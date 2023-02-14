10 сериалов, которые неожиданно удивили своей крутизной

Сегодня найти хороший сериал — дело нелегкое: онлайн-кинотеатры предлагают столько жанров, что легко заблудиться. Однако есть новые интересные проекты, которые в 2022 году приятно удивили своей энергетикой, смелостью и качеством: зрители смакуют загадочные сюжеты, спорят над неожиданной развязкой и с нетерпением ждут продолжения.

13 клиническая

«13 клиническая» — мистический сериал о необычной клинике, в которой врачи сталкиваются со сверхъестественными явлениями. Главный герой — талантливый, но неизлечимо больной хирург, который в поисках причины своего странного недуга лицом к лицу встречается с таинственными силами и даже демонами. И каждый клинический случай — это настоящий вызов, где один неправильный шаг может привести к ополчению тьмы. Жанр: драма, фэнтези, детектив

драма, фэнтези, детектив В ролях: Данила Козловский, Паулина Андреева, Виктория Исакова, Владимир Стеклов

Данила Козловский, Паулина Андреева, Виктория Исакова, Владимир Стеклов Рейтинг «Кинопоиска» — 7,5

Домашнее поле

Спортивная драма «Домашнее поле» — это адаптация норвежского сериала «‎На своем поле». Главная героиня Елена Волкова — первая женщина-тренер по футболу. Ее прислали из столицы в провинциальный футбольный клуб «Красный ястреб», оставшийся без наставника прямо перед началом сезона. Но тепло принять Волкову, пусть даже успешно выведшую свою команду «Сайгак» в Лигу чемпионов, было бы слишком просто для «Красного ястреба». Так что в мужском спорте талантливую тренершу ждут жесткие препятствия и холодная нелюбовь конкурентов. Жанр: драма, спорт

драма, спорт В ролях: Светлана Устинова, Максим Матвеев, Игорь Верник, Иван Янковский

Светлана Устинова, Максим Матвеев, Игорь Верник, Иван Янковский Рейтинг «Кинопоиска» — 7,2

Триггер (сезон 2)

Во 2-м сезоне герой Максима Матвеева психолог Артем Стрелецкий продолжает вызволять людей из психологических ловушек и помогать им избавляться от травм прошлого. Стрелецкий — адепт экстремального метода лечения больных. В отличие от коллег, он помогает своим пациентам быстро, больно, но эффективно. Молодой врач берется за самые сложные случаи, параллельно пытаясь распутать клубок своих проблем и разобраться в отношениях с близкими людьми. Но в этот раз в жизни Стрелецкого появляется человек, которому небезразличны его чувства и переживания. Жанр: драма

драма В ролях: Максим Матвеев, Игорь Костолевский, Светлана Иванова, Роман Маякин

Максим Матвеев, Игорь Костолевский, Светлана Иванова, Роман Маякин Рейтинг «Кинопоиска» — 8,5

Жиза

«Жиза» — динамичная драма о взрослении двух отчаянных подростков-детдомовцев. Главная красавица интерната Полина и влюбленный в нее Якут сбегают из крохотного провинциального городка, прихватив с собой деньги главы местной бандитской группировки. Но подростки еще не осознают, что их путь будет полон риска и неприятностей. У них полно надежд, но мало опыта, а трудностей — с лихвой. Смогут ли юные авантюристы их преодолеть и останутся ли вместе? Жанр: драма, приключения

драма, приключения В ролях: Максим Сапрыкин, Валентина Ляпина, Никита Кологривый, Александр Робак

Максим Сапрыкин, Валентина Ляпина, Никита Кологривый, Александр Робак Рейтинг «Кинопоиска» — 7,6

Территория-2

«Территория-2» — продолжение мистического фолк-хоррора, основанного на народных мотивах. 1-й сезон «Территории», в котором 19-летний Егор с дядей-патологоанатомом ищут пропавших во время экспедиции родителей парня, оставил сплошные вопросы. В продолжении зрителей ждет захватывающее путешествие между мирами живых и мертвых. И все это произойдет на фоне тайн коми-пермяцкой земли, живущей по своим законам и традициям. Жанр: детектив, фэнтези, триллер, драма

детектив, фэнтези, триллер, драма В ролях: Андрей Мерзликин, Глеб Калюжный, Анастасия Чистякова, Алексей Розин

Андрей Мерзликин, Глеб Калюжный, Анастасия Чистякова, Алексей Розин Рейтинг «Кинопоиска» — 6,9

Почка

«Почка» — комедийно-драматический сериал с Любовью Аксеновой в главной роли. Актриса играет амбициозного инспектора пожарной службы, которая узнает о том, что неизлечимо больна. А помочь ей может только пересадка почки. Жизнь Натальи Кустовой налажена как часы. Клиенты, сделки, хорошая прибыль. Молодая женщина живет по принципу «все продается и все покупается». И даже сталкиваясь с тяжелой болезнью, Наталья отказывается понимать, что не справится с ситуацией, и уверена, что обязательно найдет донора. В погоне за спасением Кустова вспоминает о кровных родственниках, которые не спешат помочь больной. Жанр: драма, комедия

драма, комедия В ролях: Любовь Аксенова, Николай Фоменко, Антон Филипенко, Ирина Розанова

Любовь Аксенова, Николай Фоменко, Антон Филипенко, Ирина Розанова Рейтинг «Кинопоиска» — 7,2

1703

«1703» — это история о полицейских, которые расследуют загадочное преступление в морге, параллельно погружаясь в мистическую подноготную Санкт-Петербурга. Молодой и энергичный оперативник Вадик и депрессивный следователь Гоша — та еще парочка. Первый перевелся в Питер из-за своей возлюбленной, второй мается с тяжелым психическим багажом и обожает репертуар Татьяны Булановой. Вместе им предстоит разобраться в запутанных преступлениях, колеся по нуарному ночному городу и балансируя на грани черного юмора и психоделики. Сюрреалистическая фантасмагория уже продлена на 2-й сезон. Жанр: детектив, комедия

детектив, комедия В ролях: Кузьма Сапрыкин, Софья Лебедева, Павел Табаков

Кузьма Сапрыкин, Софья Лебедева, Павел Табаков Рейтинг «Кинопоиска» — 6,9

Мажор-4

«Мажор» — остросюжетный детективно-криминальный сериал с Павлом Прилучным в главной роли. События 4-го сезона нашумевшего сериала «Мажор» разворачиваются через 9 лет после трагической гибели начальницы и возлюбленной главного героя Вики. На этот раз Соколовскому придется не только доказать, что он хороший отец для своей дочки Сони, но и понять, кто ответственен за череду странных преступлений, в которых все подозревают его. Жанр: драма, криминал

драма, криминал В ролях: Павел Прилучный, Карина Разумовская, Александр Обласов, Денис Шведов, Никита Панфилов

Павел Прилучный, Карина Разумовская, Александр Обласов, Денис Шведов, Никита Панфилов Рейтинг «Кинопоиска» — 8,2

Капельник

«Капельник» — дерзкое драмеди о молодом анестезиологе-реаниматологе Ване из столичной клиники. Ваня испытывает чувство вины из-за гибели своей бывшей девушки Маши и болезни ее мамы, поэтому упорно пытается исправить произошедшую трагедию, ввязываясь в экстремальный бизнес. Чтобы заработать деньги на операцию матери Маши, Ваня начинает не совсем законную деятельность: ездит к знаменитостям, чтобы устранять последствия бурных вечеринок. Жанр: драма, комедия

драма, комедия В ролях: Денис Прытков, Анастасия Резник, Сергей Лавыгин, Мария Фурина

Денис Прытков, Анастасия Резник, Сергей Лавыгин, Мария Фурина Рейтинг «Кинопоиска» — 8

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