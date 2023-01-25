10 фильмов, которые вошли в шорт-лист премии «Оскар». И хорошо бы успеть их увидеть до церемонии

Совсем недавно был озвучен шорт-лист претендентов на «Оскар». В него вошли «Аватар: Путь воды» с Кейт Уинслет, «Фабельманы» с Полом Дано и Мишель Уильямс, «Женские сплетни» с Руни Марой и многие другие фильмы. Мы решили изучить этот список и выделить 10 кинокартин, которые нужно обязательно успеть посмотреть перед церемонией вручения награды.

1. Банши Инишерина

Рейтинг IMDb — 7,8

9 номинаций: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучшая мужская роль», «Лучшая мужская роль второго плана» (2 номинации), «Лучшая женская роль второго плана», «Лучший монтаж», «Лучший саундтрек» Это история о двух мужчинах, которые когда-то были друзьями. Но постепенно их пути разошлись из-за того, что один из них счел своего друга слишком скучным. Удастся им восстановить прежние теплые отношения или пути назад уже нет?

2. Элвис

Рейтинг IMDb — 7,4

8 номинаций: «Лучший фильм», «Лучшая мужская роль», «Лучшая операторская работа», «Лучший дизайн костюмов», «Лучшая работа художника-постановщика», «Лучший монтаж», «Лучший грим и прически», «Лучший звук» Фильм рассказывает о жизни короля рок-н-ролла Элвиса Пресли, начиная с его детства и заканчивая зрелыми годами. Еще одним из главных героев можно назвать одиозного менеджера Тома Паркера, с которым у певца были довольно непростые отношения.

3. Фабельманы

Рейтинг IMDb — 7,7

7 номинаций: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль второго плана», «Лучший саундтрек», «Лучший художник-постановщик» Режиссер фильма Стивен Спилберг решил снять полуавтобиографическую историю о том, как он пришел в профессию. Картина начинается с того, что родители берут с собой в кинотеатр сына. Впечатлившись миром кино, он постепенно увлекается съемками.

4. Черная Пантера: Ваканда навеки

Рейтинг IMDb — 7,2

5 номинаций: «Лучшая женская роль второго плана», «Лучшие визуальные эффекты», «Лучший саундтрек», «Лучший грим и прически», «Лучший звук» Супергеройский фильм, в центре сюжета которого — персонаж Marvel Черная Пантера. Лента рассказывает об африканском народе, который достиг невероятного уровня развития. Герои прошли через множество испытаний, но сейчас им придется столкнуться с еще одним. Смогут ли эти люди выстоять?

5. Аватар: Путь воды

Рейтинг IMDb — 7,9

4 номинации: «Лучший фильм», «Лучшие визуальные эффекты», «Лучший саундтрек», «Лучший звук» События 2-й части «Аватара» разворачиваются спустя 10 лет после действия 1-го фильма. Мы увидим, как Джейк покинул свой дом и продолжил исследовать регионы Пандоры, скрываясь от недругов.

6. Вавилон

Рейтинг IMDb — 7,6

3 номинации: «Лучший саундтрек», «Лучший грим и прически», «Лучший звук» Действие разворачивается в 1920-х годах в Голливуде. Тогда только начали появляться и набирать популярность звуковые фильмы. Актеры немого кино пытались влиться в новую реальность. Кому из них это удалось, а кто остался за бортом?

7. Бэтмен

Рейтинг IMDb — 7,8

3 номинации: «Лучшие визуальные эффекты», «Лучший грим и прически», «Лучший звук» Эта супергеройская лента может похвастаться поистине звездным актерским составом. В картине снимались Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Пол Дано, Колин Фаррелл и многие другие. В фильме сам Бэтмен окажется под прицелом. Ему предстоит решить довольно сложную задачу: отличить друга от врага и восстановить справедливость.

8. Треугольник печали

Рейтинг IMDb — 7,5

3 номинации: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший оригинальный сценарий» В этой черной комедии сюжет лихо закручивается вокруг влюбленной пары, которая решила провести свой отпуск на яхте в компании богатых людей. Некоторое время все идет своим чередом, однако вскоре произойдет событие, которое перевернет жизнь всех пассажиров с ног на голову.

9. Женские сплетни

Рейтинг IMDb — 7,5

2 номинации: «Лучший фильм», «Лучший адаптированный сценарий» Женщины общины хранят тайну, которую хотят сделать достоянием общественности, но в силу обстоятельств не могут. Тогда они решают собраться вместе и подумать о том, какие же шаги им нужно предпринять, чтобы придать огласке то, о чем нельзя молчать.

10. Солнце мое

Рейтинг IMDb — 7,8

1 номинация: «Лучшая мужская роль» Действие картины разворачивается в начале 2000-х годов. 11-летняя героиня отдыхает на курорте со своим молодым папой, разведенным с ее матерью. Не по годам взрослая девочка на протяжении всего путешествия удивляет отца своими поступками и размышлениями. Однако наступит момент, когда папе и дочке придется попрощаться. Какие же воспоминания друг о друге у них останутся?