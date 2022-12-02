10+ актеров и актрис, которые тайно вздыхали по своим партнерам по кадру, а те и ухом не вели

Над той или иной кинолентой актеры работают месяцами, а то и годами. Потому неудивительно, что некоторые из них начинают испытывать чувства по отношению к коллегам. Но не всегда они бывают взаимны. Порой артисты покидают съемочную площадку не только с чувством приятной усталости, но и с разбитым сердцем.

Клэр Дэйнс безответно влюбилась в Леонардо Ди Каприо

Актриса Мириам Маргулис, которая сыграла в фильме «Ромео + Джульетта» кормилицу девушки, не так давно поведала, что творилось на съемочной площадке. Упомянула она и актеров первого плана, а точнее их взаимоотношения. По словам Маргулис, на влюбленность Клэр в Лео было «больно смотреть». Потому что он не просто не ответил взаимностью, а взял и отвернулся от девушки. «Все мы видели, что Джульетта любит своего Ромео, но безответно. Клэр просто была не во вкусе Лео. И при этом он не знал, что делать с оказанным ему вниманием», — заключила Мириам.

Кевин Костнер был одержим Уитни Хьюстон

Не только герой Кевина Костнера в фильме «Телохранитель» влюбился в голосистую певицу, но и он сам. По его словам, перед Уитни не устоял бы ни один мужчина. После съемок фильма актер нередко писал письма зазнобе. Когда Хьюстон погибла, Костнер сделал громкое заявление: «Она была моей единственной настоящей любовью». После его откровения становится ясно, почему между главными героями фильма была такая химия.

Элизабет Перкинс тайно вздыхала по Тому Хэнксу

Недавно Элизабет призналась, что во время работы над фильмом «Большой» страдала из-за Тома Хэнкса. А все потому, что испытывала к актеру чувства, но он был несвободен. «В тот момент Том встречался с Ритой Уилсон. Они еще не были женаты, но тем не менее меня это останавливало. Хотя он был такой очаровательный...» — поведала Элизабет. Также актриса сообщила, что экранный поцелуй с Хэнксом она запомнила навсегда.

Мэттью Дэвис не мог держать себя в руках рядом с Сельмой Блэр

На съемках «Блондинки в законе» исполнитель роли возлюбленного Эль Вудс, актер Мэттью Дэвис, влюбился в Сельму Блэр, которая по иронии судьбы играла соперницу неугомонной блондинки. Об этом рассказала одна из актрис второго плана. «Во время съемок судебного процесса я поняла, что Мэттью просто без ума от Сельмы. Можно было услышать, как громко бьется его сердце, если она находилась рядом. Парень так нервничал, что это аж удивляло», — поделилась свидетельница. Мэттью подтвердил ее слова, заявив, что будет всю жизнь обожать Сельму.

Зак Эфрон увидел в Роуз Бирн свой идеал женщины

После завершения съемок фильма «Соседи. На тропе войны» Зак заявил, что теперь Роуз Бирн — его самая любимая актриса. Более того, актер заявил, что женился бы на похожей на нее девушке. «У нее есть какое-то свечение, которого нельзя добиться искусственным путем. Это просто магия», — поделился Эфрон. Однако на момент съемок в вышеупомянутом фильме Роуз Бирн уже состояла в серьезных отношениях с другим актером.

Элизабет Бэнкс влюбилась в Вуди Харрельсона

В интервью, посвященному фильму «Голодные игры», Элизабет спросили, каково ей было работать с Вуди Харрельсоном. Она ответила: «Да это же просто мечта!» Еще Бэнкс добавила, что влюбилась в своего коллегу по фильму. И что ее героиня тоже тайно вздыхает по персонажу Харрельсона, в то время как он терпеть ее не может. «А вот как сам Вуди относится к Элизабет, я не знаю», — добавила актриса.

Брайс Даллас Ховард была одержима Робертом Паттинсоном

Съемки в фильме «Сумерки. Сага. Затмение» стали особенным событием в жизни Брайс, ведь ей посчастливилось бок о бок поработать с объектом своих воздыханий — Робертом Паттинсоном. Брайс призналась, что ее увлеченность актером дошла чуть ли не до одержимости. Она так фанатела от Роба, что однажды друг изготовил для нее набор стикеров с лицом кумира. И она активно ими пользовалась. Надо ли говорить, что муж актрисы был весьма недоволен происходящим.

Эшли Грин вздыхала по Джексону Рэтбоуну

Раз уж речь зашла о франшизе «Сумерки», то Брайс Даллас Ховард была не единственной актрисой, испытывавшей чувства к коллеге. Эшли Грин также призналась, что была влюблена во время съемок. Ее покой нарушил Джексон Рэтбоун, игравший роль Джаспера. «Я влюбилась в него сразу, как только мы начали вместе сниматься. Он джентльмен, а к тому же блестящий актер», — откровенничала Эшли.

Сердце Хилари Дафф волновал Чад Майкл Мюррей

Звезда 2000-х поведала миру о своей влюбленности в Чада Майкла Мюррея, с которым она снималась в фильме «История Золушки». «Я определенно сохла по нему. По сюжету у нас было несколько поцелуев. Помню, что я безумно нервничала. Но потом мы подружились, и вся неловкость улетучилась».

Тара Рид была неравнодушна к Шонну Уильяму Скотту

На шоу, посвященном 20-летию культовой ленты «Американский пирог», актеры делились своими впечатлениями о съемках. И выяснилось, что некоторые из них были увлечены коллегами. В частности, Тара Рид призналась Шонну Уильяму Скотту, что была немного влюблена в него. «Правда? Я даже не догадывался!» — воскликнул актер.

Сандру Буллок очаровал Киану Ривз

Сандра рассказала, что на съемочной площадке фильма «Скорость» она часто ставила себя в глупое положение. А все потому, что была влюблена в Киану. Рядом с ним она не могла сосредоточиться и только неловко хихикала. Тем не менее на ответные чувства актриса и не надеялась: «Я думала, что во мне есть что-то такое, что ему не нравится в женщинах». Но Сандра ошибалась, ведь когда Ривза попросили прокомментировать откровения актрисы, то он сказал: «Очевидно, она не догадывалась, что я тоже был к ней неравнодушен».

Хелен Миррен «немножко влюбилась» в Вина Дизеля

Незадолго до съемок 9-й части «Форсажа» Хелен пришла на одно популярное телешоу. Там она призналась в своих чувствах к Вину Дизелю. И пусть это было подано в шутливой форме, все мы знаем, что в каждой шутке есть доля правды. Вот что сказала актриса: «Однажды я увидела, как Вин произносит речь на какой-то церемонии. Он казался таким умным, таким забавным и таким крутым, что я немножко влюбилась в него».

Мэнди Мур сказала, что Шейн Уэст — ее краш

Недавно в социальной сети актриса и певица выложила видео, где она смотрит ленту «Спеши любить». Когда дело дошло до особенно трогательной сцены, Мэнди воскликнула: «Теперь вы понимаете, почему я была так влюблена в Шейна?»

Мэттью Перри страдал из-за чувств к Дженнифер Энистон

Мэттью влюбился в Дженнифер задолго до съемок легендарного ситкома. Он пригласил актрису на свидание, а получив отказ, выпалил: «Но мы не можем быть просто друзьями!» По иронии судьбы, друзьями они все-таки стали. Но только в сериале. Потому что Перри продолжал вздыхать по Энистон, отчего на съемках только мучился. Актер чувствовал себя неловко, общаясь с коллегой. Ведь она не проявляла ни малейшего интереса к нему. Но со временем работа так захватила Мэттью, что любовь для него отошла на второй план.