10 звездных детей, которые добились всего самостоятельно

Мир знает немало историй о семьях знаменитостей, в которых дети вдохновлялись карьерой родителей. Американский писатель и философ Генри Дэвид Торо сказал: «Если уверенно двигаться в направлении своей мечты и прилагать усилия к тому, чтобы жить той жизнью, о которой мечтаешь, обязательно встретишь удачу, неожиданную в обычное время».

ADME хочет представить вашему вниманию 10 историй о детях звезд, которые решили пойти по стопам родителей и работали, закатав рукава, чтобы в конце концов осуществить свою мечту.

1. Бен Стиллер

Популярный актер, режиссер и продюсер — сын актеров-комиков Джерри Стиллера и Энн Миры. Бен проявил интерес к киноиндустрии в раннем возрасте, когда начал снимать фильмы на 8-миллиметровую пленку вместе со своей сестрой и друзьями. Его отец работал над сериалами «Сайнфелд» (где сыграл отца главного персонажа) и «Король Квинса». Также Джерри Стиллер не упустил возможности сняться вместе с сыном в роли его папы в комедии «Образцовый самец».

2. Мод Апатоу

24-летняя дочь актрисы Лесли Манн и кинорежиссера Джадда Апатоу начала свою карьеру в очень юном возрасте, снявшись в фильмах своего отца «Немножко беременна», «Приколисты» и «Любовь по-взрослому» (вместе с матерью и сестрой). В настоящее время Мод работает над сериалом «Эйфория», где играет Лекси — героиню, которая стала любимицей фанатов в последнем сезоне.

3. Трейси Эллис Росс

Трейси — актриса, модель, комик, продюсер и телеведущая, а также дочь певицы Дайаны Росс и музыкального менеджера Роберта Эллиса Зильберштейна. Она начинала карьеру как модель, а ее актерский дебют состоялся в 1996 году в ленте «Роковая яхта». За 40 лет в Голливуде Трейси снялась во многих фильмах и сериалах. С 2014 года актриса задействована в сериале «Черная комедия» на Netflix, где играет героиню, которая является ее полной противоположностью: на экране она жена и мать пятерых детей, а в реальной жизни бездетна и не замужем.

4. Симона Джонсон

Симона родилась 17 августа 2001 года в семье известного актера и рестлера Дуэйна Скалы Джонсона. Она пошла по стопам отца, увлекшись борьбой. Девушка сотрудничает с ведущим мировым модельным агентством IMG. Симона стала самым молодым человеком в истории, который подписал контракт с World Wrestling Entertainment. Девушка очень много работает, при этом, по ее словам, она не хочет попасть в ловушку, сравнивая себя с отцом.

5. Джессика Кэпшоу

Джессика — дочь актрисы и продюсера Кейт Кэпшоу. Ее мать после развода вышла замуж за Стивена Спилберга. Джессика снялась во многих фильмах, однако ее самая запоминающаяся роль — Аризона Роббинс в «Анатомии страсти».

6. Сози Бейкон

Дочь актеров Кевина Бейкона и Киры Седжвик дебютировала в фильме своего отца «Любимчик», когда ей было всего 12 лет. Также она появилась в проекте «13 причин почему» и вместе с Кейт Уинслет снялась в мини-сериале «Мейр из Исттауна».

7. Матильда Рамзи

Эта девушка — дочь шеф-повара Гордона Рамзи, которая решила продолжать дело отца. С самого раннего детства она работала над телепередачей «Матильда и остальные Рамзи», где в полной мере проявила свой кулинарный талант. Также Тилли опубликовала книгу рецептов, была участницей шоу «Танцы со звездами», а на ее аккаунт в TikTok подписаны более 10 млн человек.

8. Маришка Харгитей

Маришка с 1999 года снимается в знаменитом сериале «Закон и порядок: Специальный корпус». Она дочь актрисы Джейн Мэнсфилд и Микки Харгитея, который в 1955 году завоевал титул «Мистер Вселенная». Маришка так сроднилась с ролью детектива Оливии Бенсон, что решила открыть фонд Joyful Heart для помощи жертвам насилия. А еще она дружит с Тейлор Свифт и даже снялась в ее клипе на песню «Bad Blood».

9. Мэми Гаммер

Мэми Гаммер — дочь актрисы Мерил Стрип и скульптора Дона Гаммера. В полтора года вместе с матерью она снялась в ленте «Ревность». Сейчас Мэми — известная актриса. В ее копилке более 40 работ в фильмах и сериалах. Среди них хитовые проекты «Хорошая жена» и «Настоящий детектив». В ленте 2015 года «Рики и Флэш» Мерил Стрип и Мэми Гаммер сыграли мать и дочь.

10. Билли Лурд

Билли — дочь Кэрри Фишер, сыгравшей принцессу Лею в саге «Звездные войны», а также внучка Дебби Рейнольдс, звезды сериала «Поющие под дождем». Актерский дебют Билли состоялся в фильме «Звездные войны: Пробуждение силы» в 2015 году. Кроме того, она снялась в таких популярных сериалах, как «Королевы крика» и «Американская история ужасов».