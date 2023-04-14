10 звезд, которых обвиняют во всех грехах, а они на деле настоящие ангелочки

Все люди ошибаются. Но ошибки звезд обсуждают тысячи людей. Стоит сделать что-то не так — и ярлык плохого парня или девушки может прилипнуть к тебе навечно. Вот несколько звезд, которых часто критикуют незаслуженно.

Маколей Калкин

Invision/Invision/East News

Когда Маколей был еще ребенком, ему приписывали заносчивость и высокомерие, а также говорили, что он слишком избалован. Это связано с тем, что в 15 лет Калкин подал в суд на своих родителей, чтобы лишить их возможности использовать его деньги. Однако Маколей решился на этот шаг не из жадности. Его отец буквально эксплуатировал сына, продолжая подписывать контракты на съемки, даже когда Маколей просил его остановиться и дать ему отдохнуть.

Бритни Спирс

zz/GOTPAP/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

В течение многих лет на певицу Бритни Спирс обрушивалась целая лавина незаслуженной критики. Ее обвиняли в неудачных выступлениях, а также смеялись над ее ментальными проблемами. Девушку караулили папарацци, пытаясь запечатлеть на камеру каждую ее ошибку. На нее давили как общественность, так и ее собственный отец. Теперь журналисты задаются вопросом, почему они были так жестоки к Бритни.

Линдси Лохан

Порой актриса вела себя как настоящая оторва и слишком много тусовалась. Однако директор Линдси убежден, что к ней применялись двойные стандарты. Общественность стыдила Лохан, тогда как любого из парней в аналогичной ситуации бы за такое не ругали. Несмотря на неудачи в карьере и личной жизни, Линдси не отчаивалась и старалась делать добро. Например, актриса привлекает внимание к социальным проблемам.

Меган Маркл

Меган Маркл — одна из самых обсуждаемых и критикуемых персон последних лет. Ее обвиняют в том, что она строит из себя жертву, контролирует своего мужа Гарри и манипулирует им. Однако, скорее всего, Меган — обычный человек со своими собственными сложностями. Ей, вероятно, было трудно справиться с давлением общественности из-за своего присоединения к королевской семье. В то же время она активно занималась благотворительностью и использовала свою позицию, чтобы поднимать важные социальные вопросы.

Энн Хэтэуэй

Еще один необъяснимый общественный феномен — неприязнь к актрисе Энн Хэтэуэй. Ее обвиняют в том, что она слишком правильная, и придираются к мелочам. Этот случай подтверждает теорию активистов: некоторые звезды могут стать предметом насмешек без видимых причин. Спусковым крючком может стать что угодно. Например, если знаменитость не поздоровается с ребенком-поклонником.

Николас Кейдж

ANGELA WEISS/AFP/East News

Николаса называют одной из самых непонятых звезд Голливуда. Его критикуют как человека и профессионала, но на самом деле многие фильмы с его участием имели успех. Мало кто знает, что Николас — родственник Фрэнсиса Копполы, известного кинорежиссера. Но на старте карьеры актер отказался от фамилии, чтобы избавиться от излишнего давления общественности. Также Кейдж — один из самых щедрых представителей шоу-бизнеса: звезда регулярно жертвует на благотворительность немалые суммы.

Лина Хиди

Invision/Invision/East News

Лина Хиди, как и многие другие актрисы до нее, стала предметом ненависти из-за своей роли. Вероятнее всего, зрителям не понравились некоторые сцены, в которых звезда играла Серсею Ланнистер. Несмотря на сложности, Лина продолжает заниматься благотворительностью и играть в кино.

Хейли Бибер

Хейли получила тонну негативна просто за то, что вышла замуж не за того человек. Джастин Бибер долгое время встречался с Селеной Гомес, и фанаты парочки не прекращали мечтать об их воссоединении. Однако свадьба с Хейли положила конец всем слухам. Весной 2023 года разгорелся еще один скандал: между Селеной и Хейли возник конфликт, в котором Хейли якобы высмеивала недостатки Селены.

Дженнифер Лоуренс

Съемки в «Голодных играх» принесли актрисе мировую славу. Одновременно с этим у звезды появились злопыхатели, которые критикуют буквально каждое ее действие. Дженнифер обвиняют в том, что она не ходит на различные вручения наград, ведет себя «не как принцесса», но главное — критикуют ее актерскую игру. Кажется, для людей Лоуренс порой слишком простая. Саму звезду все это, кажется, не волнует. Она продолжает сниматься в фильмах и занимается благотворительностью.

Мэри-Кейт Олсен