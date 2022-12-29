10 сильных духом героинь, глядя на которых зрители восклицают: «Вот так надо женщин в кино показывать!»
Чтобы проникнуться интересом к женскому персонажу, недостаточно только лишь красивой внешности актрисы. Должна быть эмоциональная глубина и захватывающий сюжет, иначе зритель просто не сможет сопереживать происходящему на экране. Пользователи сети поделились мнением, кого из героинь они считают достойными примерами сильных женщин в кино.
Минерва Макгонагалл, «Гарри Поттер»
- Я всерьез подумывала о том, чтобы назвать кошку Минервой, но она немного... не такая умная. Профессор Макгонагалл — одна из тех героинь, которых не навязывают зрителю, чтобы просто показать сильную женщину. Она вроде крутой бабули. Да и актриса Мэгги Смит была подобрана идеально. © Esmerelda-Weatherwax / Reddit
- Минерва — олицетворение той женщины, которой я мечтала стать. Она не показана скучной, злой и несчастной старухой, которая сожалеет о том, что не сосредоточилась на семье, а сконцентрировалась на карьере. Да, иногда Макгонагалл бывает серьезной, но у нее все в порядке с чувством юмора. И мне нравится, что она ни разу не прокомментировала отсутствие у нее детей и выглядела в целом довольной. Минерва показала мне, что жизнь, которую я хочу, возможна. © Kat Čierna / Quora
Нани, «Лило и Стич»
- В мультфильме реалистично показали 19-летнюю девушку, которая пытается свести концы с концами и обеспечить лучшие условия существования для себя и младшей сестренки. Нани была вынуждена быстро повзрослеть и взять ответственность за свою маленькую семью. И при этом ей еще приходится сталкиваться с инопланетными существами. Как сказал Стич: «Это моя семья. Я сам нашел ее. Она маленькая и неполная, но все же хорошая. Да, все же хорошая». © Daedalus_Blade / Reddit
- Мне нравится то, что Нани никогда не отвергала странные идеи и интересы Лило. Ее сестренка любит фотографировать незнакомцев на пляже. Что сделала Нани? Она распечатала фото и повесила их на стену своей спальни. Когда Лило попросила лобстера в качестве домашнего животного, Нани не сказала, что это глупо. Она лишь посоветовала рассмотреть в качестве варианта собаку, просто потому, что их дверь лучше подходила для собак, а не для лобстеров. Единственный раз, когда старшая сестра действительно расстроилась из-за Лило, — это когда безопасность младшей была под угрозой. © foolwire / Reddit
Элизабет Суонн, «Пираты Карибского моря»
- Элизабет проявляет себя как независимая личность. Она не боится высказывать свое мнение, при этом обладает острым умом, смелостью и решительностью. Но самое главное — ее характер развивается по ходу сюжета: она начинает историю в качестве юной леди, а заканчивает — как король пиратов. © Kami Ghorbanpour / Quora
- Элизабет — хороший пример для подражания: бесстрашная, авантюрная, храбрая, любопытная, целеустремленная, решительная, независимая, умная, верная, добрая и красивая. © Amelia Osbourne / Quora
Мортиша Аддамс, «Семейка Аддамс»
- Чтобы быть «сильным женским персонажем», Мортише не надо иметь короткую стрижку и мускулы, уметь драться и даже носить брюки. Она не боится быть собой и выделяться, не обращает внимания на то, что другие люди думают о ней. Мортиша — хорошая жена и мать, которую члены семьи любят и уважают. Фильм 1991 года показал ее как сильную женщину, у которой нет необходимости быть мужеподобной, чтобы продемонстрировать свою власть над ситуацией. © Antonius Kamal / Quora
- Мортиша много лет живет в браке, полном любви. Она обожает своих детей и позволяет им расти так, как они хотят. Защищает семью при любой опасности и живет в потрясающем доме. Что в ней можно не любить? © wheezy_runner / Reddit
Элли Сэттлер, «Парк Юрского периода»
- У Элли Сэттлер есть свои сильные стороны. Она такая же способная, как и ее коллеги-мужчины, но при этом идет своим путем и поступает так, как считает нужным. Отличный персонаж. © ThisIsTheNewSleeve / Reddit
- Элли Сэттлер хороша и в книге, и в фильме. Потому что Майкл Крайтон, создатель этой вселенной, подкрепляет увлечение героини палеоботаникой блестящими рассуждениями о жизни растений и их значении. © TankVet / Reddit
Мэтти Росс, «Железная хватка»
- Мэтти Росс — одна из лучших героинь, которых я помню из книг и фильмов. Роман датируется концом 60-х годов, но недавний фильм братьев Коэн показал это юное создание современно и очень точно. Она красноречива, упряма и полностью контролирует себя. Хейли Стайнфелд, воплотившая образ на экране, превосходно сыграла свою роль. © Charles Corn / Quora
- Мэтти умеет ловко вести переговоры о продаже и покупке скота, она хорошо контролирует себя и держит в рамках. Ее можно охарактеризовать как сильную и инициативную девушку, несмотря на юный возраст. © Ben Rosenberg / Quora
Реджина Джордж, «Дрянные девчонки»
- Реджина Джордж — моя любимая киногероиня всех времен. Конечно, у нее хорошенькая внешность, но она интересна далеко не из-за этого. Реджина привлекает тем, насколько она хитра и как умеет манипулировать другими. При этом ее отличительными чертами являются прямолинейность и харизма. Да, она стоит в ряду плохишей, но в ее характере можно найти и что-то хорошее. © Kenny Nguyen / Quora
- Реджина может быть коварной и поверхностной, она здорово манипулирует людьми. Но при этом нельзя сказать, что она не умна. Если ей захочется стать королевой бала, она сделает все для этого. Ее ничто не оставит, чтобы получить этот титул. У Реджины много отрицательных черт, но, несмотря на это, она хитрая и целеустремленная. © Jay Melvin / Quora
Лисбет Саландер, «Девушка с татуировкой дракона»
- Лисбет Саландер не самая милая девушка: у нее «готическая» внешность, и она один из лучших компьютерных хакеров в мире. Лисбет может быть жесткой: нападает как гадюка, наказывая плохих людей и не чувствуя при этом вины. Тем не менее она эмоционально уязвима, когда речь заходит о дорогих ей людях. © Prateek Guru / Quora
- Лисбет Саландер — киборг со степенью по философии. Она невероятно умна и так умеет сосредотачиваться на деле, что иногда это пугает. Мой любимый женский персонаж. © El_Dubious_Mung / Reddit
Мардж Гандерсон, «Фарго»
- Мы с самого начала видим, насколько Мардж сильный персонаж, когда ее будят рано утром и она едет по сугробам до места преступления. С одной стороны, семейное положение и поздние сроки беременности раскрывают ее нежную и мягкую натуру, с другой — она умеет демонстрировать твердость характера в нужный момент. Мардж не боится вести расследование самостоятельно, но достаточно умна, чтобы держать дистанцию. Героиня получилась сильной и при этом совершенно нормальной — а такое нечасто увидишь, этого трудно достичь. © Shashank Chidambara / Quora
- Мардж Гандерсон — аристотелевский идеал сильного женского характера. © Unknown author / Reddit
Принцесса Лея Органа, «Звездные войны»
- На прошлой неделе я пересматривал «Звездные войны. Эпизод 5: Империя наносит ответный удар», и мне понравилось, насколько сильной там показали принцессу Лею. Особенно если сравнивать ее со многими женскими персонажами до «Звездных войн». Она потрясающая. © bowaxo3445 / Reddit
- Да, Лея Органа забавная, но она также саркастичная и остра на язык. Причем она позволяет себе колкие высказывания в сторону Дарта Вейдера. Я предполагаю, что список людей, у которых хватает смелости быть язвительными по отношению к нему, не намного длиннее одного имени. © vaildin / Reddit
Есть ли у вас любимые женские персонажи?
AdMe/Кино/10 сильных духом героинь, глядя на которых зрители восклицают: «Вот так надо женщин в кино показывать!»
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