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10 знаменитостей, которые, вне всяких сомнений, открыли секрет вечной молодости

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Некоторые из наших любимых звезд, кажется, вовсе не стареют. Чем больше мы на них смотрим, тем сильнее ощущение, что они ни капельки не изменились. Конечно, им доступны высококлассные косметические продукты и услуги, но все же мы склонны думать, что некоторые из них выпили эликсир молодости.

Мы в ADME хотим показать фотографии некоторых знаменитостей, которые как будто совсем не изменились за последние 20 лет.

1. Киану Ривз

East News, BIGPICTURESPHOTO.COM / East News, © ROBYN BECK / AFP / Getty Images

2. Сандра Буллок

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot / East News, East News, Invision / Invision / East News

3. Том Круз

© Eric Robert / Sygma / Getty Images, Marc Larkin / LFI. / East News, JMHAEDRICH / JPPARIENTE / SIPA / SIPA / East News

4. Дженнифер Лопес

East News, ZAK BRIAN / SIPA / East News, JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News

5. Мэттью Макконахи

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News, East News, Invision / Invision / East News

6. Наоми Кэмпбелл

East News, MCMULLAN CO / SIPA / East News, Gil-Gonzalez Alain / ABACA / Abaca / East News

7. Дуэйн Джонсон

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News, East News, James Atoa / Everett Collection / East News

8. Риз Уизерспун

© Patrick McMullan / Patrick McMullan / Getty Images, ZAK BRIAN / SIPA / East News, Hahn Lionel / ABACA / Abaca / East News

9. Джейми Фокс

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News, East News, Invision / Invision / East News

10. Хэлли Берри

East News, East News, MICHAEL TRAN / AFP / East News

Кого из звезд вы любили 20 лет назад?

Фото на превью Eric Robert / Sygma / Getty Images, Marc Larkin / LFI. / East News, JMHAEDRICH / JPPARIENTE / SIPA / SIPA / East News
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AdMe/Кино/10 знаменитостей, которые, вне всяких сомнений, открыли секрет вечной молодости
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