10 случаев, когда актеры не захотели слепо выполнять требования режиссеров. И фильмы от этого только выиграли

Делая первые шаги в профессии, начинающие актеры, как правило, покорно следуют указаниям режиссеров и съемочной команды. Но стоит только завоевать всеобщее признание, как кинозвезды начинают с головой окунаться в процесс, отстаивая свое видение персонажа и картины в целом. И, как показывает практика, часто это идет фильмам лишь на пользу. Иногда, кстати, знаменитости просто сохраняют верность своим принципам, как это делала Одри Хепберн.

Кэрри Фишер — «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда»

Полюбившаяся зрителям по роли своевольной принцессы Леи Кэрри Фишер в жизни отличалась не менее буйным нравом. Перед съемками первой части «Звездных войн» продюсеры фильма попросили актрису сбросить 5 кг и отправили ее в «лагерь для похудения». Фишер вернулась из поездки с прежним весом и опасалась, что ее уволят за неповиновение. Однако мало того, что актрису не отстранили от работы, так еще принцесса Лея в ее исполнении вошла в список лучших киногероев всех времен.

Кирстен Данст — франшиза «Человек-паук» и «Роковое искушение»

Columbia Pictures / Courtesy Everett Collection / East News

Один из продюсеров фильма «Человек-паук» настаивал на том, чтобы Кирстен Данст обзавелась для роли идеальной голливудской улыбкой. Но актриса находилась в абсолютной гармонии с собой и даже не думала исправлять свои неидеальные зубы. В итоге улыбку отредактировали на постере фильма, а в кадре актриса предстала в естественном виде, отчего, как нам кажется, фильм только выиграл.

Focus Features / Courtesy Everett Collection / East News

Это был не единственный случай, когда Кирстен пошла наперекор создателям фильма. Перед съемками драмы «Роковое искушение» режиссер ленты и близкая подруга Данст София Коппола попросила ее похудеть для роли. На что актриса ответила категорическим отказом. Кирстен призналась, что ненавидит тренировки и любит есть жареную курицу перед съемками, поэтому задача была для нее непосильной.

Сара Джессика Паркер — «Свободные»

От актеров довольно часто требуют изменить цвет волос, и обычно они соглашаются. Тем не менее из-за такой, казалось бы, простой просьбы Сара Джессика Паркер чуть не упустила одну из самых ярких ролей в своей карьере. Когда актрисе было 18 лет, ей предложили сыграть в молодежном мюзикле «Свободные», но для этого нужно было перекраситься в рыжий цвет и подстричь локоны. У начинающей актрисы уже был подобный опыт, поэтому, чтобы не травмировать волосы снова, она отвергла предложение. Роль досталась Трейси Нельсон, однако и та не смогла сыграть в ленте. В итоге продюсеры были вынуждены принять условие Паркер. Роль старшеклассницы Расти стала для Сары прорывной.

Джин Хэкмен — «Супермен»

Не захотел расстаться со своей шевелюрой и Джин Хэкмен. Актера попросили побриться налысо для роли антагониста Лекса Лютора в фильме «Супермен» 1978 года, но Джин был непреклонен. Тогда авторы киноленты решили создать впечатление, будто герой Хэкмена носит шиньоны, и по-разному укладывали волосы актера на протяжении всего фильма. Хэкмен предстал лысым лишь в одной сцене, но и для нее ему не пришлось брить голову: поработали гримеры.

Дэниел Крейг — фильмы о Джеймсе Бонде

MGM / Courtesy Everett Collection / East News , Charles Sykes / Invision / AP / East News

В 2021 году Дэниел Крейг официально попрощался с бондианой, но культовый агент 007 в его исполнении до сих вызывает жаркие споры среди поклонников франшизы. В частности, многих смущает цвет волос актера. До Крейга все актеры, игравшие Бонда, были брюнетами. Но Дэниел отказался красить волосы. Вместо этого он предложил подстричь их очень коротко, чтобы выглядеть более брутально.

Боб Оденкерк — «Никто»

Universal / Courtesy Everett Collection / East News

В боевике «Никто» Боб играет бывшего преступника, который, уйдя в отставку, начинает жить тихой семейной жизнью с женой и 2 детьми. Но после череды событий герою приходится вернуться к своему прошлому. Чтобы правдоподобно смотреться в роли своего персонажа, актер решил не накачивать гору мышц, как часто поступают в таких случаях, а остаться самим собой. И, кажется, это сработало: человечный герой очень полюбился зрителям.

Марго Робби — «Тарзан. Легенда»

East News , RW / MediaPunch / East News

В 2016 году Марго предстала перед зрителями в образе возлюбленной Тарзана по имени Джейн. Для роли актрису попросили сбросить несколько килограммов. Но та считала, что слишком худая героиня будет смотреться неуместно, так как действие разворачивается в XIX веке, когда царили другие стандарты красоты. Позже Робби призналась, что еще одна причина ее отказа заключалась в том, что съемки проходили в Британии и она не могла отказать себе в местных гастрономических изысках.

Питер Динклэйдж — «Игра престолов»

East News , PAUL SCHIRALDI PHOTOGRAPHY / Shooting Star / Sipa USA / East News

В цикле романов «Песнь льда и огня», на основе которого снят популярный сериал, младший сын лорда Тайвина Ланнистера по имени Тирион описывается как мужчина с длинной бородой. Но Питер Динклэйдж уже снялся в похожем амплуа в «Хрониках Нарнии» и боялся стать заложником одного образа, поэтому попросил создателей пожертвовать бородой персонажа. Продюсеры отнеслись к просьбе с пониманием. А Тирион Ланнистер стал одним из самых ярких героев сериала.

Кира Найтли — «Герцогиня»

В исторической драме 2008 года Кира сыграла реально существовавшую личность — герцогиню Джорджиану Кавендиш. На этапе постпродакшена создатели предложили увеличить формы актрисы на промофотографиях, но женщина запретила им фотошопить грудь. За несколько лет до этого у актрисы уже был похожий опыт во время работы над фильмом «Король Артур»: тогда грудь Найтли без ее ведома увеличили на рекламном постере. Результат разочаровал не только Киру, но и фанатов.

Бонус: принципиальная Одри Хепберн

Collection Christophel / Collection Christophel / East News

Одри стала общепризнанной красавицей, но когда актриса только начинала карьеру в кино, в обществе царили другие стандарты красоты. И хотя сейчас в это сложно поверить, актриса страдала от комплексов, связанных со своей нетипичной для тех лет внешностью. В то же время Одри была ярой сторонницей естественности и старалась не идти на поводу у моды. Так, звезда «Завтрака у Тиффани», к примеру, никогда не носила модные бюстгальтеры с подкладками.