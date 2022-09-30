16 удачливых пользователей сети, которые сумели за гроши отхватить настоящее сокровище

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Удачная покупка — это маленькое моментальное счастье. Любители порыться в старье на барахолках и в секонд-хендах знают это, как никто другой. В куче хлама они откапывают иногда такие редкости, что зависть берет. Посмотрите только на кружку с муми-троллями, динозавра — хранителя колец и драгоценную булавку, купленные за смешные деньги.

«Эта чудесная чайная пара с муми-троллями досталась мне всего за $ 5»

«Нашел этот обалденный кофейный столик из металла и черного стекла на гаражной распродаже»

«Мой брат нашел для меня держатель для колец в виде динозавра!»

«Это золотое украшение с бриллиантом и сапфиром досталось мне почти даром. 1900-е годы, стиль ар-нуво»

«Для меня это лучший чайник!»

Кресло-рука из 70-х

«Муж откопал вот такой крутой настенный декор»

«Нашла кольца в виде лягушек»

Всего $ 20 за пару

«Я была в шоке, когда нашла свадебное платье мечты всего за $ 30. Я чуть не заплясала прямо в магазине»

«Это ожерелье Tiffany досталось мне за сущие копейки!»

Какая милая кружка!

«Это проволочное дерево с металлическими листочками чудесно подошло к моему интерьеру»

Емкость для собачьих вкусняшек

Столовый набор из 1962 года, который ни разу не использовался!

«Нашел в комиссионке золотое обручальное кольцо, которому 110 лет»

Выглядит знакомым. Оно, случайно, не делает тебя невидимым, когда ты надеваешь его? © Singer-Such / Reddit