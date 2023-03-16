10 актеров и актрис с широким диапазоном, которые могут сыграть буквально кого угодно

Некоторые актеры нередко ассоциируются с определенным амплуа. И в этом нет ничего плохого, если они каждый раз отыгрывают свои роли с энтузиазмом, давая зрителям то, чего те ожидают. Но все же актеры, которые умеют мастерски перевоплощаться на экране и одинаково пленяют как драматическими, так и комедийными ролями, заслуживают особенного уважения.

Том Хэнкс

Будет справедливо заметить, что у Хэнкса есть определенный шарм, благодаря которому, возможно, ему постоянно попадаются роли принципиальных, порядочных, добросердечных и при этом скромных героев. Однако, даже несмотря на повторяющийся набор качеств, актер каждый раз воплощает персонажей на экране по-разному, делая их уникальными.

Хелена Бонем Картер

Долгое время урожденную аристократку Хелену воспринимали исключительно как нежный цветок. Но, к нашему зрительскому счастью, она не стала мириться с образом, который ей навязывали. Актриса показала свою «темную» сторону, сыграв безбашенную сумасбродку Марлу в «Бойцовском клубе», и доказала, что феноменально умеет перевоплощаться в кого угодно.

Хью Лори

Если Хью Лори знаком вам только по роли эксцентричного врача-диагноста в сериале «Доктор Хаус», то вы очень многое упускаете. От харизматичного аристократа в сериале «Дживс и Вустер» до хладнокровного злодея в «Ночном администраторе» и растерянного псевдо капитана космического лайнера в «Авеню 5» — Лори всегда удается показать персонажа с пугающей убедительностью и вызвать своей игрой мурашки по коже.

Аня Тейлор-Джой

Харизма и талант Тейлор-Джой позволили ей заработать свою первую номинацию на «Эмми» и получить премию «Золотой глобус» всего спустя 6 лет после дебюта в кино. Прорывной для молодой актрисы стала роль в фильме «Ведьма» 2015 года, и с тех пор Аня каждой своей работой доказывает, что способна ярко и убедительно воплотить любой доверенный ей образ.

Уиллем Дефо

Дефо c какой-то экстраординарной легкостью удается воплощать на экране как блистательных и доблестных героев, так и совершенно злобных и отталкивающих персонажей. Очевидно, что именно благодаря своему уникальному таланту актер и был удостоен огромного количества номинаций на разнообразные кинопремии.

Майкл Фассбендер

Этот обворожительный ирландец поистине еще один пример максимально гибкого «пластилина», который способен сотворить с собой ради роли все что угодно. Классическая красота Фассбендера вполне могла бы сделать его заложником одного образа и жанра. Однако актер избежал этой участи, снимаясь в разноплановых картинах и не чураясь смелых экспериментов.

Тони Коллетт

Австралийка Тони Коллетт недаром зовется одной из самых универсальных актрис Голливуда. Актриса непостижимо точно владеет своим лицом и телом и буквально на глазах перевоплощается в совершенно другого человека с уникальной мимикой и движениями. Не говоря уже о том, как легко она умеет передать зрителям сильные эмоции через экран.

Сэм Рокуэлл

Признание Рокуэлл получил уже во время рассвета независимого кино в 90-х годах, а прорывной для него стала роль телеведущего Чака Бэрриса в фильме «Признания опасного человека». С тех пор актер на протяжении всей своей карьеры постоянно колеблется между ролями первого и второго плана, одинаково талантливо отыгрывая и те и другие.

Аманда Сейфрид

Аманда недаром отмечена разнообразными наградами. Актриса явно не боится экспериментировать с жанрами, органично вписывается как в беззаботные и легкие комедии и мюзиклы, так и в тревожную атмосферу драм и триллеров. Кстати говоря, на данный момент актриса как раз снимается в захватывающем детективном сериале «Переполненная комната».

Гэри Олдмен