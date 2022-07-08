10 актеров и актрис, которые выложились по полной, чтобы вжиться в роль

Чтобы сыграть главную роль в голливудском блокбастере, необходимо обладать настоящим талантом и уметь брать на себя большую ответственность. Есть актеры, которые так сильно горят своим делом, что готовы на многое, чтобы слиться со своим персонажем. И хотя они идут на радикальные меры, чтобы примерить на себя ту или иную роль, эти усилия чаще всего окупаются сполна и помогают снять выдающиеся кинокартины, которые становятся культовыми.

ADME восхищается актерами и актрисами, каждый из которых отдает всего себя, чтобы создать шедевры кинематографа. Сегодня мы расскажем о 10 знаменитостях, которые незабываемо сыграли сложные роли.

Киану Ривз жил на улице

Вскоре после премьеры триллера «Адвокат дьявола» (1997) Ривз должен был сыграть бездомного в кинокартине, которой не суждено было выйти в прокат. Чтобы как следует подготовиться к роли, он провел несколько дней без крыши над головой: «Первая ночь была ужасной, потому что я слышал, как люди кричат во сне».

Энн Хэтэуэй питалась только овсяной пастой

В мюзикле «Отверженные» (2012) Энн Хэтэуэй сыграла Фантину, бедную рабочую швейной фабрики. Чтобы вжиться в роль, кинодива похудела на 10 кг, придерживаясь строгой диеты и съедая всего лишь по 2 тонких слоя молотой овсянки в день: «Я столкнулась с жестокой реальностью. Впрочем, как и Фантина».

Леонардо Ди Каприо съел сырую печень бизона

В одной из сцен «Выжившего» (2015) Леонардо Ди Каприо съел сырую печень бизона. Актер признался, что реквизиторы сделали для него искусственную альтернативу печени из желе, но он выбрал сырое мясо, так как боялся, что зрители заметят подделку.

Натали Портман тренировалась у балетного станка по 8 часов в день

К исполнению оскароносной главной роли в «Черном лебеде» (2010) Натали Портман подошла со всей серьезностью, скинув 9 кг: «Я никогда раньше так усердно не тренировалась. Ежедневные занятия по 5–8 часов стали для меня настоящим испытанием».

Брэд Питт добровольно сделал скол на зубах

Ввиду большого количества сцен с драками в фильме «Бойцовский клуб» (1999) Брэд Питт попросил стоматолога сделать ему скол на передних зубах, чтобы его персонаж выглядел в кадре достоверно. Однако представитель актера заверил, что после окончания съемок Питт восстановил зубы.

Рацион Эштона Кутчера состоял только из фруктов

Кутчер перевоплотился в Стива Джобса в фильме-биографии «Джобс: Империя соблазна» (2013). Основатель компании Apple экспериментировал с фруктовой диетой, и актер решил последовать его примеру: «Я пил морковный сок беспрерывно каждый день».

Эдриен Броуди съехал с квартиры и продал машину

В 29 лет Эдриен Броуди стал самым молодым лауреатом премии «Оскар» за лучшую мужскую роль. Но награда за игру в картине «Пианист» (2002) не досталась ему так просто, как кажется: «Я съехал с квартиры, продал машину, отключил все телефоны и отправился в Европу с парой сумок и клавишными».

Николь Кидман помочилась на ногу одного из коллег по съемочной площадке

В одной из сцен драмы «Газетчик» (2012) героиня Николь Кидман помочилась на ногу персонажа Зака Эфрона, чтобы облегчить боль от укуса медузы на пляже. Актриса согласилась воплотить задумку режиссера в кадре: «Меня ничего не смутило, ведь я всего лишь играла свою роль и сделала это без особых раздумий».

Джейми Фокс снимался с закрытыми глазами

Биографический фильм «Рэй» (2004) принес Джейми Фоксу премию «Оскар» за лучшую мужскую роль. Актер с головой погрузился в жизнь своего персонажа и согласился надевать протез, который имитировал слепоту незрячего певца: «Представьте, что вы ходите с закрытыми глазами по 14 часов в сутки. Это было похоже на тюремное заточение».

Анджелина Джоли сама себе каскадер

На счету голливудской звезды несколько крупных ролей в боевиках. Один из них — «Солт» (2010). Ее инструктор рассказал, что 99 % трюков актриса выполняет самостоятельно и лишь в редких случаях прибегает к помощи дублеров: «Она занималась тайским боксом и крав-мага по 2 часа 3–4 раза в неделю».

По вашему мнению, оправданы ли были риски, на которые пошли актеры ради своих ролей? На что вы готовы ради своей карьеры?