14 мифов об уходе за волосами, которые только портят вашу прическу

Каждый день мы получаем множество разных советов о том, как правильно ухаживать за волосами. От друзей до известных блогеров — каждый имеет свои представления о том, что эффективно, а что нет. Но далеко не всегда эти рекомендации основываются на достоверной информации. В действительности, эксперты уже давно опровергли многие мифы, связанные с этой темой. Мы нашли и проанализировали самые распространенные из них.

Средства для волос помогут восстановить секущиеся кончики

Одна из самых распространенных проблем всех обладательниц длинных волос — секущиеся кончики. Существует множество средств, на этикетках которых нас заверяют, что они избавят нас от этой беды раз и навсегда. Правда в том, что если волосы секутся, их невозможно восстановить с помощью косметики. Такой подход поможет лишь временно запечатать кончики, но повреждение все равно останется. Единственный способ избавиться от этой проблемы — делать регулярную стрижку.

Ежедневное мытье головы вредно для волос

Ежедневное мытье волос приводит к сухости, ломкости и их выпадению – очень популярный миф, в который верят многие. Однако все наоборот. Регулярное мытье волос помогает удалить грязь, пот и избыток жира, сохраняя кожу головы чистой и здоровой. Частота мытья зависит от типа волос и личных предпочтений. Ключ к поддержанию здоровья волос — использование правильного шампуня и кондиционера, подходящего вашему типу волос и кожи головы. Выбирайте средства без сульфатов, если вы беспокоитесь, что волосы потеряют свои натуральные масла и станут ломкими.

Шампуни и кондиционеры, содержащие сульфаты и силиконы, вредны для волос

Очень часто можно услышать, что стоит избегать подобных средств для волос, отдавая предпочтение исключительно натуральным составам. Для начала разберемся, что это. Сульфаты — это очищающее средство, благодаря которому создается эффект пены при мытье шампунем. У сульфатов плохая репутация, но правда в том, что для некоторых типов волос они работают лучше, чем для других. Тем, у кого очень сухие и поврежденные волосы и кожа головы, стоит ограничить использование продуктов, содержащих сульфаты.

Силиконы — еще один косметический ингридиент, который вызывает жаркие споры. В основном потому, что они достаточно трудно смываются. Из-за этой особенности стали появляться слухи о том, что силиконы скапливаются на волосах. Правда в том, что их можно удалить большинством шампуней. Если у вас не очень тонкие волосы, вы вряд ли ощутите какие-либо побочные эффекты от силиконов. Фактически, они просто покрывают прядь волос, что помогает устранить пушистость и улучшить блеск. Хотя эти ингредиенты безвредны, их вид и концентрация могут различаться в разных продуктах, что может по-разному влиять на разные типы волос. Важно использовать те продукты, которые подходят именно вам.

Волосы привыкают к одним и тем же средствам

© freepik / Freepik Melancholy 12 часов назад Я про это привыкание впервые прочла в 90-е, этим секретом поделилась юная тогда Клаудиа Шиффер. Она сказала, что моет волосы разными шампунями, поэтому они у нее такие красивые. Я поверила, чё… Не помогло 🤣, но привычка осталась до сих пор. - - Ответить

Волосы не привыкают к продуктам. Однако состояние наших волос и кожи головы может меняться со временем, но виной этому точно не ваш любимый шампунь или кондиционер. Химические процессы, изменения окружающей среды, наше здоровье, образ жизни, стресс, гормональные изменения — вот лишь некоторые из причин, по которым могут произойти ощутимые изменения. Поэтому если вы чувствуете, что ваше любимое средство перестало работать, то пришло время сменить его на более подходящее для вашего типа волос. Однако если используемые вами продукты дают желаемый эффект, то нет необходимости ничего менять.

Сушить волосы феном вредно, лучше естественная сушка

Дать волосам высохнуть естественным образом — это одна из самых больших ошибок, которые мы все часто допускаем. Но мы даже не задумываемся, что тем самым наносим им большой вред. Наши волосы набухают примерно на 30%, когда мы их смачиваем. Вода разрушает водородные связи в наших волосах, оставляя их тяжелыми, насыщенными и в слабом состоянии, что может привести к повреждениям. Было проведено исследование, в котором определили, как лучше всего снизить нагрузку на волосы. Рекомендуется использовать фен с низкой температурой обдува на расстоянии около 15 см от волос. Доказано, что этот способ наносит меньший ущерб, чем естественная сушка волос.

Волосы нужно сушить полотенцем

Одной из самых больших ошибок в уходе за волосами, которую мы можем совершить, это тщательно высушить их полотенцем. Такой способ сушки груб для ваших волос и может способствовать их ломкости. Особенно не рекомендуется энергично тереть волосы, это не только истончит их, но и может спутать. Вместо этого аккуратно выжмите их полотенцем, а затем расчешите их расческой с широкими зубьями, чтобы удалить лишнюю воду.

Расчесывание мокрых волос приводит к ломкости

Мокрые волосы очень хрупкие, они легко растягиваются и деформируются. Энергичное расчесывание может повредить их. Лучше всего использовать расческу с широкими зубьями или щетку, специально предназначенную для мокрых волос, чтобы аккуратно распутать их, не вызывая лишнего стресса. Рекомендуется расчесывать, начиная с кончиков и постепенно продвигаясь вверх, можно минимизировать ломкость и сохранить здоровье волос.

Если мыть волосы реже, они перестанут пачкаться так часто

Этот миф родился из популярного мнения, что редкое мытье головы шампунем замедлит выработку кожного сала, из-за которого и пачкаются волосы. На самом деле рекомендуется обратить внимание на внешний вид и ощущение ваших волос. Ведь они у всех разные. Если ваши локоны жирные у корней, то их следует помыть. Если нет, то все процедуры можно отложить до момента, пока вы не почувствуете, что пора это сделать. Это очень индивидуальная концепция, основанная на образе жизни и типе кожи головы. Частота использования шампуня никак не влияет на скорость загрязнения ваших волос.

Сухой шампунь может заменить обычный

Сухой шампунь — это чудо-средство, которое может стать спасением, когда срочно нужно освежить прическу, но на полноценное мытье головы времени нет. Однако стоит помнить, что он ни в коем случае не заменит обычную воду, шампунь и кондиционер. Данный продукт просто впитывает излишки масла и жира с волос, но не обеспечивает тех же очищающих и питательных свойств, что и привычная косметика. Регулярно мойте волосы с использованием традиционных средств, это важно для поддержания общего здоровья волос и кожи головы.

Жирным волосам не нужен кондиционер

Если волосы быстро становятся жирными, то многим кажется, что виной этому может быть кондиционер. На самом деле ваша кожа головы вырабатывает жир при недостатке увлажнения. Кондиционер помогает восполнять потерю влаги, а также облегчает расчесывание и предотвращает спутывание волос. От этой ступени ухода не нужно отказываться, просто подберите подходящее для вас средство. Если у вас тонкие волосы, вам может подойти легкий кондиционер. Более толстым и жестким локонам понадобится кондиционер с высоким содержанием масел для повышения увлажнения.

Термозащита для волос не обязательна

Фены, щипцы для завивки и выпрямители работают на высоких температурах, что может повредить ваши волосы. Но стоит помнить, что сушить волосы феном лучше, чем не пользоваться им вообще, поэтому рекомендуется обязательно применять термозащитные средства. Используя средство для защиты от тепла, вы создаете защитный барьер между инструментом для укладки и вашими волосами, который поможет сохранить влагу. Чтобы термозащита работала максимально эффективно, ищите в ее составе такие компоненты, как пантенол и пропиленгликоль. Они являются увлажнителями, которые помогают сохранять влагу в волосе и блокировать пушение. Другие полезные ингредиенты, которые укрепляют, защищают и герметизируют волосы: аминокислоты, такие как кератин, и натуральные экстракты, например, алоэ. Термозащитные средства на основе силиконов могут утяжелять тонкие волосы, и их может быть трудно удалить, если вы используете очень высокую температуру, поэтому имейте это в виду.

Ополаскивание волос уксусом придает им блеск

Различные уксусы для волос стали весьма популярным средством. Они действительно обладают антибактериальными и противовоспалительными свойствами и могут быть полезны для здоровья кожи головы, но все равно остаются кислотосодержащими продуктами. Кислоты очень сушат волосы и не должны наноситься на их длину. Так откуда же взялся этот миф? Раньше люди мыли голову куском обычного мыла. Оно оставляло на волосах пленку, которую приходилось смывать уксусом. Если ваши волосы от природы сухие, поврежденные или склонные к ломкости, уксус может усугубить их состояние. Окрашенные волосы, особенно те, которые осветлены, также могут плохо реагировать на подобные ополаскиватели. Мягкое моющее средство без сульфатов прекрасно справится с этой задачей и нанесет меньше вреда вашим волосам.

Стрижка провоцирует быстрый рост волос

Распространено мнение, что стрижка волос может заставить их расти быстрее или гуще. Однако правда в том, что рост волос происходит из фолликулов в коже головы и не зависит от того, отрежете вы кончики или нет. Хотя регулярная стрижка может помочь сохранить здоровье и внешний вид волос, она не влияет напрямую на скорость их роста.

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