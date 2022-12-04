10 полюбившихся нам героев кинофильмов, которых сыграли разные актеры

Когда актер играет роль, которая становится культовой, мы больше не можем представить его персонажа ни в каком другом образе. Но время идет, у фильмов появляются продолжения или ремейки, и режиссеры решают вдохнуть в вымышленных героев новую жизнь. А зрителям только остается решить, у кого из актеров получилось сыграть лучше.

Марго Робби и Леди Гага в роли Харли Квинн

Warner Bros/Courtesy Everett Collection/East News , Invision/Invision/East News

Все мы помним Харли Квинн в исполнении талантливой Марго Робби в таких фильмах, как «Отряд самоубийц», «Хищные птицы» и «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Но, похоже, для сиквела «Джокера», который принес Хоакину Фениксу желанный «Оскар» за лучшую мужскую роль, режиссер Тодд Филлипс решил пойти в другом направлении. Роль эксцентричной подружки Джокера теперь исполнит Леди Гага.



Иэн Маккеллен и Майкл Фассбендер в роли Магнето

Когда в 2011 году начался выпуск приквела к фильмам «Люди Икс: Первый класс», Майкл Фассбендер получил роль юного Магнето. Мы считаем, что оба актера выполнили свою работу идеально. Фанаты убедились в этом окончательно, когда 2 мастера своего дела одновременно изображали персонажа в «Людях Икс: Дни минувшего будущего».

Линда Хэмилтон и Эмилия Кларк в роли Сары Коннор

Линда Хэмилтон сыграла одного из самых запоминающихся женских персонажей в истории кино в фильме «Терминатор-2: Судный день». Мы были уверены, что возвращение героини на экраны — лишь вопрос времени. Выбор был очевиден, поскольку звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк отлично справилась с ролью сильного женского персонажа в популярном сериале, и она не разочаровала нас в фильме «Терминатор: Генезис».

Патрик Стюарт и Джеймс Макэвой в роли профессора Икс

Знаменитого персонажа Патрика Стюарта в юности сыграл Джеймс Макэвой. В первых двух фильмах мы получаем новый взгляд на героя, прежде чем, наконец, он принимает свою «окончательную форму» в роли профессора Икс, которого мы все помним в фильме «Люди Икс: Апокалипсис».

Роберт Дауни — младший, Бенедикт Камбербэтч и Генри Кавилл в роли Шерлока Холмса

Неудивительно, что такой узнаваемый литературный персонаж, как Шерлок Холмс, получил множество экранизаций. Роберт Дауни — младший появился в роли знаменитого детектива в фильмах Гая Ричи «Шерлок Холмс» и «Шерлок Холмс: Игра теней». Тем временем Бенедикт Камбербэтч поразил всех своей гениальной игрой в популярном телешоу «Шерлок», которое дало нам современный взгляд на детективные истории. Что касается Генри Кавилла, то ему еще предстоит показать героя во всей красе, поскольку его Шерлок появился только в качестве второстепенного персонажа в фильме «Энола Холмс», повествование которого сфокусировано в основном на сестре детектива.

Майкл Гэмбон и Джуд Лоу в роли Альбуса Дамблдора

Вот уже много лет Майкл Гэмбон остается в наших сердцах как Альбус Дамблдор. Когда для фильмов «Фантастические твари» понадобилось найти актера, который изобразит знаменитого директора Хогвартса в молодости, выбор режиссеров пал на Джуда Лоу.

Уэсли Снайпс и Махершала Али в роли Блэйда

Мы не видели популярного персонажа Marvel Блэйда, которого сыграл актер Уэсли Снайпс, со времен фильмов конца 90-х и начала нулевых. Фанаты с нетерпением ждали появления любимого персонажа, и их просьбы были услышаны. Главную роль в новом фильме сыграл оскароносный актер Махершала Али.

Аарон Тейлор-Джонсон и Эван Питерс в роли Пьетро Максимоффа

Когда мы получили 2 разные версии Ртути с Аароном Тейлором-Джонсоном и Эваном Питерсом в фильмах «Мстители: Эра Альтрона» и «Люди Икс: Дни минувшего будущего», возникла небольшая путаница. С другой стороны, хорошего много не бывает, поэтому мы одинаково наслаждаемся обеими версиями героя.

Кэрри Фишер и Вивьен Лира Блэр в роли принцессы Леи

Принцесса Лея в исполнении Кэрри Фишер радовала нас более 4 десятилетий. Актриса сыграла одного из самых запоминающихся женских персонажей всех времен. Вы можете только представить волнение фанатов, когда появились новости о выходе телесериала «Оби-Ван Кеноби», где мы должны были увидеть очаровательную принцессу Лею в детстве. Юная Вивьен Лира Блэр напомнила нам, почему мы всегда так любили эту принцессу.

Джин Уайлдер, Джонни Депп и Тимоти Шаламе в роли Вилли Вонки

Вилли Вонка, владелец самой таинственной и опасной шоколадной фабрики во всей художественной литературе, — несомненно, один из самых эксцентричных киногероев всех времен. Впервые персонажа сыграл Джин Уайлдер в фильме «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» в 1971 году, а затем Джонни Депп в фильме «Чарли и шоколадная фабрика» в 2005 году. Теперь воплощать персонажа в жизнь будет Тимоти Шаламе в предстоящем фильме «Вилли Вонка».

Какие версии персонажей кажутся вам более удачными? И какой из предстоящих фильмов вы ждете с нетерпением больше всего?