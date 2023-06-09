10+ актеров и актрис, которые ну очень постарались, чтобы вы с трудом узнали их в новых фильмах и сериалах
Безусловно, все актеры должны обладать даром перевоплощения, ведь именно этим умением и измеряется их профессионализм. Недавно на экраны вышли картины, в которых всеми любимые артисты непохожи сами на себя. А в скором времени планируется еще релиз ряда сериалов и фильмов с актерами, так вжившимися в свои роли, что их просто не узнать.
1. В мае вышел «Форсаж 10». В нем Джейсон Момоа перевоплотился в отъявленного злодея, который, к тому же, еще и большой модник
2. В фильме Уэса Андерсона «Город астероидов» Скарлетт Йоханссон сыграла роль актрисы, которая внешне не похожа на себя в реальной жизни. Лента выйдет в прокат в июне
3. В сериале «Переполненная комната», выход которого планируется уже очень скоро, Том Холланд вжился в роль человека со множественными расстройствами личности
4. В мае вышел фильм «Фаворитка», в котором одна из главных ролей досталась Джонни Деппу. Он сыграл короля Людовика XV
5. В «Дюне-2», релиз которой намечен на ноябрь, Остин Батлер вжился в роль сероликого Фейд-Раута
6. В «Бедных-несчастных» Эмма Стоун будет пытаться спастись от мужа, что приведет к необратимым последствиям. Премьера фильма планируется в сентябре
7. Роберт Дауни-младший в «Сочувствующем» перевоплотится сразу в нескольких героев. Сериал должен выйти в 2024 году
8. В сериале «Пингвин», которым мы будем наслаждаться в 2024 году, Колин Фаррелл примерил на себя роль настоящего злодея и главного противника Бэтмена
9. Дата выхода триллера «Другой человек» пока неизвестна. В нем Себастиан Стэн сыграл мужчину с нейрофиброматозом
10. В июле состоится премьера фильма «Барби», в котором Райан Гослинг предстанет блондином Кеном
11. Второй сезон «Вражды» будет посвящен Трумену Капоте. Наоми Уоттс перевоплотится в его ближайшую соратницу Барбару Пейли. Выход сериала планируется в 2023-2024 году
12. В «Джокере: Безумие на двоих» Леди Гаге досталась роль суперзлодейки Харли Квин. Премьера фильма намечена на 2024 год
13. Сальма Хайек в 6 сезоне «Черного зеркала» сыграет саму себя. Сериал выйдет в середине июня
14. В «Джоан» Софи Тернер досталась главная роль: она сыграет воровку драгоценностей. Дата выхода сериала пока неизвестна
15. В июле планируется релиз ленты «Особняк с привидениями». В этом фильме Джейми Ли Кертис и Джаред Лето примерили на себя роли призраков
Да, эти актеры уже неоднократно доказывали, что смена амплуа для них — обычное дело. То же самое можно сказать и о Марго Робби, которая однажды мастерски сыграла королеву Елизавету I, и о Кейт Бланшетт, которая в «Манифесто» воплотила аж 13 персонажей.
Фото на превью Vianney Le Caer / Invision / East News, Joan / All3Media International and co-producers, Oleg Nikishin / East News, Asteroid City / Focus Features and co-producers
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