16 удачливых пользователей сети, которые сумели за гроши отхватить настоящее сокровище
Удачная покупка — это маленькое моментальное счастье. Любители порыться в старье на барахолках и в секонд-хендах знают это, как никто другой. В куче хлама они откапывают иногда такие редкости, что зависть берет. Посмотрите только на кружку с муми-троллями, динозавра — хранителя колец и драгоценную булавку, купленные за смешные деньги.
«Эта чудесная чайная пара с муми-троллями досталась мне всего за $ 5»
«Нашел этот обалденный кофейный столик из металла и черного стекла на гаражной распродаже»
«Мой брат нашел для меня держатель для колец в виде динозавра!»
«Это золотое украшение с бриллиантом и сапфиром досталось мне почти даром. 1900-е годы, стиль ар-нуво»
«Для меня это лучший чайник!»
Кресло-рука из 70-х
«Муж откопал вот такой крутой настенный декор»
«Нашла кольца в виде лягушек»
Всего $ 20 за пару
«Я была в шоке, когда нашла свадебное платье мечты всего за $ 30. Я чуть не заплясала прямо в магазине»
«Это ожерелье Tiffany досталось мне за сущие копейки!»
Какая милая кружка!
«Это проволочное дерево с металлическими листочками чудесно подошло к моему интерьеру»
Емкость для собачьих вкусняшек
Столовый набор из 1962 года, который ни разу не использовался!
«Нашел в комиссионке золотое обручальное кольцо, которому 110 лет»
- Выглядит знакомым. Оно, случайно, не делает тебя невидимым, когда ты надеваешь его? © Singer-Such / Reddit
А какую удачную покупку сделали недавно вы?
Фото на превью HugItChuckItFootball / Reddit
AdMe/Художники/16 удачливых пользователей сети, которые сумели за гроши отхватить настоящее сокровище
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