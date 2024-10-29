10 ошибок в уходе, из-за которых волосы не могут выглядеть на все 100

Бывает так, что лучшие шампуни и дорогие маски куплены, а волосы все равно выглядят не так, как хотелось бы. Возможно, дело в незаметных ошибках, которые сводят на нет все старания.

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1. Не оставляем средства для волос на ночь

Если волосы правильно подготовить к активному дню, то они будут меньше ломаться. Поэтому не стоит забывать и о ночном уходе: пригодятся специальные маски и сыворотки. Такие средства увлажняют волосы и увеличивают их эластичность.

2. Пользуемся обычным полотенцем

Чтобы уменьшить трение и лишнее воздействие на волосы, можно использовать не обычное махровое полотенце, которое может повредить их, а специальный тюрбан из микрофибры. Кроме того, что он быстрее сушит шевелюру, он легче, а значит, удобнее в использовании.

3. Игнорируем пользу горячего масла

На полках в магазинах часто можно увидеть специальные масла для волос. Но кроме холодных масел действенна и горячая терапия — она помогает укрепить и восстановить волосы, придать им блеск. Процедура проста: подогретое оливковое, миндальное или кокосовое масло втирают в кожу головы и распределяют по прядям. Важно проверить температуру средства перед нанесением и не нагревать его слишком сильно, чтобы не обжечься.

4. Не используем специальную согревающую шапку

Для усиления эффекта от средств для волос можно использовать модную термо-шапку. Она помогает восстановить даже сильно поврежденную шевелюру. Некоторые женщины уверены, что результат будет не хуже, чем после салона. Существуют шапочки, которые нужно предварительно нагреть, а есть и варианты со встроенным электрическим подогревом.

5. Носим тугие шапки

Тугие шапки могут портить волосы и даже усиливать их выпадение. Поэтому лучше выбирать свободные модели шапок с хорошей вентиляцией. Также важно, чтобы шапка была чистой. Отказываться от головных уборов тоже не стоит. Кроме того, что без шапки осенью может быть зябко, некоторые парикмахеры считают, что холодный воздух поднимает кутикулу волос, из-за чего они становятся более сухими и ломкими.

6. Используем резинки для волос из синтетических материалов

Любительницы носить высокий хвост рискуют ухудшить состояние своих волос. Особенно сильно повреждают их тугие резинки из синтетических материалов. Оптимально заменить их на изделия из шелка, а также наносить защитные спреи прежде, чем повязать волосы.

7. Неаккуратно обращаемся с влажными волосами

Пока волосы не высохли после мытья, их легко повредить. Поэтому влажные локоны лучше не расчесывать. Спать с мокрой головой тоже не рекомендуется.

8. Недостаточно увлажняем волосы в холодные месяцы



Если знойным летом волосам требуется больше защиты от ультрафиолета, то зимой увлажнения. Специалисты рекомендуют регулярно пользоваться средствами с таким действием, чтобы вернуть волосам блеск. Кроме этого лучше реже пользоваться феном и утюжками и не мыть голову слишком часто.



9. Неправильно используем бигуди

Укладка волос — тоже непростое дело. Если вам нравится, когда на голове упругие пружинки, а натуральные волосы прямые, выручат бигуди. Перед их использованием важно подготовить волосы — тщательно вымыть шампунем и кондиционером, нанести лосьон для сушки и подобрать бигуди подходящего размера. Если объем прически исчезает слишком быстро, возможно, их диаметр слишком большой и стоит взять размер поменьше.

10. Забываем о рутине перед сном

От потери волос во время сна можно подстраховаться: рекомендуется аккуратно распутать их перед тем, как ложиться в кровать. Делать перед сном тугой конский хвост не рекомендуется — это может привести к выпадению волос. А вот свободная коса ничем не вредит.