргариена, в новый сериал позвали создатели «Игры престолов». И ведь не прогадали! И фанаты, и критики после просмотра 1-й серии «Дома Дракона» единодушно признали появление на экране Смита одним из самых ярких моментов шоу. Но, оказывается, сначала артист не хотел играть харизматичного, но жестокого принца, который буквально влюбил в себя добрую часть фанатов «Дома Дракона». Позже актер узнал, что роль короля Визериса предложили Пэдди Консидайну. «Я был большим поклонником Пэдди и всегда хотел с ним поработать», — признался Мэтт Смит.

Вайнона Райдер в роли Джойс («Очень странные дела»)

Вайнона Райдер играла культовых красавиц, а в «Очень странных делах» поклонники увидели ее в нетипичном образе — женщины из маленького городка, которая одна воспитывает 2 детей. Когда братья Дафферы, создатели сериала, звали актрису в свой проект, они очень волновались: «Трудно было даже говорить, потому что ты сидишь рядом с Вайноной Райдер и пытаешься быть крутым». Критики считают сцены с Джойс и ее другом-шерифом самыми достоверными и яркими. Ну а уж когда парочка поцеловалась, радости фанатов не было конца. Также зрители отметили, что актриса даже слишком достоверно отыгрывала эмоции.

Чжи Чан Ук в роли Хилера («Хилер»)

«Хилер» — это редкое и идеальное сочетание напряженного триллера и сладкой любовной истории, упакованных в одно напряженное шоу с капелькой комедии, которая делает интригу только лучше. Главного героя, которого играет Чжи Чан Ук, зовут Хилер. Это псевдоним курьера, который может выполнить любое поручение: и информацию достанет, и клиента защитит. Эдакий Робин Гуд, но деньги он оставляет себе — копит на остров. Все меняется, когда парень влюбляется. Чжи Чан Ук своей актерской игрой делает эту историю настоящей, вызывая желание пересматривать ее снова и снова. Особенно забавно наблюдать, как крутой парень перевоплощается в свое «дневное лицо» — робкого журналиста, прячущегося за спиной начальницы.



Роберт Паттинсон в роли Престона («Дьявол всегда здесь»)

Когда люди слышат имя Роберта Паттинсона, то большинство представляет Эдварда Каллена из «Сумерек». Но не стоит считать, что актер застрял в одном амплуа. В ленте «Дьявол всегда здесь» Паттинсон совсем не сладкий красавчик. Как пишут зрители, «со своей шикарной внешностью сыграл так, что реально чувствуешь отвращение к герою».

Аня Тейлор-Джой в роли Неллы («Миниатюрист»)

В этом мини-сериале действие разворачивается в красочных декорациях Амстердама XVII века. Красавица-провинциалка (Аня Тейлор-Джой) ради благополучия семьи выходит замуж за богача. Муж дарит жене миниатюрную модель дома, и вокруг начинают происходить странные вещи. Если интуиция говорит вам, что проект с Аней Тейлор-Джой должен быть хорошим, то вы правы. Критики назвали Тейлор-Джой «фантастической актрисой», благодаря которой от сериала невозможно оторваться.

Роберт Карлайл в роли Румпельштильцхена («Однажды в сказке»)

Роберт Карлайл из тех актеров, про которых говорят: «Чем старше, тем офигеннее». Артист доказал, что морщины и седина не помеха крутости. В сериале он сыграл, когда ему было 50 лет, но влюбил в себя кучу поклонниц. Конечно, может, дело в том, что за злодеем, который пытается исправиться, интереснее наблюдать, чем за каким-нибудь принцем, которому положено быть хорошим. Но без харизмы и отменной актерской игры Карлайлу не удалось бы похитить сердца зрителей.

Блейк Лайвли в роли Нэнси («Отмель»)

«Отмель» — камерный драматический триллер с Блейк Лайвли в главной роли. Лайвли, по сути, одна играла весь фильм. По сюжету девушка приезжает одна на дикий пляж кататься на серфе. Внезапно на нее нападает гигантская акула, а дальше идет напряженное противостояние человеческой воли и сокрушительных сил природы.

Сяо Чжань в роли Вэй Усяня («Неукротимый»)

Вэй Усянь, ненавистный всеми злодей-некромант, воскрес через 16 лет после своей трагической гибели. Ему приходится столкнуться со своим прошлым и разоблачить настоящих злодеев. «Неукротимый» — это смесь детектива, мистики и комедии. Сериал стал настоящим феноменом как в Китае, так и за его пределами — только по официальным подсчетам, шоу посмотрели 10 млрд раз. Один из секретов популярности в том, что в этом сериале отличный каст: каждый актер будто бы создан для своей роли, а Сяо Чжань, который сыграл главного героя, имеет магнетическую харизму. Актер смог изобразить и шкодливого подростка, и грозного некроманта. Кстати, в 2022 году читатели журнала Nubia Magazine назвали Сяо Чжаня самым красивым мужчиной в мире.



Сельма Эргеч в роли Хатидже-султан («Великолепный век»)

Сельма Эргеч играет сестру султана, которая в начале сериала боится лишний раз рот раскрыть — эдакий нежный цветочек. Но затем в девушке просыпаются властные черты, она напоминает всем, что в ней течет кровь Османской династии. И, наверное, ни у кого не было так много сцен со слезами и криками, так что Хатидже прозвали главной истеричкой сериала. У героини много поклонниц, которые защищают ее и говорят, что ее поведение было оправданно. Эргеч вдохнула жизнь в свою героиню, так, что, глядя на экран, зритель верит в происходящее и забывает, что это просто кино.

Алан Тьюдик в роли пришельца («Засланец из космоса»)

Алан Тьюдик как будто создан для роли пришельца. По сюжету главный герой — это синий гуманоид, который видится землянам обычным человеком. Но мимика-то у пришельцев другая, и Тьюдик прекрасно передает «инаковость», играя лицом. 1-й сезон смотрится на одном дыхании.