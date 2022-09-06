10 знаменитостей, которые, вне всяких сомнений, открыли секрет вечной молодости
Некоторые из наших любимых звезд, кажется, вовсе не стареют. Чем больше мы на них смотрим, тем сильнее ощущение, что они ни капельки не изменились. Конечно, им доступны высококлассные косметические продукты и услуги, но все же мы склонны думать, что некоторые из них выпили эликсир молодости.
Мы в ADME хотим показать фотографии некоторых знаменитостей, которые как будто совсем не изменились за последние 20 лет.
1. Киану Ривз
2. Сандра Буллок
3. Том Круз
© Eric Robert / Sygma / Getty Images, Marc Larkin / LFI. / East News, JMHAEDRICH / JPPARIENTE / SIPA / SIPA / East News
4. Дженнифер Лопес
5. Мэттью Макконахи
6. Наоми Кэмпбелл
7. Дуэйн Джонсон
8. Риз Уизерспун
© Patrick McMullan / Patrick McMullan / Getty Images, ZAK BRIAN / SIPA / East News, Hahn Lionel / ABACA / Abaca / East News
9. Джейми Фокс
10. Хэлли Берри
Кого из звезд вы любили 20 лет назад?
Фото на превью Eric Robert / Sygma / Getty Images, Marc Larkin / LFI. / East News, JMHAEDRICH / JPPARIENTE / SIPA / SIPA / East News
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