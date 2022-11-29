10+ сцен из фильмов и сериалов, которые режиссеры безжалостно удалили, а мы отыскали и ахнули

Когда мы в сотый раз пересматриваем любимый фильм, сериал или мультик, нам сложно догадаться, что в изначальном варианте могли быть сцены, которые мы так и не увидели. К счастью, режиссеры сами с удовольствием издают расширенные версии своих работ и публикуют вырезанные сцены в интернете. Такие находки способны взбудоражить сознание зрителей, особенно если в них находятся ответы на старые вопросы.

Дьявол носит Prada

В картине изначально была сцена, которая чуть не поменяла смысл всего фильма. Мы привыкли воспринимать Миранду Пристли — главного редактора журнала мод — как бездушную и беспринципную карьеристку. Но удаленная сцена доказывает обратное. События происходят на вечеринке, где супруг Миранды неподобающе ведет себя с гостем. Героиня Энн Хэтэуэй (Энди) берет ситуацию в свои руки и отвлекает гостя. В этот момент Миранда искренне шепчет сотруднице «спасибо», чем немало шокирует Энди. Кто знает, какое впечатление сложилось бы у зрителей, если бы авторы решили все же показать уязвимость и человечность хладнокровной, казалось бы, Миранды.

Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть II

Печальная судьба двух добрых персонажей — супругов Нимфадоры Тонкс и Римуса Люпина — потрясла многих поклонников франшизы. Но, как показывает нам вырезанная сцена, перед тем как погибнуть в битве за Хогвартс, они успевают нежно попрощаться друг с другом.

Как многие помнят, брат Альбуса Дамблдора Аберфорт также принял участие в битве за Хогвартс. Но после финального монтажа мы не увидели сцену, в которой Гарри, Рон и Гермиона беседуют с ним накануне. Мужчина не верит, что Волан-де-Морта можно победить. А когда Гарри говорит, что Дамблдор поручил ему задание, брат директора Хогвартса говорит: «Дам тебе совет. Если не хочешь с ним вскоре встретиться, забудь о любом его задании. Все люди, о которых он заботился, сильно пострадали». Согласитесь, этот момент добавляет драматизма и накала.

Король Лев

В любимом мультфильме миллионов зрителей, как оказалось, должна была быть сцена, поясняющая, почему Нала сбежала из прайда Шрама. Злой король хотел, чтобы молодая львица стала его королевой. Он даже спел ей песню об их совместном будущем. Но Нала отказала ему и спустя время встретила свою истинную любовь — льва Симбу.

Миссис Даутфайр

В легендарной комедии Робин Уильямс играет мужчину по имени Дэниел, который для того, чтобы чаще видеться со своими детьми, переодевается женщиной и устраивается к ним домработницей. Мало кто знает, что сразу после того как мать детей узнает правду и уходит с ними домой, была сцена ссоры. Дэниел и его жена орут друг на друга, а их отпрыски становятся невольными свидетелями скандала. Вероятно, в тот самый момент взрослые впервые осознают, какую боль они причиняют дочерям и сыну из-за того, что не могут мирно договориться друг с другом. К сожалению, в итоге этот эпизод в фильм не вошел.

Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая

Многие помнят мощную сцену, в которой Люк Скайуокер узнает, что его отец — заклятый враг Дарт Вейдер. Долгое время поклонники франшизы журили учителя Люка Оби-Вана за то, что он скрыл от юноши правду касательно его родства с Дартом. Однако в удаленной сцене мы узнаем, что Оби-Ван врал по просьбе Йоды. Тот считал, что это знание помешает Люку в его обучении и борьбе за мир в галактике.

Унесенные ветром

У культового фильма было 3 режиссера, которые поочередно сменили друг друга. Как итог, многие сцены были пересняты. К примеру, в начале фильма, когда главная героиня проводит время с близнецами Тарлтон в саду, Скарлетт выглядела иначе. Сцену переснимали 5 раз, и в конце концов эксперт по этикету заметила, что ни одна южная девушка не наденет утром платье с таким декольте, как у актрисы. В финальной версии фильма на Вивьен Ли уже было совсем другое платье.

Парк юрского периода

В научно-фантастическом фильме Стивена Спилберга могло быть больше романтики. На опубликованных кадрах из сцены раскопок доктор Грант и доктор Саттлер нежно обнимаются и целуются, а еще ведут беседы о скелетах велоцирапторов. Но по каким-то причинам любовную линию в итоге решили «приглушить».

Дом Дракона

Не успел выйти 1-й сезон «Дома Дракона», как режиссер сериала Грег Яйтанс заявил, что при монтаже вырезали одну мощную сцену. Речь идет о ссоре двух подруг — Рейениры и Алисенты. Они бурно выясняли отношения сразу после новости о свадьбе отца Рейениры и Алисенты. В финальную версию не вошел еще один эпизод — смирившаяся Рейенира помогает Алисенте надеть свадебное платье.



Корона

В 4-м сезоне сериала принцесса Диана преподносит своему супругу принцу Чарльзу необычный подарок: исполняет популярную песню из мюзикла «Призрак оперы». И хотя этот эпизод не вошел в серию, известно, что настоящая принцесса Диана на 7-ю годовщину свадьбы действительно пела для мужа. Она исполнила одну из своих самых любимых песен — «All I Ask of You» Сары Брайтман.

Красотка

Этот фильм мог быть богаче сразу на несколько классных сцен. Например, обаятельная героиня Джулии Робертс могла бы рассмешить зрителей во время ужина в ресторане, когда решила обильно заправить блюдо высокой кухни кетчупом из пакетика. А еще сразу после сцены пикника в парке Вивиан и Эдвард катаются на лошадях, а потом устраивают романтический ужин в уличной забегаловке.

Титаник

Многих поклонников картины до сих пор беспокоит вопрос: почему на панели, на которой спаслась Роза, не нашлось места для Джека? На самом деле объяснение довольно простое. Но, чтобы его получить, нужно посмотреть удаленные сцены, которые вышли в свет к 15-летнему юбилею фильма. После того как герой Леонардо Ди Каприо тщетно пытался забраться к Розе на панель, к паре подплыл мужчина. Он тоже хотел залезть на спасительную поверхность. Но Джек запретил ему это делать, пояснив: «Места хватит только для леди, иначе панель пойдет ко дну».



А еще в фильм не вошел эпизод, который режиссер Джеймс Кэмерон, вероятно, счел неподобающим. Героиня Кэти Бейтс сидит в ресторане корабля и просит официанта добавить ей в напиток еще льда — и это в тот момент, когда за окном впервые появляется айсберг. Сцена могла внести неуместный юмор в драматический настрой фильма.