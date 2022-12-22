10 исторических персонажей, у которых были и другие киновоплощения, но мы привыкли только к одному

Снимать байопики или историческое кино — дело неблагодарное. Непременно найдутся зрители и критики, которые обвинят режиссера и актера в неправдоподобности. Тем не менее эти жанры не сдают оборотов, и порой бывает так, что одного и того же исторического персонажа играли чуть ли не десяток актеров. Часто нам в память западает один-единственный образ, но это отнюдь не значит, что у других получилось хуже.

Анна Болейн

Вторая супруга короля Англии Генриха VIII Анна Болейн не раз становилась персонажем фильмов — начиная аж с 1912 года. Один из самых ярких образов королевы на экране воплотила Хелена Бонем Картер в сериале 2003 года. В ее интерпретации Болейн искренне полюбила короля. Пожалуй, самый известный фильм об Анне — «Еще одна из рода Болейн». В этой версии королеву сыграла Натали Портман. Ее героиня получилась расчетливой и стервозной дамой, готовой ради своих целей на все. В 2021 году на экраны вышел сериал «Анна Болейн», главную роль в котором сыграла актриса Джоди Тернер-Смит. Королева в ее исполнении стала настоящей бунтаркой, ломающей стандарты своего времени.

Мария Антуанетта

Еще одна королева, которую кинематографисты любят за ее трагичную судьбу. Один из первых фильмов, посвященных ей, вышел на экраны в 1938 году. В главной роли — оскароносная Норма Ширер. В конце 1930-х — 1940-х годах эта картина была не менее популярна, чем «Унесенные ветром». В 2006 году состоялась премьера одного из самых ярких фильмов о Марии Антуанетте, где главную роль исполнила Кирстен Данст. Лента о королеве, тратящей на наряды и тусовки баснословные деньги, стала настоящим гимном нулевых — блестящих и гламурных.

Стивен Хокинг

Биография Стивена Хокинга легла в основу 2 экранизаций. Первая вышла в 2004 году, главную роль исполнил Бенедикт Камбербэтч. Спустя почти 10 лет был снят еще один фильм о гениальном физике — «Вселенная Стивена Хокинга». Ученого сыграл Эдди Редмэйн и получил «Оскар» за лучшую мужскую роль.

Елена Прекрасная

Прекраснейшая из женщин не раз становилась героиней исторических фильмов. Первые из них были еще немыми. В 1927 году вышла картина «Частная жизнь Елены Троянской», где главную роль исполнила венгерская актриса Мария Корда. В настоящее время от ленты осталась только 29,5-минутная пленка, которая хранится в архиве Британского института кинематографии. Но, пожалуй, самая известная экранизация давних событий — блокбастер «Троя» 2004 года. Роковую красотку, ставшую причиной многих бед, сыграла Диана Крюгер. А в 2018 году вышел мини-сериал «Падение Трои», роль Елены в нем исполнила Белла Дэйн.

Царь Леонид

История о 300 спартанцах дважды подвигла режиссеров на то, чтобы снять масштабную картину. Впервые это произошло в 1962 году. Роль царя Леонида исполнил Ричард Эган. У него получился мудрый, спокойный и даже немного интеллигентный правитель. В 2006 году мир увидел новую версию давних событий с Джерардом Батлером в главной роли. В этом фильме Леонид выглядит гораздо брутальнее и существенно менее одетым.

Стив Джобс

Взлеты и падения пионера цифровой индустрии не могли оставить киношников равнодушными. В 1999 году был снят фильм «Пираты Силиконовой долины», посвященный созданию первого персонального компьютера на фоне конкуренции Apple и Microsoft. Роль Джобса исполнил Ноа Уайли. 14 лет спустя вышел первый байопик о Джобсе. Фильм сосредотачивается на аспекте превращения предпринимателя из своенравного хиппи в соучредителя одной из самых прогрессивных компаний в мире и, по сути, посвящен тем же событиям, что и «Пираты Силиконовой долины». В главной роли — Эштон Кутчер, который очень похож на своего героя внешне. Впрочем, как и Уайли. В 2015 году на экраны вышла экранизация «Стив Джобс» с Майклом Фассбендером в главной роли. Фильм рассказывает про 3 презентации: первый Macintosh в 84-м, компьютер NeXT в 88-м и первый iMac в 98-м. В отличие от первых двух картин, актер, сыгравший Джобса, вообще не похож на своего героя.

Елизавета I

Дочь Генриха VIII и Анны Болейн была одним из самых ярких британских монархов, и сценаристы не могли пройти мимо ее биографии. Первой Елизавету воплотила на экране легендарная Сара Бернар, однако, по мнению критиков, она была мало похожа на королеву. Кейт Бланшетт играла Елизавету дважды — в картине 1998 года и ее продолжении 2007 года. Картина имела оглушительный успех, малоизвестная тогда австралийка была номинирована на «Оскар». В 2018 году вышел фильм «Две королевы» о противостоянии Марии Стюарт и Елизаветы I. Роль последней досталась Марго Робби. Гримеры тщательно поработали над внешностью актрисы: выбеленное лицо, тонкие брови и пораженная болезнью кожа полностью уничтожают красоту девушки и делают ее поразительно похожей на своего персонажа.

Мария Стюарт

Романтический образ королевы вдохновлял поэтов, композиторов и, конечно, кинематографистов. В 1936 году Марию сыграла ведущая актриса Голливуда Кэтрин Хепберн и, как говорят критики, была в этой роли неубедительна. А вот француженка Клеманс Поэзи в телефильме «Заговор против короны» 2004 года многим пришлась по вкусу. В 2018 году на экраны вышла картина «Две королевы», где Марию Стюарт сыграла Сирша Ронан. По мнению критиков, ее затмила Марго Робби, исполнившая роль королевы Елизаветы I.

Людовик XIV

В 1964–1966 годах в фильмах «Анжелика — маркиза ангелов», «Великолепная Анжелика» и «Анжелика и король» роль короля сыграл Жак Тожа. Людовик в его исполнении вышел жутко обаятельным и куртуазным, но довольно подлым. А вот Леонардо Ди Каприо в фильме «Человек в железной маске» показал вполне однозначного Людовика — жесткого и беспринципного. Он же сыграл брата-близнеца короля по имени Филипп — доброго и чуткого человека, который в итоге и занял французский престол. В фильме «Версальский роман» «королем-солнцем» стал Алан Рикман. Его Людовик — уже немолодой человек, главное хобби которого — создание паркового ансамбля. Его Величество в исполнении Рикмана получился очень приятным, чутким и мудрым человеком.

«Непотопляемая» Молли Браун

Легендарная пассажирка «Титаника» не раз появлялась на больших экранах. Например, в 1964 году вышел фильм «Непотопляемая Молли Браун», где ее сыграла Дебби Рейнольдс. В исполнении этой актрисы Молли выглядит легкомысленной кокеткой, которая, впрочем, смогла спасти несколько пассажиров тонущего трансатлантического лайнера. А вот миссис Браун, которую сыграла в оскароносном «Титанике» Кэти Бейтс, предстает совершенно другой: грубоватой дамой, которая смогла пробиться в высший свет, но осталась добрым и простым в общении человеком.