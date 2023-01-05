10 киноновинок 2023 года, которые будут обсуждать на каждом углу

Сегодня мы расскажем вам о любопытных киноновинках 2023 года. К примеру, проект с Хоакином Фениксом однозначно стоит внимания. Как и фильмы с Джейсоном Момоа, Венсаном Касселем или Леонардо Ди Каприо. Тройку лидеров в плане зрительских ожиданий мы поместили в конец. Забавно, что все они — сиквелы нашумевших франшиз.

Аквамен и потерянное царство

Первый «Аквамен» 2018 года имел оглушительный успех. Он стал самым кассовым фильмом в мире после ленты «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2». О сюжете нового «Аквамена» не известно практически ничего, кроме того, что главный герой будет спасать Атлантиду и всю планету от опасности. Сиквел также имеет шансы собрать огромную кассу.

Наполеон

Ридли Скотт снял исторический фильм о восхождении Наполеона Бонапарта на трон через призму непростых отношений императора с его женой и единственной настоящей любовью — Жозефиной. В главных ролях — Хоакин Феникс и Ванесса Кирби.

Астерикс и Обеликс: Поднебесная

На этот раз парочка неунывающих галлов оказывается в Китае. Здесь герои помогут наследной принцессе, чей отец был свергнут заговорщиками. Надеемся, что создателям удастся оживить проект, сейчас грядущий фильм является своего рода интригой: он может стать как успешным, так и провальным. Из явных плюсов — то, что в кадре появится Венсан Кассель в роли Цезаря.

Подземелья и драконы: Воровская честь

Харизматичный вор с группой товарищей отправляется в путь, чтобы вернуть утерянную реликвию, но все идет наперекосяк, когда команда совершает грандиозную ошибку и доверяется не тем людям. В фильме сыграли Крис Пайн (бард), Хью Грант (вор) и другие. Фанаты игровой вселенной «Подземелий и драконов» гадают, смогут ли создатели передать нужную атмосферу на экране или кино окажется очередной пустышкой. В любом случае трейлер выглядит очень красочно.

Убийцы цветочной луны

Триллер посвящен расследованию, которое велось в 20-х годах прошлого века. В одном индейском поселении было обнаружено месторождение нефти. Местные жители разбогатели, но позже произошла череда загадочных преступлений. На место происшествия отправили группу специальных агентов. Фильм снял Мартин Скорсезе, в главных ролях — его любимчики: Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро.

Вилли Вонка

Об этом фильме известно очень мало: картина расскажет о юности Вилли Вонки — эксцентричного шоколатье, который владеет фабрикой сладостей. То, что главную роль отдали Тимоти Шаламе, дает надежду на хорошую актерскую игру.

Индиана Джонс и Часы судьбы

В очередной раз Индиану Джонса ждут судьбоносные приключения. Харрисон Форд бодр и прекрасен, и, судя по трейлеру, спецэффекты нас ждут отличные. Кажется, создатели смогли сохранить дух старых картин, что не может не радовать.

Дюна: Часть 2

«Дюна» была одной из самых громких премьер прошлого сезона. Возможно, поэтому так много людей ждут продолжения истории. «Дюна» — на 3-м месте в рейтинге самых ожидаемых фильмов на портале IMDb. Приключения Пола Атрейдеса продолжаются. Он объединяется с жителями планеты, чтобы отомстить заговорщикам. Столкнувшись с выбором между любовью всей своей жизни и судьбой вселенной, Пол пытается предотвратить ужасное будущее, которое может предвидеть только он.

Джон Уик — 4

Крепкий боевик с Джоном Уиком — на 2-м месте в рейтинге ожиданий на IMDb. О сюжете известно то, что главный герой нашел способ победить правителей криминального мира, именующих себя «Высший стол». Однако, чтобы заслужить свободу, Уик должен сразиться с новым могущественным врагом.

Стражи Галактики. Часть 3

Итак, перед нами самый ожидаемый фильм 2023 года по версии пользователей IMDb. Все еще не оправившись от потери Гаморы, Питер Квилл сплотил свою команду, чтобы защитить вселенную. Новая миссия очень опасна: она может означать конец для Стражей.