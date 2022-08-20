10 сериалов, которые взялись за перезапуск наших любимых историй. У кого-то получилось, а кто-то сел в лужу
Телевизионные трансляции и стриминговые сервисы продолжают пополнять ряды своих шоу перезагрузками легендарных проектов прошлого. Иногда это просто продолжение с теми же актерами, как это было, например, в случае с сериалом «И просто так», где уже не 4, а 3 подруги продолжают свой путь по большому городу. А порой киноделы берутся за полное переосмысление историй, меняя все на современный лад.
ADME помнит те культовые сериалы, которые мы смотрели, сидя у экранов толстых телевизоров. А теперь пришло время познакомиться с теми, что пришли им на замену.
Леденящие душу приключения Сабрины (2018–2020)
Сериал «Сабрина — маленькая ведьма» выходил в период с 1996 по 2003 год. Это милая история про юную волшебницу, которая узнала, что является ведьмой. Она живет вместе с 2 тетушками и котом Салемом и пытается привыкнуть к своим новым способностям. Сюжет выстраивается в рамках комедийного ситкома.
С 2018 года на Netflix начал выходить новый сериал «Леденящие душу приключения Сабрины». Создатели взялись за экранизацию оригинальных комиксов с одноименным названием. Общая атмосфера здесь уже не такая славная, как была прежде, а более мрачная. Сюжет строится вокруг внутренней борьбы маленькой ведьмы и принятия ею своей сущности.
Сплетница (2021—...)
В 2007 году сериал «Сплетница» вызвал всеобщий интерес и приковал к экранам миллионы зрителей. Все наблюдали за жизнью золотой молодежи и гадали, кем же является та сплетница, которая распускает грязные слухи и знает буквально все и обо всех.
Тем, кто решился перезапустить популярную историю, предстояло адаптировать ее под новые взгляды и современные настроения подростков. Вместо токсичного отношения друг к другу на передний план выходит возможность поступать правильно, даже живя в мире привилегий, инфлюэнсеров и дизайнерских вещей. С одной стороны, такой посыл понятен, но с другой — теряется та острота и привлекательность оригинального сериала.
Династия (2017–2022)
Оригинальный проект «Династия» выходил в 80-х годах. Сериал стал хитом, он рассказывал о роскошной жизни влиятельных семей. Драма, пафос и стычки между женскими персонажами, происходящие с завидной регулярностью, стали фишкой шоу.
В перезапуске сериала сохранен основной посыл: члены богатой семьи разбираются, кому достанется наследство. Правда, в новом прочтении старой истории заметен сдвиг фокуса на противостояние женщин. Руководителем проекта стал Джош Шварц, один из авторов оригинальной «Сплетницы».
Удивительные истории (2020—...)
Режиссером оригинального сериала «Удивительные истории» был Стивен Спилберг. Проект прожил с 1985 по 1987 год. После 2-го сезона его закрыли, потому что рейтинги были низковаты. Конечно, не все эпизоды можно положить в золотую копилку кинематографа, но они точно не были проходными. В целом антология получилась многожанровой и получила высокие оценки от зрителей. Рейтинг IMDb — 7,4.
Созданием новой версии сериала занялись Адам Хоровиц и Эдвард Китсис. Они уже работали вместе над проектом «Однажды в сказке». Авторы переосмыслили старую историю и добавили в нее современные реалии. 1-й сезон полностью закончен, но на данный момент вопрос о продлении остается открытым.
Сумеречная зона (2019–2020)
«Сумеречная зона» — это легендарный проект, который можно считать одним из первых, где были объединены такие разные на первый взгляд жанры, как научная фантастика, ужасы и драма. Оригинальный сериал выходил с 1959 года по 1964-й. Затем в 1983 году Стивен Спилберг совместно с другими режиссерами выпустил полнометражный фильм с одноименным названием. А в 2002-м о культовом шоу вспомнили вновь и сделали перезапуск сериала, который был вполне положительно встречен зрителями.
Современный ребут старой истории был выпущен в 2019 году. Создатели сохранили структуру антологии, но расширили хронометраж. Вместо 20 с лишним минут серии длятся по часу. Этого зачастую требует конкурентный рынок, но это же становится камнем преткновения. Сложно удержать внимание зрителя, когда в событиях нет динамики. В целом атмосфера осталась неизменной, только были добавлены поправки с учетом сегодняшних нравов.
Розуэлл, Нью-Мексико (2019–2022)
«Город пришельцев» — молодежный научно-фантастический сериал, который транслировался с 1999 года. В шоу было 3 сезона, после чего в 2002 году его закрыли. Сюжет строится вокруг подростков-пришельцев, которые пытаются раскрыть свои способности, узнать больше о корнях и отправиться домой.
Новый сериал вышел в 2019 году. Он рассказывает о девушке, чей возлюбленный является инопланетянином. Парень вынужден скрывать свои сверхспособности из-за волнений в обществе. Переосмысление старой истории было встречено чуть хуже оригинала, но в целом отзывы были положительными. Сериал продержался 4 сезона, после чего 12 мая 2022 его закрыли.
Уокер (2021—...)
Как ни крути, а «Крутой Уокер» с Чаком Норрисом в главной роли был легендарным сериалом. Бравый рейнджер, который противостоит плохим парням из Техаса, стал своеобразным героем для мальчишек того времени. Однако пересматривать сейчас старые серии тяжело, поскольку сразу бросается в глаза и топорность персонажа, и довольно слабые дела, которые он распутывает, и несовременность даже по меркам того времени.
В отличие от своего предшественника, новый «Уокер» не показывает главного героя как непобедимого человека, лишенного изъянов. Здесь много драматургии и внутренних душевных переживаний. Вместо Норриса теперь Джаред Падалеки. Ему удалось показать персонажа с личной трагедией, с которой он пытается справиться.
Новый агент Макгайвер (2016–2021)
Оригинальный сериал «Секретный агент Макгайвер» продержался на экранах в течение 7 сезонов — с 1985 по 1992 год. В центре сюжета приключения секретного агента Ангуса Макгайвера, который с помощью своей смекалки и находчивости разрешает конфликтные ситуации и выпутывается из переделок. В 1994 году было выпущено 2 полнометражных фильма: «Макгайвер: Потерянные сокровища Атлантиды» и «Секретный агент Макгайвер: Путь к концу света».
В новом сериале создатели сохранили главную идею и посыл. Героя Ангуса сыграл Лукас Тилл, известный по роли Хавока во франшизе «Люди Икс». На сайте Rotten Tomatoes перезапуск получил 75 % положительных отзывов, а это достаточно высокий показатель.
Странная парочка (2015–2017)
В далеком 1965 году драматург Нил Саймон поставил бродвейскую пьесу «Странная парочка». Позднее на ее основе сняли фильм, где главные роли исполнили популярные на тот момент актеры Джек Леммон и Уолтер Маттау. И уже на волне успеха этого проекта появился одноименный сериал, транслировавшийся с 1970 по 1975 год.
Классический комедийный ситком решили переснять в 2015 году, а парочку друзей сыграли Мэтью Перри и Томас Леннон. Перри также выступил продюсером проекта. Почти все шутки, как и всегда до этого, строятся на разнице характеров героев — чистюли Феликса и разгильдяя Оскара. После выхода сериал получил негативные отзывы критиков, и после 3 сезонов его закрыли.
Частный детектив Магнум (2018—...)
В свое время Том Селлек блестяще исполнил роль частного детектива Томаса Магнума в одноименном сериале 1980-х годов. Героя отличали густые усы, бейсболка с надписью «Детройтские тигры» и огромное количество ярких гавайских рубашек.
В перезапуске герой, может, и не столь харизматичен, но тоже имеет привлекательные черты. К тому же шоу продержалось уже 4 сезона. Сейчас его забрал себе канал телеканал NBC и продлил еще на 2 сезона. Несмотря на не очень высокий рейтинг на IMDb, на сайте Rotten Tomatoes сериал получил 78 % положительных отзывов аудитории.
Как вы относитесь к популярной сейчас тенденции перезагрузок старых историй? Смотрите ли вы их?