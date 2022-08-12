11 доказательств того, что даже у крутых актеров и актрис бывают катастрофически неудачные роли

Если одни роли признанного актера вызывают желание встать и поаплодировать, то другие — бросить гнилым помидором в экран. Даже талантливейшие артисты порой способны преподнести неприятный сюрприз в виде неудачно сыгранного персонажа. Когда это происходит, критики злорадно затачивают перо, а зрители сожалеют о потраченном времени.

Со словами «и на старуху бывает проруха» мы в ADME решили вспомнить провальные работы любимых кинозвезд. А в конце статьи — бонус. В нем мы расскажем о снимающемся фильме, актера которого уже стыдят за его роль.

Грейс Келли, «Принцесса Монако» — Николь Кидман

Николь Кидман — одна из талантливейших актрис нашего времени. Чего стоит только ее перевоплощение в Вирджинию Вулф в фильме «Часы». Эта роль принесла Кидман заслуженный «Оскар» за лучшую женскую роль. Однако даже ей не всякий персонаж по зубам. К примеру, мастерски изобразить Грейс Келли в ленте «Принцесса Монако» звезде не удалось. За эту работу Николь получила антипремию в номинации «Худшая актриса». Критики даже иронично называли эту картину «Позор Монако». Многие зрители тоже остались недовольны игрой Кидман. Николь Кидман была неубедительна в роли Грейс. Она не cмогла справиться со своим акцентом. А еще ей не хватило той ярости и остроты, которые, как я слышал, были у Келли. © wondringaloud8 / IMDb

Пол Атрейдес, «Дюна» — Тимоти Шаламе

Еще несколько лет назад Тимоти Шаламе называли многообещающим актером, и не зря. На сегодняшний день в фильмографии парня уже немало культовых ролей. К которым, конечно же, относится и его персонаж в ленте «Дождливый день в Нью-Йорке». Критики считают, что Тимоти проделал потрясающую работу. Еще они сравнили его героя с Холденом Колфилдом из романа Сэлинджера. А вот по поводу фильма «Дюна» мнения рецензентов разделились. Если для одних Шаламе идеальный Пол Атрейдес, то другие заявляют: «Тимоти теряется в этом водовороте событий. Герой чересчур отстраненный для мессии». Некоторые зрители думают в том же ключе. Я не понимаю ажиотажа по поводу Шаламе в роли Пола. Его игра не была ужасной, но и хорошей тоже. Порой он казался просто деревянным. © lizzywbu / Reddit

Энни, Бенни, «Конченая» — Марго Робби

После выхода драмы «Тоня против всех» редкий зритель выразит сомнение в том, что Марго Робби — гений актерского мастерства. Издания писали, что даже если выбор этой красотки на роль скандальной фигуристки кому-то и покажется странным, то игра Робби все равно вскружит ему голову. Так и случилось: работа актрисы вызвала всеобщий восторг. К счастью, в лучах славы вышеназванной ленты меркнет работа Марго в картине «Конченая», которая вышла следом. Потому что это был провал. Критики говорили: «Этот фильм — ошибка Марго Робби. Звезда пытается выглядеть уместно, но у нее не получается. Это невозможно смотреть». Им вторят и зрители. Марго Робби только раздражала в этом кино. © Ashleymyers / IMDb

Уильям Рэнсом, «Змей в Эссексе» — Том Хиддлстон

Одной из самых удачных работ британского актера можно назвать роль Локи в кинофраншизах «Тор» и «Мстители». Ему удалось воплотить на экране образ харизматичного злодея, который полюбился и зрителям, и критикам. Последние даже заявляли, что этот персонаж буквально перетягивает одеяло на себя, например в фильме «Тор-2: Царство тьмы». В 2022 году вышел мини-сериал «Змей в Эссексе», где Том сыграл священника и по совместительству зазнобу главной героини. И снова зрители и критики сошлись во мнении по поводу игры актера. Но в этот раз оно отнюдь не лестное для Хиддлстона: с этой ролью артист не справился. Такое чувство, что несчастный Том здесь играет лишь вешалку для разнообразных костюмов. © Laight / IMDb

Энн Эллиот, «Доводы рассудка» — Дакота Джонсон

Снявшись в фильме «Суспирия», Дакота Джонсон влюбила в себя всех. Издания писали, что эта роль помогла актрисе продемонстрировать свой талант и выйти из тени Анастейши Стил. По их словам, из-за франшизы «50 оттенков серого» артистку все недооценивали. Однако новая лента с участием Джонсон подверглась жесткой критике. Речь идет об экранизации романа Джейн Остин «Доводы рассудка». СМИ заявили, что актриса не сделала ничего, чтобы вытянуть картину хотя бы игрой. Зрители в этом с ними солидарны. Дакота играла так, будто ей наплевать на всех. © emmesrf-83984 / IMDb

Ольга, «Варяг» — Аня Тейлор-Джой

Мини-сериал «Ход королевы» стал для Ани Тейлор-Джой настоящим прорывом. Критики говорили, что актриса в роли гениальной шахматистки просто завораживает. Сложно с ними не согласиться. Но даже купающийся в любви зрителей актер не застрахован от провальных ролей. И одну из таких Аня недавно сыграла в фильме «Варяг». Она предстала на экране в качестве пленной славянки Ольги. И рецензенты сразу заявили, что в этом образе молодая артистка была чудовищно неправдоподобна. Аня Тейлор-Джой выглядит здесь как тинейджер. И ее акцент ужасен. © dogonlion / IMDb

Бен Финнеган, «Золото дураков» — Мэттью Макконахи

В фильмографии Мэттью немало работ, которые стали культовыми. Например, его персонаж в ленте «Интерстеллар». Актера хвалили за незабываемую эмоциональную игру, которая надолго останется в сердцах поклонников. А еще эта кинокартина позволила Макконахи отвлечь внимание зрителей от своих провальных ролей. В частности, в ромкоме «Золото дураков». После выхода фильма критики не скупились на резкие выражения: «Его игра просто возмутительна! Похоже, это предел Мэттью — изображать обаятельных проходимцев с 3-дневной щетиной». Зрители вторили им. Профессионально он играет лишь пляжных бездельников. Как на экране, так и за его пределами. © dmanyc / IMDb

Иг Перриш, «Рога» — Дэниел Рэдклифф

У Дэниела немало отличных работ, однако внушительная армия поклонников у него появилась благодаря роли Гарри Поттера в экранизациях книг Джоан Роулинг. Этот персонаж по-прежнему остается ярчайшим в фильмографии актера. В попытках доказать свою разноплановость Дэниел лез из кожи вон. В триллере «Рога» он сыграл главную роль, однако переусердствовал, изображая героя с разбитым сердцем. Критики не промолчали: «Рэдклифф скрежетал зубами и жутко переигрывал в своих истериках и бесконечных страданиях». Поклонники актера тоже остались недовольны. Дэниел увековечил Гарри Поттера, подарив ему свое лицо. Парадоксально, но этот же парень безнадежно испортил фильм «Рога». © merrilanil / IMDb

Энни Брэдок, «Дневники няни» — Скарлетт Йоханссон

Одной из самых ярких работ Скарлетт последних лет можно назвать роль Наташи Романофф во вселенной Marvel. Эту супергероиню так полюбили зрители, что киношники сделали ее центральным действующим лицом свежей ленты «Черная Вдова». Издания хвалили актрису: «Йоханссон смогла оживить персонажа, которому, казалась бы, только и нужно, что принимать эффектные позы». Возможно, Скарлетт учла критику, которая обрушилась на нее из-за неудачной роли в фильме «Дневники няни». Потому что после выхода картины актрису освистали. Критики говорили: «Йоханссон постоянно ходит с открытым ртом, будто пробует лишить персонаж всех признаков интеллекта. Она непритягательна и неубедительна». Многих зрителей также до безумия раздражала игра кинозвезды. У героини Скарлетт вечно пустое выражение лица и открытый рот. Я думал, актриса справится с ролью, но нет. © Donnajcpa / IMDb

Роуз Купер, «Красотки в бегах» — Риз Уизерспун

Роль в кинокартине «Дикая» принесла Риз номинацию на «Оскар». Актрису хвалили за колоссальную работу, которую она проделала, чтобы показать весь спектр эмоций своей героини. А вот последовавшую годом позднее роль в фильме «Красотки в бегах» назвали худшей работой артистки. Критики посчитали ее попытки играть комичную героиню нелепыми. Зрители тоже не скупились на нелестные выражения. Смотреть на стену было бы приятнее, чем на ужимки Уизерспун в этой ленте. © Deviator-4 / IMDb

Майкл Морбиус, «Морбиус» — Джаред Лето

В кинокарьере Джареда было немало эффектных взлетов и болезненных падений. К первой категории, безусловно, можно отнести ленту «Господин Никто». В ней Лето сыграл несколько разных версий парня по имени Немо и, по мнению критиков, в каждой из них был хорош. Однако 2022 год ознаменовался для актера громким провалом. Фильм с его участием «Морбиус» подвергся жесткой критике. Саму картину назвали нелепой. Джареда по голове тоже не погладили: «Монотонной игре Лето не хватает жизни», — писали рецензенты. Зрители тоже за словом в карман не полезли. На Лето смотреть невозможно. Он на верном пути к тому, чтобы остаться без ролей вообще. © degrees-33365 / IMDb

Бонус: фильм «Барби» еще не вышел, а над ролью Райана Гослинга пользователи уже смеются

Райан Гослинг сыграл романтических героев в лентах «Дневник памяти» и «Ла-Ла Ленд», которые уже стали классикой. Благодаря этим работам зрители от мала до велика рукоплескали актеру. Однако есть причины полагать, что Райан вот-вот исполнит свою самую неудачную роль. В сети появились кадры из снимающейся картины «Барби», и многие пользователи интернета подняли артиста на смех. Его слащавый образ Кена оказался для публики громом среди ясного неба. Мне будут сниться кошмары. © NeitherIndependence / Reddit

«Место под соснами», «Бегущий по лезвию 2049»... «Барби»? Райан, ты нормальный? © jacspe / Reddit

Этот фильм имеет шансы войти в историю как самое глупое кино. © Irontwigg / Reddit