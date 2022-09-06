10 знаменитостей, которые, вне всяких сомнений, открыли секрет вечной молодости

Некоторые из наших любимых звезд, кажется, вовсе не стареют. Чем больше мы на них смотрим, тем сильнее ощущение, что они ни капельки не изменились. Конечно, им доступны высококлассные косметические продукты и услуги, но все же мы склонны думать, что некоторые из них выпили эликсир молодости.