10 обалденных лайфхаков на все случаи жизни, о которых мы узнали благодаря кино

Фильмы и сериалы — это кладезь полезных знаний. От киногероев можно узнать различные бытовые секреты и бьюти-лайфхаки, которые значительно облегчают повседневную жизнь. Мы окунулись с головой в наши любимые картины и выудили оттуда все ценное, что смогли найти.

Как не плакать, когда режешь лук

В фильме «Прислуга» героиня Эммы Стоун узнает секрет, как не обливаться слезами при нарезании лука. Для этого нужно просто зажать в зубах незажженную спичку. Возможно, совет звучит странно, но действительно помогает не заплакать. Есть теория, что красный конец спички поглощает сернистые соединения, которые выделяет лук (именно из-за них мы начинаем плакать).

Как подарить новую жизнь старому платью

Бри Ван де Камп из «Отчаянных домохозяек» показала зрительницам, как мгновенно преобразить скучное закрытое платье. Она просто надела его задом наперед, и вырез на спине превратился в ошеломительное декольте. Как результат, Бри получила новое платье за 1 минуту — ровно столько времени понадобилось на то, чтобы переодеться.

Как справиться с повышенным потоотделением

Жители Верхнего Ист-Сайда с пеленок учатся тому, как безупречно выглядеть на публике. Поэтому в перезапуске «Сплетницы» новой ученице школы Констанс Биллард «старожилы» дают несколько советов. Один из них — приклеивать обычные гигиенические прокладки к одежде в области подмышек. Они будут впитывать излишки пота и помогут сохранить свежий вид. Кстати, этим лайфхаком пользуются многие звезды на красных дорожках.

Как содержать дом в порядке

Героиня «Друзей» Моника Геллер одержима чистотой. Один из множества ее секретов — это классификация полотенец. Да-да, прямо как в детском саду. Одни она маркирует для различных домашних нужд, другие предназначены для гостей. Всего друзья Моники насчитали у нее 11 видов полотенец на все случаи жизни.

Как приготовить вкусный омлет

В первой серии «Коломбо» герой готовит омлет, главный секрет которого — никакого молока. Интернет-пользователи даже прикинули примерный рецепт. Итак, нужно взять 3 яйца, около 25 г сыра, 1/2 луковицы среднего размера, столовую ложку сливочного масла. Разбить яйца в миску. Натереть сыр на мелкой терке. Добавить сыр к яйцам. Нарезать лук и добавить к яйцам и сыру. Разогреть сливочное масло на сковороде и вылить туда получившуюся смесь. Вуаля!

Как сэкономить время в аэропорту

Персонаж Джорджа Клуни в фильме «Мне бы в небо» проводит в перелетах большую часть жизни и вывел несколько правил, которые помогают проходить через все этапы путешествий максимально быстро. Например, прежде чем встать в очередь к стойке регистрации, внимательно изучите, кто перед вами. Если увидите семьи с детьми, лучше выбрать другую очередь. Ведь родителям, чтобы пронести все коляски и багаж, потребуется немного больше времени, чем людям, путешествующим в одиночку.

Как сделать печенье еще вкуснее

В комедии «Ловушка для родителей» Линдси Лохан сыграла сразу двух сестер. Девочки случайно встречаются в лагере и сближаются. В какой-то момент выясняется, что они обе любят есть печенье «Орео» довольно странным образом — намазывая сверху арахисовую пасту. Кулинарный лайфхак нашел горячий отклик у зрителей. Многие люди убедились, что печенье с пастой действительно становится еще более вкусным.

Как не зацикливаться на времени

В фильме «Возврат» девушка-кассир заклеивала циферблат на наручных часах, чтобы время, проведенное на работе, не казалось мучительно долгим. Герои картины считают, что чем чаще мы смотрим на часы, тем медленнее, как нам кажется, течет время. В качестве эксперимента попробуйте убрать с телефона или компьютера часы и посмотрите, что получится.

Как сохранять ножи острыми

Повар в мультфильме «Рататуй» использует тупую сторону ножа, чтобы переместить овощи с разделочной доски в кастрюлю. Так режущий край ножа не будет затупляться значительно дольше.

Как побеждать в играх на загадывание чисел

В очаровательном мультфильме «Гравити Фолз» Мэйбл придумала, как загадывать число в играх, чтобы никто его не смог угадать. Девочка просто-напросто загадывает отрицательные числа (например, — 15). Обычно они мало кому приходят в голову.