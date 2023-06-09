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10+ актеров и актрис, которые ну очень постарались, чтобы вы с трудом узнали их в новых фильмах и сериалах

Кино
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Безусловно, все актеры должны обладать даром перевоплощения, ведь именно этим умением и измеряется их профессионализм. Недавно на экраны вышли картины, в которых всеми любимые артисты непохожи сами на себя. А в скором времени планируется еще релиз ряда сериалов и фильмов с актерами, так вжившимися в свои роли, что их просто не узнать.

1. В мае вышел «Форсаж 10». В нем Джейсон Момоа перевоплотился в отъявленного злодея, который, к тому же, еще и большой модник

GilbertFlores@Broadimage / Broad Image / East News, © Fast X / Universal Pictures and co-producers

2. В фильме Уэса Андерсона «Город астероидов» Скарлетт Йоханссон сыграла роль актрисы, которая внешне не похожа на себя в реальной жизни. Лента выйдет в прокат в июне

3. В сериале «Переполненная комната», выход которого планируется уже очень скоро, Том Холланд вжился в роль человека со множественными расстройствами личности

SUJIT JAISWAL / AFP / East News, © The Crowded Room / Apple TV+ and co-producers

4. В мае вышел фильм «Фаворитка», в котором одна из главных ролей досталась Джонни Деппу. Он сыграл короля Людовика XV

5. В «Дюне-2», релиз которой намечен на ноябрь, Остин Батлер вжился в роль сероликого Фейд-Раута

6. В «Бедных-несчастных» Эмма Стоун будет пытаться спастись от мужа, что приведет к необратимым последствиям. Премьера фильма планируется в сентябре

Vianney Le Caer / Invision / East News, © Poor Things / Element Pictures and co-producers

7. Роберт Дауни-младший в «Сочувствующем» перевоплотится сразу в нескольких героев. Сериал должен выйти в 2024 году

Jeffrey Mayer / Avalon / Photoshot / East News, © The Sympathizer / A24 and co-producers

8. В сериале «Пингвин», которым мы будем наслаждаться в 2024 году, Колин Фаррелл примерил на себя роль настоящего злодея и главного противника Бэтмена

Jordan Strauss / Invision / East News, Kristin Callahan / Everett Collection / East News

9. Дата выхода триллера «Другой человек» пока неизвестна. В нем Себастиан Стэн сыграл мужчину с нейрофиброматозом

Vianney Le Caer / Invision / East News, © A Different Man / A24 and co-producers

10. В июле состоится премьера фильма «Барби», в котором Райан Гослинг предстанет блондином Кеном

Vianney Le Caer / Invision / East News, © Barbie / Mattel Films and co-producers

11. Второй сезон «Вражды» будет посвящен Трумену Капоте. Наоми Уоттс перевоплотится в его ближайшую соратницу Барбару Пейли. Выход сериала планируется в 2023-2024 году

VALERIE MACON / AFP / East News, Steve Sands / NewYorkNewswire / Associated Press / East News

12. В «Джокере: Безумие на двоих» Леди Гаге досталась роль суперзлодейки Харли Квин. Премьера фильма намечена на 2024 год

13. Сальма Хайек в 6 сезоне «Черного зеркала» сыграет саму себя. Сериал выйдет в середине июня

ANGELA WEISS / AFP / East News, © Black Mirror / Zeppotron and co-producers

14. В «Джоан» Софи Тернер досталась главная роль: она сыграет воровку драгоценностей. Дата выхода сериала пока неизвестна

Vianney Le Caer / Invision / East News, © Joan / All3Media International and co-producers

15. В июле планируется релиз ленты «Особняк с привидениями». В этом фильме Джейми Ли Кертис и Джаред Лето примерили на себя роли призраков

Jordan Strauss / Invision / East News, © The Haunted Mansion / Walt Disney Productions

Да, эти актеры уже неоднократно доказывали, что смена амплуа для них — обычное дело. То же самое можно сказать и о Марго Робби, которая однажды мастерски сыграла королеву Елизавету I, и о Кейт Бланшетт, которая в «Манифесто» воплотила аж 13 персонажей.

Фото на превью Vianney Le Caer / Invision / East News, Joan / All3Media International and co-producers, Oleg Nikishin / East News, Asteroid City / Focus Features and co-producers
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AdMe/Кино/10+ актеров и актрис, которые ну очень постарались, чтобы вы с трудом узнали их в новых фильмах и сериалах
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