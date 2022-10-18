10+ мифов, в которые мы верим из-за кино, а знатоки хватаются за голову

Фильмы, связанные с историей, любят если не все, то многие. Кроме, возможно, самих историков. Ведь кинематографисты в первую очередь заботятся о художественной составляющей и ради нее готовы закрыть глаза на недостоверность. Так рождаются мифы, в которые охотно верят обыватели, а вот профессионалы лишь закатывают глаза.

Археологи — суровые мужчины

У многих людей при слове «археолог» возникает ассоциация с Индианой Джонсом — брутальным парнем в шляпе. Действие фильмов об этом герое происходило в первой половине и в середине прошлого века, и в то время образ Инди был не так уж и далек от истины. Однако сейчас в археологии все больше женщин, и, по словам ученого Александры Джонс, они буквально доминируют в этой науке. А вот шляпа — довольно правдивый аксессуар. Дело в том, что работа в полях занимает достаточно значительную часть труда археологов, а длительное нахождение на солнце чревато серьезными проблемами со здоровьем.

Упадок цивилизации майя совпал с приходом конкистадоров

В фильме «Апокалипсис» показывается упадок цивилизации майя, который произошел около 900 года. Тем не менее в конце показан приход конкистадоров, а это событие уже XVI века.

В Средневековье люди носили одежду унылых цветов

East News

В фильмах о Средних веках персонажи часто носят одежду мрачных цветов: коричневого или серого. На самом деле в то время люди предпочитали яркие оттенки и даже крестьяне могли позволить себе красители. Синий был самым распространенным цветом женской туники. Также использовались бледно-желтый, зеленый и оттенки красного и оранжевого. А знать предпочитала красный цвет.

Человек, попавший в прошлое, может легко найти общий язык с аборигенами

Вопрос о том, реальны ли путешествия во времени, мы оставим физикам. Но вот что точно нереально, так это то, что человек, попавший, например, в Средневековье, будет свободно болтать с людьми. В средневековой Англии, например, люди говорили на 3 основных языках: латыни, англо-нормандском, французском диалекте, используемом в основном высшими сословиями, и среднеанглийском. Но даже среднеанглийский язык современный человек вряд ли бы понял (если он, конечно, не изучал его).

Раскопки могил приносят несчастья

В фильме «Проклятие фараона» 1980 года археологи находят в Египте нетронутую гробницу и умудряются освободить заточенный в ней дух фараона, который начинает мстить за нарушенный покой. В картине с таким же названием, вышедшей в 2006 году, ученые тоже нарываются на неприятности, вскрывая саркофаг египетского царя. Кинематограф вообще эксплуатирует множество суеверий. Например, о проклятии гробницы Тутанхамона, после вскрытия которой ушли из жизни все участники экспедиции. В реальности же археолог Говард Картер, чье имя связано с открытием гробницы, прожил после этого еще 17 лет. Ученые постоянно участвуют в обследовании захоронений и не сталкиваются с проклятиями.

Археологи ищут сокровища

В большинстве фильмов экспедиции собираются лишь для того, чтобы найти какой-то древний артефакт вроде ковчега Завета, золота Трои или каких-либо мифических сокровищ. В реальности же самые ценные находки археологов выглядят куда прозаичнее. «После „Индианы Джонса“ люди спрашивают нас: „Что вы нашли?“, — говорит доктор наук Билл Келсо. — Мы отвечаем: „Вот ряд ям для столбов — значит, здесь был деревянный забор“. Нам в ответ: „Нет, вы не поняли, а нашли-то вы что?“» Археологи, конечно, были бы не против найти какой-либо крутой артефакт, но в основном их цель — реконструировать прошлое и отвечать на вопросы о нем. «Большинство артефактов подобны битому стеклу или осколкам посуды, но если собрать все вместе, то можно получить историю, которая имеет смысл», — говорит археолог Челси Роуз.

Люди в древности ездили на лошадях со всеми удобствами

Часто в фильмах, посвященных истории Древнего мира, люди ездят на лошадях со стременами — например, в сериалах «Падение Трои» или «Зена — королева воинов». На самом деле стремя было изобретено только во II веке до н. э., а троянские события развивались на рубеже XIII и XII веков до н. э.

Саркофаги вскрывают сразу, как нашли

В фильме «Мумия» герои сразу же приступили к вскрытию саркофага и разбудили древнее зло. А ведь мумия — это очень ценная находка, с ней нельзя так обращаться. Во-первых, при вскрытии должны присутствовать разные специалисты, а не только те, кто сделал находку. Во-вторых, саркофаг и находящаяся в нем мумия должны находиться горизонтально, чтобы им был причинен минимальный ущерб.

Девушки в XIX веке могли позволить себе смелые прически

Фильм «Маленькие женщины», вышедший на экраны в 2019 году, получил «Оскар» за прекрасные костюмы, однако многие заметили множество неточностей в образах персонажей. Например, главные героини ходят без шляпок и с распущенным и волосами, чего не могло быть в 1860–1870-х годах. А еще волосы девушек разделены боковым пробором, а в то время делали только прямой пробор посередине.

Царь Леонид погиб во цвете лет

В фильме «300 спартанцев» царь Леонид изображен молодым и энергичным мужчиной. На самом деле легендарному царю Спарты на момент описываемых в фильме событий должно было быть за 60 лет — довольно внушительный возраст по тем временам.

Тортуга — бессменная столица пиратов

Во многих фильмах о пиратах фигурирует остров Тортуга — столица морских разбойников. Но в реальности пираты никогда не контролировали остров и использовали его как нейтральное убежище. Кроме того, «джентльмены удачи» покинули Тортугу еще в конце XVII века, так что Джек Воробей вряд ли мог проводить там время. В «Пиратах Карибского моря», конечно, не указан год или даже столетие, в котором разворачиваются события, но, судя по тому, что на шее командора Норрингтона висит орден Бани, основанный Георгом I 18 мая 1725 года, речь идет о XVIII веке.

А вас раздражают исторические неточности в фильмах или вы закрываете на них глаза?

Фото на превью East News