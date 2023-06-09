10+ актеров и актрис, которые ну очень постарались, чтобы вы с трудом узнали их в новых фильмах и сериалах

Безусловно, все актеры должны обладать даром перевоплощения, ведь именно этим умением и измеряется их профессионализм. Недавно на экраны вышли картины, в которых всеми любимые артисты непохожи сами на себя. А в скором времени планируется еще релиз ряда сериалов и фильмов с актерами, так вжившимися в свои роли, что их просто не узнать.