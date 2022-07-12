10 персонажей, которых доверили сыграть совсем разным актерам и актрисам. Будто специально, чтобы мы сравнивали и спорили

Некоторые киногерои становятся настолько популярными, что режиссеры продолжают снимать о них фильмы. Часто этих персонажей играют кардинально разные актеры и актрисы, а у нас появляется возможность сравнить, кто справился с ролью круче.

Мы в ADME решили узнать, каких киноперсонажей играли разные звезды кинематографа. А в конце статьи вас ждут бонусы — новая героиня культовой франшизы и мультяшный герой в кино.

Уэнсдэй Аддамс

В фильме «Семейка Аддамс» 1991 года старшую дочь Мортиши и Гомеса сыграла Кристина Риччи. Теперь ее истории решили посвятить целый сериал под названием «Уэнсдэй». Мы узнаем, как девочка училась пользоваться своими экстрасенсорными способностями и разгадывала давнюю тайну своих родителей. Сериал снимет Тим Бертон, а главную роль сыграет Дженна Ортега, известная по ролям в фильмах «Няня. Королева проклятых», «День „да“», «Последствия» и других.

Энн Эллиот

Роман Джейн Остин «Доводы рассудка» экранизировали неоднократно. Одна из самых известных версий — лента 2007 года с Салли Хокинс в главной роли. Эта актриса играла в таких популярных фильмах, как «Приключения Паддингтона», «Форма воды», «Спенсер». 15 июля 2022 года состоится премьера новой экранизации романа, в которой главную героиню сыграет Дакота Джонсон.

Жорж Дюруа

Роман Ги де Мопассана «Милый друг» тоже экранизировали несколько раз. Современные версии вышли в 2005 и 2012 годах. В первой ленте обольстительного журналиста Жоржа Дюруа сыграл французский актер Сагамор Стевенен. Фильм мало известен широкой публике, а выбор актера здесь оказался не совсем удачным. Внешне Сагамор совсем не похож на белокурого и голубоглазого героя Мопассана. С книжным образом Стевенена роднят разве что усы. В последней картине роль досталась Роберту Паттинсону. Он тоже не особо похож на Жоржа Дюруа, но сыграл шикарно. Для многих зрителей стало сюрпризом, что после слащавого вампира в «Сумерках» Роберт взялся за такую сильную драматическую роль. Многие отмечают, что в «Милом друге» Паттинсону удалось передать весь спектр эмоций своего героя.

Альбус Дамблдор

В первых двух частях франшизы о Гарри Поттере директора Хогвартса играл Ричард Харрис. В остальных фильмах эту роль исполнял Майкл Гэмбон. Зрителям тогда не очень понравилась замена. По их мнению, игра Гэмбона оказалась слабее, да и он был меньше похож на книжного персонажа. А вот молодой Альбус в исполнении Джуда Лоу, впервые появляющийся в картине «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», убедил зрителей. Многие с надеждой ждали ленту «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», чтобы увидеть больше игры Джуда Лоу. В итоге его работа оказалась чуть ли не единственным, что зрители оценили в фильме.

Харли Квинн

В лентах «Отряд самоубийц», «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» и «Отряд самоубийц: Миссия навылет» в знаменитую злодейку перевоплотилась Марго Робби. А недавно стало известно, что эта героиня появится в продолжении фильма «Джокер» с Хоакином Фениксом. Скорее всего, новую Харли Квинн сыграет Леди Гага.

Эрик Дрэйвен

В 1994 году главную роль в фильме «Ворон» сыграл Брэндон Ли, сын Брюса Ли. Перезагрузку полнометражной ленты планировали давно. В 2017-м на главную роль утвердили Джейсона Момоа, но снимать картину так и не начали. В 2022 году о ремейке заговорили снова. Роль Эрика доверили Биллу Скарсгарду, который уже имеет опыт работы в жанре хоррор.

Безумный Макс

В 1970–1980-х полицейского Макса Рокатански, главного героя антиутопической трилогии «Безумный Макс», сыграл Мел Гибсон. Зрители в один голос твердят, что его игра завораживает. В 2003 году создатели франшизы собирались снимать 4-ю часть и снова взяли Гибсона в каст. Однако производство картины было отложено. Долгожданный фильм «Безумный Макс: Дорога ярости» вышел в 2015 году. Роль Рокатански в нем досталась Тому Харди. Зрители считают, что этот актер вдохнул жизнь в образ Макса. Некоторые даже не заметили замены — настолько идеально Харди вписался в каст.

Гвен Стейси, девушка Человека-паука

В трилогии про Человека-паука с Тоби Магуайром в главной роли Гвен появилась только в 3-й части. С ней Питер Паркер встречался совсем недолго, когда был в ссоре со своей главной любовью, Мэри Джейн. Роль Гвен тогда досталась Брайс Даллас Ховард, что в целом удовлетворило зрителей. В серии фильмов о новом Человеке-пауке (там главную роль играет Эндрю Гарфилд) отношениям Питера и Гвен уделили гораздо больше внимания. Подругу главного героя сыграла Эмма Стоун, и мнения зрителей разделились. Одни считают, что Ховард играла намного лучше, другие же хвалят Стоун.

Фрэнсис Скотт Фицджеральд

Знаменитого писателя эпохи джаза несколько раз показывали в кино. В фильме «Последний шанс» его сыграл Джереми Айронс, в картине «Полночь в Париже» — Том Хиддлстон, в ленте «Гений» — Гай Пирс. Больше всех зрителям понравился Айронс, его игра многим показалась уникальной и безукоризненной. У Хиддлстона главным козырем оказалась внешность: он больше остальных похож на писателя. А вот Пирс никого не убедил, зрители считают, что у него даже манера поведения не та, что надо.

Эммелин и Эммалин, девочки на необитаемом острове

В оригинальном фильме «Голубая лагуна» 1980 года роль девушки, выросшей с другом на необитаемом острове, досталась Брук Шилдс. По мнению критиков, она кошмарно сыграла. В итоге Брук получила «Золотую малину» как худшая актриса. Любопытно, что зрителям работа девушки понравилась. Последняя версия фильма вышла в 2012 году. В новой «Голубой лагуне» главная роль досталась Индиане Эванс, звезде сериала «H2O: Просто добавь воды». В целом картину не оценили. Но похоже, что Эванс сыграла намного лучше, чем Брук Шилдс: игра актрисы понравилась и зрителям, и критикам.

Бонус № 1: главные героини франшизы «Голодные игры»

Франшиза рассказывает историю Китнисс Эвердин — отважной жительницы вымышленной страны Панем. Ее сыграла Дженнифер Лоуренс. В ноябре 2023 года выйдет «Баллада о певчих птицах и змеях», приквел «Голодных игр» с новой героиней. Действие происходит более чем за 60 лет до событий первого фильма. Главная героиня — Люси Грей Бэйрд, ментор мальчика Кориолана Сноу, будущего президента Панема. Заветную роль получила Рэйчел Зеглер, сыгравшая в ремейке «Вестсайдской истории».

Бонус № 2: Кен в мультике и в исполнении Райана Гослинга

Друг Барби существует не только в виде куклы, но и как мультяшный герой. В 2012 году вышел мультсериал «Приключения Барби в доме мечты», где Кен был соседом и бойфрендом девушки. В июле 2023 года выйдет полнометражный фильм о знаменитой кукле. Первый кадр — Барби в исполнении Марго Робби — уже давно разлетелся по сети. А совсем недавно появилось и фото Райана Гослинга в образе нового парня Барби.