10 сериалов, которые взялись за перезапуск наших любимых историй. У кого-то получилось, а кто-то сел в лужу

Телевизионные трансляции и стриминговые сервисы продолжают пополнять ряды своих шоу перезагрузками легендарных проектов прошлого. Иногда это просто продолжение с теми же актерами, как это было, например, в случае с сериалом «И просто так», где уже не 4, а 3 подруги продолжают свой путь по большому городу. А порой киноделы берутся за полное переосмысление историй, меняя все на современный лад.

ADME помнит те культовые сериалы, которые мы смотрели, сидя у экранов толстых телевизоров. А теперь пришло время познакомиться с теми, что пришли им на замену.

Леденящие душу приключения Сабрины (2018–2020)

IMDb — 7,4 Сериал «Сабрина — маленькая ведьма» выходил в период с 1996 по 2003 год. Это милая история про юную волшебницу, которая узнала, что является ведьмой. Она живет вместе с 2 тетушками и котом Салемом и пытается привыкнуть к своим новым способностям. Сюжет выстраивается в рамках комедийного ситкома. С 2018 года на Netflix начал выходить новый сериал «Леденящие душу приключения Сабрины». Создатели взялись за экранизацию оригинальных комиксов с одноименным названием. Общая атмосфера здесь уже не такая славная, как была прежде, а более мрачная. Сюжет строится вокруг внутренней борьбы маленькой ведьмы и принятия ею своей сущности.

Сплетница (2021—...)

IMDb — 5,3 В 2007 году сериал «Сплетница» вызвал всеобщий интерес и приковал к экранам миллионы зрителей. Все наблюдали за жизнью золотой молодежи и гадали, кем же является та сплетница, которая распускает грязные слухи и знает буквально все и обо всех. Тем, кто решился перезапустить популярную историю, предстояло адаптировать ее под новые взгляды и современные настроения подростков. Вместо токсичного отношения друг к другу на передний план выходит возможность поступать правильно, даже живя в мире привилегий, инфлюэнсеров и дизайнерских вещей. С одной стороны, такой посыл понятен, но с другой — теряется та острота и привлекательность оригинального сериала.

Династия (2017–2022)

IMDb — 7,2 Оригинальный проект «Династия» выходил в 80-х годах. Сериал стал хитом, он рассказывал о роскошной жизни влиятельных семей. Драма, пафос и стычки между женскими персонажами, происходящие с завидной регулярностью, стали фишкой шоу. В перезапуске сериала сохранен основной посыл: члены богатой семьи разбираются, кому достанется наследство. Правда, в новом прочтении старой истории заметен сдвиг фокуса на противостояние женщин. Руководителем проекта стал Джош Шварц, один из авторов оригинальной «Сплетницы».

Удивительные истории (2020—...)

IMDb — 6,2 Режиссером оригинального сериала «Удивительные истории» был Стивен Спилберг. Проект прожил с 1985 по 1987 год. После 2-го сезона его закрыли, потому что рейтинги были низковаты. Конечно, не все эпизоды можно положить в золотую копилку кинематографа, но они точно не были проходными. В целом антология получилась многожанровой и получила высокие оценки от зрителей. Рейтинг IMDb — 7,4. Созданием новой версии сериала занялись Адам Хоровиц и Эдвард Китсис. Они уже работали вместе над проектом «Однажды в сказке». Авторы переосмыслили старую историю и добавили в нее современные реалии. 1-й сезон полностью закончен, но на данный момент вопрос о продлении остается открытым.

Сумеречная зона (2019–2020)

IMDb — 5,8 «Сумеречная зона» — это легендарный проект, который можно считать одним из первых, где были объединены такие разные на первый взгляд жанры, как научная фантастика, ужасы и драма. Оригинальный сериал выходил с 1959 года по 1964-й. Затем в 1983 году Стивен Спилберг совместно с другими режиссерами выпустил полнометражный фильм с одноименным названием. А в 2002-м о культовом шоу вспомнили вновь и сделали перезапуск сериала, который был вполне положительно встречен зрителями. Современный ребут старой истории был выпущен в 2019 году. Создатели сохранили структуру антологии, но расширили хронометраж. Вместо 20 с лишним минут серии длятся по часу. Этого зачастую требует конкурентный рынок, но это же становится камнем преткновения. Сложно удержать внимание зрителя, когда в событиях нет динамики. В целом атмосфера осталась неизменной, только были добавлены поправки с учетом сегодняшних нравов.

Розуэлл, Нью-Мексико (2019–2022)

IMDb — 6,2 «Город пришельцев» — молодежный научно-фантастический сериал, который транслировался с 1999 года. В шоу было 3 сезона, после чего в 2002 году его закрыли. Сюжет строится вокруг подростков-пришельцев, которые пытаются раскрыть свои способности, узнать больше о корнях и отправиться домой. Новый сериал вышел в 2019 году. Он рассказывает о девушке, чей возлюбленный является инопланетянином. Парень вынужден скрывать свои сверхспособности из-за волнений в обществе. Переосмысление старой истории было встречено чуть хуже оригинала, но в целом отзывы были положительными. Сериал продержался 4 сезона, после чего 12 мая 2022 его закрыли.

Уокер (2021—...)

IMDb — 5,9 Как ни крути, а «Крутой Уокер» с Чаком Норрисом в главной роли был легендарным сериалом. Бравый рейнджер, который противостоит плохим парням из Техаса, стал своеобразным героем для мальчишек того времени. Однако пересматривать сейчас старые серии тяжело, поскольку сразу бросается в глаза и топорность персонажа, и довольно слабые дела, которые он распутывает, и несовременность даже по меркам того времени. В отличие от своего предшественника, новый «Уокер» не показывает главного героя как непобедимого человека, лишенного изъянов. Здесь много драматургии и внутренних душевных переживаний. Вместо Норриса теперь Джаред Падалеки. Ему удалось показать персонажа с личной трагедией, с которой он пытается справиться.

Новый агент Макгайвер (2016–2021)

IMDb — 5,3 Оригинальный сериал «Секретный агент Макгайвер» продержался на экранах в течение 7 сезонов — с 1985 по 1992 год. В центре сюжета приключения секретного агента Ангуса Макгайвера, который с помощью своей смекалки и находчивости разрешает конфликтные ситуации и выпутывается из переделок. В 1994 году было выпущено 2 полнометражных фильма: «Макгайвер: Потерянные сокровища Атлантиды» и «Секретный агент Макгайвер: Путь к концу света». В новом сериале создатели сохранили главную идею и посыл. Героя Ангуса сыграл Лукас Тилл, известный по роли Хавока во франшизе «Люди Икс». На сайте Rotten Tomatoes перезапуск получил 75 % положительных отзывов, а это достаточно высокий показатель.

Странная парочка (2015–2017)

IMDb — 6,3 В далеком 1965 году драматург Нил Саймон поставил бродвейскую пьесу «Странная парочка». Позднее на ее основе сняли фильм, где главные роли исполнили популярные на тот момент актеры Джек Леммон и Уолтер Маттау. И уже на волне успеха этого проекта появился одноименный сериал, транслировавшийся с 1970 по 1975 год. Классический комедийный ситком решили переснять в 2015 году, а парочку друзей сыграли Мэтью Перри и Томас Леннон. Перри также выступил продюсером проекта. Почти все шутки, как и всегда до этого, строятся на разнице характеров героев — чистюли Феликса и разгильдяя Оскара. После выхода сериал получил негативные отзывы критиков, и после 3 сезонов его закрыли.

Частный детектив Магнум (2018—...)

IMDb — 5,9 В свое время Том Селлек блестяще исполнил роль частного детектива Томаса Магнума в одноименном сериале 1980-х годов. Героя отличали густые усы, бейсболка с надписью «Детройтские тигры» и огромное количество ярких гавайских рубашек. В перезапуске герой, может, и не столь харизматичен, но тоже имеет привлекательные черты. К тому же шоу продержалось уже 4 сезона. Сейчас его забрал себе канал телеканал NBC и продлил еще на 2 сезона. Несмотря на не очень высокий рейтинг на IMDb, на сайте Rotten Tomatoes сериал получил 78 % положительных отзывов аудитории.