10 сильных духом героинь, глядя на которых зрители восклицают: «Вот так надо женщин в кино показывать!»

Чтобы проникнуться интересом к женскому персонажу, недостаточно только лишь красивой внешности актрисы. Должна быть эмоциональная глубина и захватывающий сюжет, иначе зритель просто не сможет сопереживать происходящему на экране. Пользователи сети поделились мнением, кого из героинь они считают достойными примерами сильных женщин в кино.