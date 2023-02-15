11 актрис, которые даже в угольное ушко пролезут, чтобы великолепно сыграть роль

Магия кино не работала бы без стараний актеров. Им приходится пахать и чуть ли не наизнанку выворачиваться, чтобы выполнить свою работу на 100 %. А некоторые идут на огромный риск, чтобы просто получить роль.

1. Костюм Джери Райан в сериале «Звездный путь: Вояджер» был настолько неудобным, что она потом хотела его сжечь

Paramount Television/Courtesy Everett Collection/Everett Collect/East News

Джери Райан исполнила роль киборга Семь в сериале «Звездный путь: Вояджер». За время съемок костюм ее героини меняли несколько раз. Первоначальная версия наряда была настолько неудобной, что пережимала актрисе сонную артерию. Она несколько раз потеряла сознание во время съемок, тогда костюм решили заменить. Следующая версия оказалась более безопасной, но не менее неудобной. Костюм состоял из обтягивающего комбинезона от шеи до пят с жестким корсетом внутри. Образ дополняли туфли на высоком каблуке. Для того чтобы снять костюм и сходить в туалет, требовалось около 20 минут. Поэтому на работе Райан часто ничего не пила. В одном из интервью актриса призналась, что настолько ненавидела свой костюм, что хотела после съемок его сжечь. Однако создатели сериала не позволили ей этого сделать.

2. Лили Коллинз похудела на 9 кг для роли в фильме «До костей»

Фильм повествует о девушке, которая пытается бороться с расстройством пищевого поведения. Чтобы реалистично изобразить уставшую и изможденную героиню, и без того субтильная Лили Коллинз похудела на 9 кг. Проблема героини оказалась очень близка Коллинз. Дело в том, что актриса сама страдала от анорексии и булимии в подростковом возрасте. По словам Лили, она немного беспокоилась о том, что ей снова придется пережить те же эмоции. Поэтому актриса со всей ответственностью подошла к подготовке к роли, в частности наняла диетолога, который помогал ей снижать вес как можно безопаснее.

3. Хэлли Берри научилась дрессировать собак для фильма «Джон Уик — 3»

В 3-й части франшизы Хэлли Берри исполнила роль подруги и союзницы Джона Уика. Ее героиня неоднократно появляется в кадре в компании двух служебных собак породы малинуа. Эта порода считается довольно серьезной и часто используется для охраны территории. Для того чтобы собаки могли доверять Берри и слушались ее на площадке, женщина в течение полугода ежедневно занималась с ними по 2–3 часа в присутствии кинолога.

4. Кейли Куоко во время съемок фильма «Быть толстой, как я» носила огромный и тяжелый костюм

Героиня Кейли Куоко отправляется в летнюю школу и надевает «толстый» костюм для того, чтобы доказать окружающим, что личностные качества важнее внешних данных. Впервые, когда Куоко увидела себя в этом костюме, она заплакала. Ей было тяжело физически и морально. В какой-то момент актриса заметила, что, когда она в таком образе, люди относятся к ней совершенно иначе, делают вид, что ее не существует, ведут себя грубо. В одном из интервью Куоко отмечала, что в какой-то момент поняла, что просто боится идти на съемочную площадку.

5. Джессика Честейн училась сестринскому делу для сериала «Добрый медбрат»

В этой ленте Джессика играет ночную медсестру. Для того чтобы лучше вжиться в роль и понять все нюансы этой профессии, Честейн перед началом съемок отправилась в настоящую школу, где учат сестринскому делу. Актриса узнала о правилах ухода за больными, работе различных органов, о том, как правильно ставить капельницы и делать инъекции. Как-то она даже пошутила, что обучение было настолько тщательным и подробным, что в какой-то момент ей показалось, что она может давать настоящие медицинские советы.

6. Милли Бобби Браун сбрила волосы для роли Одиннадцать

Милли сыграла роль девочки с суперспособностями в сериале «Очень странные дела». Для этой роли юной актрисе пришлось побриться почти наголо. Многим такой поступок может показаться безумным, ведь принято считать, что длинные волосы украшают любую девушку. Однако сама Браун никогда по этому поводу не переживала. Наоборот, она называла этот эксперимент одним из самых вдохновляющих в ее жизни. Кроме того, актриса отмечала, что этот поступок научил ее человечности и состраданию, так как первое время многие думали, что она потеряла волосы из-за болезни.

7. Дженна Ортега освоила множество навыков, которыми обладала ее героиня Уэнсдэй

Роль мрачной и умной девушки-подростка Уэнсдэй в одноименном сериале исполнила очаровательная Дженна Ортега. По ходу сюжета мы узнаем, что ее героиня обладает множеством интересных умений: превосходно играет на виолончели, стреляет из лука, знает немецкий, неплохо владеет шпагой, занимается греблей. Все эти навыки Ортеге пришлось осваивать в ходе подготовки к роли всего за пару месяцев. В итоге ее игра была очень достоверной, а героиня Дженны влюбила в себя многих зрителей.

8. Риз Уизерспун научилась петь и играть на арфе для фильма «Переступить черту»

Художественно-биографическая картина «Переступить черту» повествует о популярном исполнителе кантри Джонни Кэше и его отношениях с Джун Картер. Роль жены и вдохновительницы музыканта сыграла Риз Уизерспун. Все песни в фильме актриса исполнила самостоятельно. На подготовку ушло много времени. Важно отметить, что Уизерспун нужно было научиться не только петь, но и звучать в стиле Картер. Кроме того, Риз освоила игру на автоарфе. Старания актрисы окупились сполна и принесли ей «Оскар».

9. Аманда Сейфрид играла одну и ту же сцену около 200 раз

В картине «Манк» Аманда Сейфрид играет икону старого Голливуда Мэрион Дэвис. Режиссером картины выступил Дэвид Финчер, который славится своим перфекционизмом. Во время съемок Сейфрид на личном опыте убедилась в том, что эта репутация абсолютно заслужена. В интервью Аманда рассказала, что одну сцену переснимали 200 раз в течение недели. Вся соль в том, что в той сцене у актрисы не было ни одной реплики.

10. Кейт Уинслет научилась задерживать дыхание на 7 минут

Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

Большая часть картины «Аватар: Путь воды» проходит в декорациях подводного мира. Для подготовки к съемкам многие актеры занимались фридайвингом и учились надолго задерживать дыхание под водой. Абсолютным чемпионом стала Кейт Уинслет, исполнившая роль жены вождя водного племени. Она не только самостоятельно выполнила все подводные трюки, но и научилась задерживать дыхание на 7 минут 14 секунд.

11. Костюм Черной Вдовы был настолько тесным, что Скарлетт Йоханссон испытывала галлюцинации

Черная Вдова стала первой супергероиней в современной киновселенной Marvel. Несмотря на внешнюю простоту ее костюма (обычный, казалось бы, комбинезон), Йоханссон приходилось несладко. Одежда была настолько тесной и неудобной, что во время съемок у актрисы иногда начинались галлюцинации. Кроме того, в комбинезоне было очень жарко. В конце каждого съемочного дня Йоханссон приходилось буквально выжимать носки от пота.

Бонус: Марго Робби рискнула и получила роль в «Волке с Уолл-стрит» благодаря пощечине Леонардо Ди Каприо

Оглушительный успех пришел к Марго после съемок в фильме «Волк с Уолл-стрит». Однако мало кто знает, что актриса получила эту роль благодаря дерзкому поведению на пробах. Во время прослушивания Робби пошла на огромный риск и влепила Леонардо Ди Каприо, который уже был звездой с мировым именем, пощечину. Ее поступок произвел огромное впечатление и на актера, и на режиссера и стал для актрисы своеобразным пропуском в Голливуд.