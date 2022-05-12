10 актрис, которые даже в эпизодических ролях умудрились влюбить в себя миллионы

Даже 10-секндную роль можно сыграть так, что зрители запомнят вас на всю жизнь. Как запомнили, например, Нину Маслову с ее сакраментальной фразой «Марфа Васильевна я» в фильме Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».

Мы в ADME считаем, что нет маленьких ролей, и в доказательство готовы привести 10 актрис, которые даже в эпизодических ролях блистали ничуть не меньше коллег, сыгравших главных героинь.

Нина Маслова

Нину Маслову иногда называют королевой эпизода. У актрисы нет больших ролей, зато в маленьких она буквально врезается в память зрителям. Например, ее Марфа Васильевна — супруга царя в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» — сделала девушку настоящей звездой. И хотя она так и продолжила играть второстепенных персонажей, у нее появились деньги даже на покупку собственной квартиры. Молодая и успешная актриса стала вести богемный образ жизни и в результате едва не разрушила свою карьеру, но смогла взять себя в руки и вернуться в кинематограф.

Лариса Еремина

В свите Марфы Васильевны была еще одна запоминающаяся девушка со скромным взглядом и толстой косой. Ее сыграла актриса Лариса Еремина. Талант и привлекательная внешность артистки могли бы сделать ее звездой, но она предпочла карьере замужество. Впрочем, окончательную точку в своей актерской работе она ставить не стала. Еремина попала в Голливуд, где снялась в нескольких фильмах и сериалах, в том числе в знаменитом «Главном госпитале». А еще она преподает актерское мастерство.

Нина Гребешкова

Несмотря на яркую внешность, актрисе Нине Гребешковой доставались в основном эпизодические роли. Причина этого в том, что ее избранником стал режиссер Леонид Гайдай. Девушка отказывалась от крупных ролей, чтобы обеспечить мужу возможность творить, не отвлекаясь на быт. Например, на съемки «Кавказской пленницы» Гребешкова поехала только для того, чтобы готовить супругу, страдающему язвой, диетическую еду. Для этого актрисе пришлось отказаться от участия в фильме другого режиссера. Друзья усовестили Гайдая, и тогда он специально для жены ввел в сценарий роль врача психиатрической больницы, с которой Нина блестяще справилась.

Елена Цыплакова

Многие помнят Елену Цыплакову по роли веселой и обаятельной Кэтти — служанки коварной Миледи в картине «Д’Артаньян и три мушкетера». Актриса активно снималась в 1970–1980-х годах, сыграла более 40 ролей в разных картинах, включая популярный фильм «Мы из джаза», но главные роли ей почти не доставались. Девушка участвовала в пробах на роль Аленушки в фильме «Чародеи». По словам режиссера фильма Константина Бромберга, «она была очаровательна, но ей не хватало демонизма». В какой-то момент актриса пропала с экранов: всему виной была поездка в Африку, в результате которой Цыплакова заболела малярией, и это серьезно сказалось на ее здоровье и внешности. Но Елена Цыплакова не позволила обстоятельствам поставить крест на своей кинокарьере — она стала режиссером.

Наталья Кустинская

В 1960-е годы французский журнал Candide включил Наталию Кустинскую в первую десятку самых красивых актрис мира. Она исполнила главные роли во многих фильмах, но, пожалуй, самой запоминающейся работой артистки стала комедия «Иван Васильевич меняет профессию», где она сыграла подружку режиссера Якина и соперницу главной героини — Зиночки.

Ольга Науменко

Главная героиня фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» в исполнении Барбары Брыльской покорила зрителей, но многие до сих пор не могут простить, что герой предпочел учительницу Надю своей очаровательной невесте Гале, которую сыграла Ольга Науменко. После роли в хитовой картине начинающую актрису мог бы ждать сногсшибательный успех, но в ее фильмографии не так много ролей. Дело в том, что работа в театре приносила актрисе гораздо больше удовольствия, чем съемки в кино.

Наталья Трубникова

Наталья Трубникова начала свою карьеру как балерина, и именно танцевальный талант помог ей получить роль в фильме «31 июня». Там девушка сыграла свою единственную главную роль, появившись в образе принцессы Мелисенты. После этого Наталья превратилась, по ее же собственному выражению, в «актрису кинопроб»: режиссеры не утверждали ее на роли. Через несколько лет Трубникову все же начали приглашать на съемки, однако в основном она играла эпизодических персонажей, например придворную даму в фильме «Тайна Снежной королевы».

Марина Нудьга

Еще одна актриса из картины «31 июня» — Марина Нудьга, балерина Большого театра. Девушка сыграла леди Джейн — привидение замка Перадор. Многие зрители именно ее, а не Трубникову считали главной красавицей фильма. Через 3 года режиссер ленты Леонид Квинихидзе пригласил девушку в свой новый мюзикл «Мэри Поппинс, до свидания», где Марина сыграла заведующую балетной студией мадам Корри.

Наталья Вавилова

После выхода на экраны фильма «Москва слезам не верит» Наталья проснулась настоящей звездой, хотя ее роль была второстепенной — она сыграла дочь главной героини. Карьера юной актрисы шла в гору, но на съемках исторического фильма «Николай Подвойский» она упала с лошади и получила травму. Режиссер не стал ждать, пока Вавилова поправится, и утвердил на ее роль другую артистку. Девушка тяжело переживала этот опыт и вскоре завершила кинокарьеру, сосредоточившись на своей семейной жизни.

Ирина Азер

Ирину Азер называли самой красивой блондинкой советского киноэкрана и «советской Мэрилин Монро». Фильм «Большая перемена», где девушка сыграла подругу одного из учеников вечерней школы, Генки Ляпишева, принес ей большую популярность. Талантливая красавица не затерялась даже на фоне своих звездных коллег и, несмотря на небольшую роль, запала в сердца зрителей.