10 актеров и актрис, которые смачно утерли нос всем, кто считал, что они навсегда застряли в одном образе

Порой актеры сталкиваются с неожиданными последствиями своей блестящей работы. Например, после того как артист несколько раз отлично проявил себя в комедийном жанре, его уже не рассматривают как претендента на серьезные драматические роли. Или, завоевав всемирную славу благодаря участию в чрезвычайно громком проекте, он и далее ассоциируется у всех только с одним персонажем. Однако некоторым актерам и актрисам все же удается преодолеть эти препятствия и доказать всем, что не стоит поверхностно оценивать их талант.

10. Роберт Паттинсон

Роль Эдварда Каллена во франшизе «Сумерки» принесла актеру мировое признание и в то же время чуть не сделала его заложником одного образа. Однако Паттинсону все-таки удалось сбросить с себя амплуа меланхоличного вампира благодаря разнообразию более серьезных проектов, которыми он занялся впоследствии. Поначалу это было независимое кино и артхаус, например «Космополис» Дэвида Кроненберга или драма «Хорошее время», в которой Роберт ошеломил всех своей игрой. Работа в последней принесла ему многочисленные номинации в категории «Лучшая мужская роль». А затем актер уже стал участвовать в съемках таких мощных лент, как «Довод» Кристофера Нолана и «Бэтмен» 2022 года.

9. Дэниел Крейг

У большинства зрителей Дэниел Крейг длительное время ассоциировался с неуловимым Джеймсом Бондом. Однако актеру это, конечно же, порядком надоело. Открыться с совершенно неожиданной стороны ему наконец удалось благодаря кардинальной смене амплуа в комедийном триллере «Удача Логана». Дэниел не только стал изюминкой фильма и перетянул на себя все внимание, но и практически полностью уничтожил представление о себе как об агенте 007. Что интересно, по признанию режиссера Стивена Содерберга, он дал актеру карт-бланш на воплощение персонажа по своему усмотрению. И Крейгу это удалось с блеском.

8. Эмилия Кларк

Эмилия Кларк прославилась своей ролью в нашумевшем сериале «Игра престолов». Работа над проектом велась долгие 8 лет, поэтому неудивительно, что зрителям было довольно сложно при виде Эмилии избавиться от ассоциации с Матерью драконов. Однако благодаря съемкам в лентах иных жанров у Кларк все же получилось проявить себя и за пределами средневекового фэнтези. Так, в 2016 году актрисе в паре с Сэмом Клафлином удалось довести до слез весь мир игрой в романтической драме «До встречи с тобой». Затем она сыграла одну из ключевых ролей в научно-фантастическом фильме «Хан Соло: Звездные войны. Истории». А в последней на данной момент картине «Рождество на двоих» Эмилия еще раз продемонстрировала, что ее харизма феноменальна и весьма органично вписывается в любой жанр.

7. Стив Карелл

В начале карьеры Стив Карелл зарекомендовал себя как актер комедийного жанра. Впервые получив признание, будучи корреспондентом сатирической телепрограммы The Daily Show, впоследствии он снялся в целой веренице ярких комедийных фильмов, в число которых вошли «Брюс всемогущий», «Напряги извилины», «Эта дурацкая любовь» и многие другие. Однако с 2010 года Карелл стал браться и за драматические роли, благодаря чему показал миру всю многогранность своего таланта. Так, исполнение роли тренера по борьбе Джона Дюпона в спортивной драме «Охотник на лис» принесло ему несколько номинаций в категории «Лучшая мужская роль».

6. Адам Сэндлер

Адаму Сэндлеру тоже удалось совершить грандиозный переход. Снявшись в огромном количестве комедий, таких как «50 первых поцелуев», «Клик: С пультом по жизни», «Смешанные», впоследствии он все же смог получить широкое признание и как актер драматического жанра. Например, наличие способностей драматического актера он ярко демонстрирует в криминальном триллере «Неограненные алмазы». Фильм получил высокие оценки специализированных изданий, а многие критики сошлись во мнении, что это лучшая роль в карьере Сэндлера. В свежей спортивной драме «Прорваться в НБА» игра Адама также была высоко оценена критиками как выходящая за рамки его привычного образа.

5. Дакота Джонсон

Прорыв в актерской карьере Дакоты пришелся на серию фильмов «Пятьдесят оттенков серого». Но несмотря на успех трилогии, любовная история Анастейши и Кристиана вызвала в обществе и довольно неоднозначные реакции. Все это могло бы в конечном итоге оставить сомнительный отпечаток на будущем актрисы. Но, стоит отдать ей должное, Джонсон не позволила этому случиться. Так, прямо между съемками разных частей романтической франшизы она сыграла в психологическом триллере «Большой всплеск». Эту роль затем назовут образцовой в ее карьере. Далее последовал мистический хоррор «Суспирия», который, несмотря на то, что собрал смешанные отзывы критиков, дал Дакоте продемонстрировать иные грани своего таланта. В том же году мир увидел неонуарный триллер «Ничего хорошего в отеле „Эль Рояль“», за игру в котором актрису тоже похвалили.

4. Рами Малек

Расцвет карьеры актера пришелся на сериал «Мистер Робот», в котором он сыграл хакера-бунтаря Эллиота Алдерсона. Этот персонаж принес Малеку «Эмми» и, по его признанию, изменил его жизнь. Затем, в 2018 году, он успешно вышел из образа программиста, но тут же попал в другую западню: теперь он стал ассоциироваться с Фредди Меркьюри, которого изобразил в байопике «Богемская рапсодия». Бороться с ассоциациями такого уровня сложно, однако актеру это все-таки удается. И если воплощение на экране детектива Джима Бакстера в фильме «Дьявол в деталях» было воспринято скорее как намеренная попытка уйти от образа Фредди, то в роли злодея и главного антагониста Джеймса Бонда он вновь оставил после себя неизгладимое впечатление.

3. Риз Уизерспун

Длительное время карьера Уизерспун балансировала в плоскости романтических комедий. Хорошие ленты, такие как «Выскочка» или «Блондинка в законе», сменялись менее удачными вроде «Четыре Рождества» и «Как знать...». Наконец актриса взяла дело в свои руки и решила сама создавать фильмы с сильными женскими персонажами. Так, первым мощным проектом, в котором Риз выступила в роли продюсера, стал нашумевший триллер «Исчезнувшая». Следующей прогремела приключенческая драма «Дикая». В ней актриса сыграла главную роль и завоевала сердца критиков. И, конечно же, нельзя не упомянуть сериал «Большая маленькая ложь», работа над которым принесла большую славу всем участникам съемочного процесса.

2. Джейми Дорнан

Как и в случае с Дакотой Джонсон, роль в трилогии «Пятьдесят оттенков серого» одновременно сделала из британского актера Джейми Дорнана и популярную звезду, и потенциального заложника одного образа. Но и он все же лихо смог избежать этой незавидной участи, снимаясь в проектах, которые дали ему возможность показать себя другим. Так, например, работу над драматическим мини-сериалом «Турист» он назвал одной из самых сложных как морально, так и физически. Однако старания оправдались — критики высоко оценили игру актера. А годом ранее не менее тепло были восприняты его роли в комедии «Барб и Звезда едут в Виста-дель-Мар» (Дорнана назвали изюминкой ленты) и биографическом драматическом фильме «Белфаст».

1. Бенедикт Камбербэтч

При упоминании имени Бенедикта Камбербэтча большинству киноманов, как ни крути, на ум приходит образ харизматичного Шерлока Холмса. Действительно, именно эта роль сделала актера узнаваемым и востребованным. Однако амплуа лощеного циника и хитроумного гения, конечно же, не является вершиной его таланта. Доказать это ему удалось благодаря выдающейся игре в драматическом вестерне «Власть пса». В «Шерлоке», как и во многих других фильмах, например «Пятая власть», «Игра в имитацию», «Доктор Стрэндж» и так далее, актер обычно являлся зрителям в качестве элегантного и эрудированного мужчины со странностями. Но здесь Бенедикт преобразился до неузнаваемости, представ в роли грубого, жестокого, устрашающего и одновременно глубоко уязвимого персонажа, и тем самым в очередной раз завоевал сердца критиков и фанатов.